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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13125131261312713128

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 05:31

Сегодня обсуждали.
ВАШИНГТОН, 6 марта (Рейтер) - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что вскоре примет решение об отмене временного правового статуса для примерно 240 000 украинцев, бежавших от конфликта с Россией, после сообщения агентства Рейтер о том, что его администрация планирует предпринять этот шаг.
..... «Мы не собираемся никому навредить, мы определенно не собираемся им навредить, и я смотрю на это», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, когда его спросили об отзыве статуса украинцев и их депортации. «Некоторые люди считают, что это уместно, а некоторые — нет, и я приму решение довольно скоро».
.... отмена статуса украинцев может произойти уже в апреле. Они заявили, что планы по отмене их статуса были реализованы до того, как Трамп публично враждовал с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт отреагировала на сообщение Reuters в посте на X, заявив, что «на данный момент решение не принято». Представитель Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявила в среду, что у ведомства нет новых заявлений. Украинские государственные органы не ответили на запросы о комментариях.
https://www.reuters.com/world/us/trump-plans-revoke-legal-status-ukrainians-who-fled-us-sources-say-2025-03-06/
Речь идёт не только об украинцах. Это часть более общего плана ограничения числа иммигрантов.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 05:50

Поздно вечером во вторник руководство двух традиционных доминирующих партий Германии, социал-демократов и христианских демократов, объявило о своем намерении занять €900 млрд, которые будут потрачены на два фонда, охватывающие оборону и инфраструктуру. Для этого они внесут поправки в конституцию в течение двух недель до созыва следующего законодательного органа.
........Есть надежда, выраженная несколькими людьми, что способность Германии перепрофилировать производственные мощности может помочь ей быстро развернуть производство оружия, поскольку автомобильные заводы возьмут на себя эту ношу. США настолько непопулярны, что будет политически сложно покупать американское оружие.
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2025-03-06/germany-s-vance-shock-turns-to-anger-and-animal-spirits?srnd=homepage-europe
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 07:14

  freeze написав:
  fler написав:Можу додати, що Зе, По і Йуля їх не виграють.
А взагалі перспективи у країни дуже невтішні. На жаль.

Зеленский опять разведет лохов, Порошенко под санкциями, Залужного подсадят под сдачу юга в СИЗО, если будет брыкаться. Сердобольных зеленковцев, уклонистов, бабушек и ухилянтов с отсрочкой, боевых заграничных штурмовиков-ухилянтов большинство. Зеленский побеждает без вариантов. Я не понимаю, чего он трясется от страха, он выиграет эти выборы. Украина проиграет. Но это другое.


Нема впевненості, нема. Тому страх. Ухилянти за кордоном - це дуже невдячна для Зе категорія. Не зважаючи на видані останнім часом закордонні паспорти. Але промитих марафоном звичайно більше
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 07:23

перемир'я починається не з кофія , а з масованої ракетної атаки

За ніч:
БпЛА 200+
Крилаті ракети 50+
Балістика 15+

Під атакою енергетика і газ
Також по Миргороду дуже прилетіло ((

Але ДональДаку про це не скажуть, це його не цікавить
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