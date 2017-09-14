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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13125131261312713128

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 05:31

Сегодня обсуждали.
ВАШИНГТОН, 6 марта (Рейтер) - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что вскоре примет решение об отмене временного правового статуса для примерно 240 000 украинцев, бежавших от конфликта с Россией, после сообщения агентства Рейтер о том, что его администрация планирует предпринять этот шаг.
..... «Мы не собираемся никому навредить, мы определенно не собираемся им навредить, и я смотрю на это», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, когда его спросили об отзыве статуса украинцев и их депортации. «Некоторые люди считают, что это уместно, а некоторые — нет, и я приму решение довольно скоро».
.... отмена статуса украинцев может произойти уже в апреле. Они заявили, что планы по отмене их статуса были реализованы до того, как Трамп публично враждовал с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт отреагировала на сообщение Reuters в посте на X, заявив, что «на данный момент решение не принято». Представитель Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявила в среду, что у ведомства нет новых заявлений. Украинские государственные органы не ответили на запросы о комментариях.
https://www.reuters.com/world/us/trump-plans-revoke-legal-status-ukrainians-who-fled-us-sources-say-2025-03-06/
Речь идёт не только об украинцах. Это часть более общего плана ограничения числа иммигрантов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 05:50

Поздно вечером во вторник руководство двух традиционных доминирующих партий Германии, социал-демократов и христианских демократов, объявило о своем намерении занять €900 млрд, которые будут потрачены на два фонда, охватывающие оборону и инфраструктуру. Для этого они внесут поправки в конституцию в течение двух недель до созыва следующего законодательного органа.
........Есть надежда, выраженная несколькими людьми, что способность Германии перепрофилировать производственные мощности может помочь ей быстро развернуть производство оружия, поскольку автомобильные заводы возьмут на себя эту ношу. США настолько непопулярны, что будет политически сложно покупать американское оружие.
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2025-03-06/germany-s-vance-shock-turns-to-anger-and-animal-spirits?srnd=homepage-europe
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 07:14

  freeze написав:
  fler написав:Можу додати, що Зе, По і Йуля їх не виграють.
А взагалі перспективи у країни дуже невтішні. На жаль.

Зеленский опять разведет лохов, Порошенко под санкциями, Залужного подсадят под сдачу юга в СИЗО, если будет брыкаться. Сердобольных зеленковцев, уклонистов, бабушек и ухилянтов с отсрочкой, боевых заграничных штурмовиков-ухилянтов большинство. Зеленский побеждает без вариантов. Я не понимаю, чего он трясется от страха, он выиграет эти выборы. Украина проиграет. Но это другое.


Нема впевненості, нема. Тому страх. Ухилянти за кордоном - це дуже невдячна для Зе категорія. Не зважаючи на видані останнім часом закордонні паспорти. Але промитих марафоном звичайно більше
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 07:23

перемир'я починається не з кофія , а з масованої ракетної атаки

За ніч:
БпЛА 200+
Крилаті ракети 50+
Балістика 15+

Під атакою енергетика і газ
Також по Миргороду дуже прилетіло ((

Але ДональДаку про це не скажуть, це його не цікавить
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 08:25

  ЛАД написав:И при таком подходе о чём сможет договориться Залужный с Трампом?
вы считаете что у Зеленского с Трампом идеологические разногласия? Нет у Трампа нет никакой идеологии. Кроме склонности к абсолютизму/деспотии. Никто не должен оспаривать его могущество. Даже если он сейчас говорит одно, а завтра другое.

К Зе может быть и личная антипатия за его стиль "Черчилля спасающего Европу" за чужой счёт. Фраза "у вас нет карт" как раз об этом. Типа кончай блефовать и надень костюм, никакой ты не черчилль, ты лузер просящий подачку. Миротворцем Трамп хочет видеть себя, а зеленский-черчилль-победитель крутится в ногах как собачка и мешает мудрецу думать о великом.

В этой парадигме путин тоже не должен ему перечить, а это невозможно, путин обычный гопник, мошенник, кидала и террорист. Такие люди считают себя вправе нарушать любые договоренности, и если он пока еще не дерзит Си только от большой зависимости от Китая. От США зависимости нет, товарооборот с рф мизерный, на рынке энергоресурсов они вообще конкуренты. Союз Трамп-путин продлиться недолго, пока путин его не обманет. Далее обиженный Трамп либо возобновит политику Байдена, что нормально по отношению к гопнику, тоода Через полгода помощь возобновится. либо скажет что США проблемы Европы больше не интересуют.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 09:06

пошли удары по гтс
На Тернопільщині є влучання в критичний промисловий обʼєкт. Можуть бути обмеження з подачею газу, — ОВА
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 09:10

Bloomberg: США настаивают на скорейшем заключении перемирия на Украине в рамках сделки по минералам

▪️Европейским чиновникам сообщили, что президент Дональд Трамп хочет увязать предлагаемое соглашение между США и Украиной по полезным ископаемым с требованиями к Киеву взять на себя обязательства по быстрому прекращению огня, сообщают люди, знакомые с вопросом.

▪️Вашингтон дал понять, что Трамп готов завершить работу над соглашением по природным ресурсам, которое было приостановлено после его перепалки в Овальном кабинете с Владимиром Зеленским, при условии, что украинский лидер согласится на ощутимый путь к перемирию и переговорам с Москвой, говорят собеседники.

▪️Эти дополнительные условия — главная причина того, что соглашение об экономическом сотрудничестве до сих пор не подписано, несмотря на публичные заявления Трампа и Зеленского, свидетельствующие, что они готовы довести его до конца, сказали собеседники на условиях анонимности.

▪️По словам некоторых из них, подвижки по сделке могут произойти на следующей неделе, когда украинские и американские чиновники должны встретиться в Саудовской Аравии. Другие чиновники предупредили, что позиция США может измениться, поскольку Трамп часто меняет свое мнение.

▪️«Я думаю, что произойдет то, что Украина захочет заключить сделку, потому что я не думаю, что у них есть выбор», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. «Я также думаю, что Россия хочет заключить сделку, потому что, в некотором роде, известном только мне, у них тоже нет выбора». Он не стал уточнять подробности.

▪️В последние дни несколько чиновников администрации Трампа заявили, что критически важная сделка по минеральным ресурсам остается важнейшим компонентом и шагом к реализации плана президента США по установлению мира на Украине.

▪️Зеленского заранее предупредили, что Вашингтон может прекратить помощь и разведку, если Украина не проявит больше готовности к переговорам, сказал в четверг на заседании Совета по международным отношениям в Вашингтоне генерал в отставке Кит Келлог, специальный представитель Трампа по Украине и России.

▪️«Откровенно говоря, они сами виноваты», — сказал Келлог, хотя он, возможно, является советником Трампа, наиболее симпатизирующим Украине и критикующим Россию.

▪️Он описал прекращение как «что-то вроде удара мула палкой по носу», чтобы привлечь его внимание. Цель состояла в том, чтобы заставить Украину предоставить «условия» для мирных переговоров с Москвой, сказал он.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 09:13

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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 09:19

  ЛАД написав:Что сегодня армии не ясно?
Какие политические задачи в условиях войны надо поставить перед армией?
Неужели есть какие-то вопросы к заданиям армии?

Вы не помните, какая реакция общества была на то заявление о 500 тыс.?

А я не розумію вас, що тут не зрозумілого після вже, як мінімум, третього розтлумачення алгоритму дій ЗСУ.
Перше ще було Муженком декілька років тому.

Мова не пояснення і не думки в головах керівництва ЗСУ. Не про потребу їм якихось пояснень від політичного керівництва країни.
А про офіційну чітку постановку завдань ЗСУ.
Не загальних завдань а-ля "щоб всі жили добре", тобто завдання - захищати країну тощо, які визначені в Конституції, Доктрині, Статутах та ін. законах стосовно ЗС, а конкретні завдання -- звільнити отаку-то територію від ворога; вийти на кордон України на такому-то напрямку до такого-то часу. І т.д.

На підставі цього ГШ розраховує і видає потреби від інших для виконання цього завдання.
І Залужний "заявляє" -- потрібно 500 тис.
Зе: навіщо?
За: для виконання оцього поставленого "вами" завдання.

Тобто Зе бере на себе відповідальність за мобілізацію 500 тис.
На себе.
А так виходить, що це За схотілося додатково 500 тис.
Зе: нафуя?
За: лупає очима у відповідь...

Військовим і не потрібно щось панімать. Вони повинні отримувати завдання -- як підставу для своїх подальших дій.
Підставу.

Залужний по суті каже, що поки нема завдання, окрім загальновизначеного воюйте...захищайте країну.
І тому під це отаке загальне завдання отак і виділяються ресурси для війська.
detroytred
 
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