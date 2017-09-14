Bloomberg: США настаивают на скорейшем заключении перемирия на Украине в рамках сделки по минералам



▪️Европейским чиновникам сообщили, что президент Дональд Трамп хочет увязать предлагаемое соглашение между США и Украиной по полезным ископаемым с требованиями к Киеву взять на себя обязательства по быстрому прекращению огня, сообщают люди, знакомые с вопросом.



▪️Вашингтон дал понять, что Трамп готов завершить работу над соглашением по природным ресурсам, которое было приостановлено после его перепалки в Овальном кабинете с Владимиром Зеленским, при условии, что украинский лидер согласится на ощутимый путь к перемирию и переговорам с Москвой, говорят собеседники.



▪️Эти дополнительные условия — главная причина того, что соглашение об экономическом сотрудничестве до сих пор не подписано, несмотря на публичные заявления Трампа и Зеленского, свидетельствующие, что они готовы довести его до конца, сказали собеседники на условиях анонимности.



▪️По словам некоторых из них, подвижки по сделке могут произойти на следующей неделе, когда украинские и американские чиновники должны встретиться в Саудовской Аравии. Другие чиновники предупредили, что позиция США может измениться, поскольку Трамп часто меняет свое мнение.



▪️«Я думаю, что произойдет то, что Украина захочет заключить сделку, потому что я не думаю, что у них есть выбор», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. «Я также думаю, что Россия хочет заключить сделку, потому что, в некотором роде, известном только мне, у них тоже нет выбора». Он не стал уточнять подробности.



▪️В последние дни несколько чиновников администрации Трампа заявили, что критически важная сделка по минеральным ресурсам остается важнейшим компонентом и шагом к реализации плана президента США по установлению мира на Украине.



▪️Зеленского заранее предупредили, что Вашингтон может прекратить помощь и разведку, если Украина не проявит больше готовности к переговорам, сказал в четверг на заседании Совета по международным отношениям в Вашингтоне генерал в отставке Кит Келлог, специальный представитель Трампа по Украине и России.



▪️«Откровенно говоря, они сами виноваты», — сказал Келлог, хотя он, возможно, является советником Трампа, наиболее симпатизирующим Украине и критикующим Россию.



▪️Он описал прекращение как «что-то вроде удара мула палкой по носу», чтобы привлечь его внимание. Цель состояла в том, чтобы заставить Украину предоставить «условия» для мирных переговоров с Москвой, сказал он.