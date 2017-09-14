▪️По словам некоторых из них, подвижки по сделке могут произойти на следующей неделе, когда украинские и американские чиновники должны встретиться в Саудовской Аравии. Другие чиновники предупредили, что позиция США может измениться, поскольку Трамп часто меняет свое мнение.
Свіженький приклад: *Білий дім: "США призупиняють мита на Канаду та Мексику до 2 квітня...* (С).
yama написав:pesikot ну типа работать надо , я б не сказал правда что насьіпать зерна курам - работа, и что 6 тис грн за 1 т кукурузьі много
На курку 126 грам в день *365 = за рік 46 кг 46*6= 276 грн за рік не 1 курку а вона дає 180 яєць в рік 276/180 = 1,5 грн за 1 яйце
Дальше сами считайте по чем яйца на базаре домашнием по чем в магазе . Тож 100 курей це всього 27 600 грн в рік це курячий бульйон раз в три дні і курка + 18 000 яєць в рік Я за останній не календарний рік про….в вже 5 раз так
бла-бла-бла ти мав хоч одну куриці на господарстві, пропахував він теж черговий dumbass
батьки тримали на дачі 25років 15-20 курей, які тількі два місяці на весні давали нормально яйця,а решту року від 6 до 8 не день, кожного року 2-3 захворіли(здохали), а корм знаєш скільки коштує сьогодні, від 450грн мешок на опті https://avamarket.com.ua/promo/mega-chi ... c_1030297_
тому не пишіть про яйця і бульон, мені ці кури і задаром не потрібні, по треба зарізати, пірья общіпати, обшмалити (на це десь година-півтори), потім викинути нахер (коли можно в магазині купити філе по 160грн/кг)
кури всі 20 років давали мінус по затратам, а якщо рахувати ціну бензину (бо дача 8км), то виходило 100грн бензин щодня на поїздку (на маршрутке 50грн), витрата часу (а гівно теж треба раз на два тижні, бажано кожний тиждень приберати, трави насмикати, насест почистити, мух/клещів потравити)
Импорт новых легковых машин в РФ в феврале упал на 73%. Зарубежные автопроизводители в феврале радикально сократили поставки новых машин в Россию. Причины — падение спроса, затоваривание складов, где, по разным оценкам, скопилось 400–500 тыс. автомобилей, и выросшие ставки утильсбора. Дилеры уже сообщают о скидках со стороны китайских брендов, которые таким образом пытаются решить проблему переполненных стоков. Восстановления импорта аналитики ожидают не ранее конца весны, — Коммерсант
Вангую что 6 месячное перемирие аккурат от 20 апреля (Пасха) до 26 октября (как уже заявляли и Порошенко и кто-то еще о вероятных выборах). Видимо рашисты идут в железеый отказ чтото серьезное подписывать с Зеленским. Перемирие подпишут на уровне Арахамии, еотом выборы, а потом уже с новым Президентом будет подписываться какой-то договор