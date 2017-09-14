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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13127131281312913130>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 09:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:За ніч:
БпЛА 200+
Крилаті ракети 50+
Балістика 15+

А назад що?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 09:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Хрест на чолі Марко Рубіо бачили?


з вашої московської секти? у вас такий самий на чолі?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 09:49

  Wirująświatła написав:
Bloomberg:

▪️По словам некоторых из них, подвижки по сделке могут произойти на следующей неделе, когда украинские и американские чиновники должны встретиться в Саудовской Аравии. Другие чиновники предупредили, что позиция США может измениться, поскольку Трамп часто меняет свое мнение.

Свіженький приклад:
*Білий дім: "США призупиняють мита на Канаду та Мексику до 2 квітня...* (С).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 09:49

  Xenon написав:
❗️США вимагають від України згоди на швидке припинення вогню з рф як умову підписання угоди про копалини, – Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ckout=true.

.
❗️США без вагань підуть «ва-банк» у питанні санкцій проти російської енергетики, якщо це допоможе привести до припинення вогню в Україні, – міністр фінансів Бессент.

Санкції проти росії «будуть використані явно й агресивно для негайного максимального впливу» за вказівками президента Трампа.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ssent-says


а ключі від квартири де гроші не треба?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 09:51

  Banderlog написав:
Но будут ...
6 місячне перемирря для проведення виборів.[/quote]

хер там, нічого не буде, лавров проти :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 09:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав:мова була про Залужного, а не про перемовини чи путіна


ти типовий dumbass

Президент США також сказав, що отримав "дуже сильні сигнали, що Росія готова до миру".


сьогодні один з таких сигналів , бачимо наслідки

Росія атакувала Україну ракетами: є влучання по енергоінфраструктурі та постраждалі


Російські окупаційні війська атакували Україну ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря, а також підняли в повітря бомбардувальники. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 10:09

  yama написав:pesikot ну типа работать надо , я б не сказал правда что насьіпать зерна курам - работа, и что 6 тис грн за 1 т кукурузьі много

На курку 126 грам в день *365 = за рік 46 кг
46*6= 276 грн за рік не 1 курку а вона дає 180 яєць в рік
276/180 = 1,5 грн за 1 яйце

Дальше сами считайте по чем яйца на базаре домашнием по чем в магазе .
Тож 100 курей це всього 27 600 грн в рік це курячий бульйон раз в три дні і курка +
18 000 яєць в рік
Я за останній не календарний рік про….в вже 5 раз так :(


бла-бла-бла
ти мав хоч одну куриці на господарстві, пропахував він
теж черговий dumbass

батьки тримали на дачі 25років 15-20 курей, які тількі два місяці на весні давали нормально яйця,а решту року від 6 до 8 не день, кожного року 2-3 захворіли(здохали), а корм знаєш скільки коштує сьогодні, від 450грн мешок на опті
https://avamarket.com.ua/promo/mega-chi ... c_1030297_

тому не пишіть про яйця і бульон, мені ці кури і задаром не потрібні, по треба зарізати, пірья общіпати, обшмалити (на це десь година-півтори), потім викинути нахер (коли можно в магазині купити філе по 160грн/кг)

кури всі 20 років давали мінус по затратам, а якщо рахувати ціну бензину (бо дача 8км), то виходило 100грн бензин щодня на поїздку (на маршрутке 50грн), витрата часу (а гівно теж треба раз на два тижні, бажано кожний тиждень приберати, трави насмикати, насест почистити, мух/клещів потравити)

https://novyny.live/ogorod/kurei-atakui ... 37755.html
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 10:13

Импорт новых легковых машин в РФ в феврале упал на 73%. Зарубежные автопроизводители в феврале радикально сократили поставки новых машин в Россию. Причины — падение спроса, затоваривание складов, где, по разным оценкам, скопилось 400–500 тыс. автомобилей, и выросшие ставки утильсбора. Дилеры уже сообщают о скидках со стороны китайских брендов, которые таким образом пытаются решить проблему переполненных стоков. Восстановления импорта аналитики ожидают не ранее конца весны, — Коммерсант
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Йщов 3й рік покращення переговорних позицій, тільки Трамп все спортив.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 10:17

Вангую что 6 месячное перемирие аккурат от 20 апреля (Пасха) до 26 октября (как уже заявляли и Порошенко и кто-то еще о вероятных выборах).
Видимо рашисты идут в железеый отказ чтото серьезное подписывать с Зеленским.
Перемирие подпишут на уровне Арахамии, еотом выборы, а потом уже с новым Президентом будет подписываться какой-то договор
Xenon
 
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