▪️По словам некоторых из них, подвижки по сделке могут произойти на следующей неделе, когда украинские и американские чиновники должны встретиться в Саудовской Аравии. Другие чиновники предупредили, что позиция США может измениться, поскольку Трамп часто меняет свое мнение.
Свіженький приклад: *Білий дім: "США призупиняють мита на Канаду та Мексику до 2 квітня...* (С).
у своїй промові в Сенаті Трамп сказав що думав ввести пошліни 1 квітня (у день дураков)? але люди подумали б , що я сам з таких, тому переніс на 2 квітня (зал респів в завхваті, апладують стоячі) деб*ли бл*ть
Xenon написав:Вангую что 6 месячное перемирие аккурат от 20 апреля (Пасха) до 26 октября (как уже заявляли и Порошенко и кто-то еще о вероятных выборах). Видимо рашисты идут в железеый отказ чтото серьезное подписывать с Зеленским. Перемирие подпишут на уровне Арахамии, еотом выборы, а потом уже с новым Президентом будет подписываться какой-то договор