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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13127131281312913130

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 10:20

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
Bloomberg:

▪️По словам некоторых из них, подвижки по сделке могут произойти на следующей неделе, когда украинские и американские чиновники должны встретиться в Саудовской Аравии. Другие чиновники предупредили, что позиция США может измениться, поскольку Трамп часто меняет свое мнение.

Свіженький приклад:
*Білий дім: "США призупиняють мита на Канаду та Мексику до 2 квітня...* (С).


у своїй промові в Сенаті Трамп сказав що думав ввести пошліни 1 квітня (у день дураков)?
але люди подумали б , що я сам з таких, тому переніс на 2 квітня (зал респів в завхваті, апладують стоячі)
деб*ли бл*ть
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 10:23

  Xenon написав:Вангую что 6 месячное перемирие аккурат от 20 апреля (Пасха) до 26 октября (как уже заявляли и Порошенко и кто-то еще о вероятных выборах).
Видимо рашисты идут в железеый отказ чтото серьезное подписывать с Зеленским.
Перемирие подпишут на уровне Арахамии, еотом выборы, а потом уже с новым Президентом будет подписываться какой-то договор


о-о-о-о

ще один dumbass

nomen illis legioЇм же несть числа
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 10:54

❗️ЗСУ позбавили доступу до супутникових сервісів Maxar Technologies, – Мілітарний.

Компанія офіційною причиною називає «адміністративний запит». Схоже, у Трампа через Держдеп заборонили американським компаніям і комерційним сервісам надавати супутникові дані для України.

https://mil.in.ua/uk/news/maxar-vidklyu ... h-znimkiv/
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