RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13127131281312913130

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 10:23

  Xenon написав:Вангую что 6 месячное перемирие аккурат от 20 апреля (Пасха) до 26 октября (как уже заявляли и Порошенко и кто-то еще о вероятных выборах).
Видимо рашисты идут в железеый отказ чтото серьезное подписывать с Зеленским.
Перемирие подпишут на уровне Арахамии, еотом выборы, а потом уже с новым Президентом будет подписываться какой-то договор


о-о-о-о

ще один dumbass

nomen illis legioЇм же несть числа
prodigy
 
Повідомлень: 11967
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3285 раз.
Подякували: 3324 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 10:54

❗️ЗСУ позбавили доступу до супутникових сервісів Maxar Technologies, – Мілітарний.

Компанія офіційною причиною називає «адміністративний запит». Схоже, у Трампа через Держдеп заборонили американським компаніям і комерційним сервісам надавати супутникові дані для України.

https://mil.in.ua/uk/news/maxar-vidklyu ... h-znimkiv/
Xenon
 
Повідомлень: 5159
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 11:15

  Xenon написав:Вангую что 6 месячное перемирие аккурат от 20 апреля (Пасха) до 26 октября (как уже заявляли и Порошенко и кто-то еще о вероятных выборах).
Видимо рашисты идут в железеый отказ чтото серьезное подписывать с Зеленским.
Перемирие подпишут на уровне Арахамии, еотом выборы, а потом уже с новым Президентом будет подписываться какой-то договор

Вряд ли за шесть недель дожмут: ГТС с приходом тепла уже не так актуальна. Разве что ПВО закончится...
_hunter
 
Повідомлень: 9349
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 11:28

Европейская оборона без поддержки США продержится всего несколько недель, — Bloomberg

Отмечается, что европейские запасы боеприпасов иссякнут за несколько дней, а перевооружение займет годы.

"На фоне отказа Трампа от Украины лидеры ЕС пытаются ускорить укрепление обороны, но россия остается серьезной угрозой", – отмечают в издании.

https://www.bloomberg.com/news/features ... mp-support
Xenon
 
Повідомлень: 5159
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 11:41

  _hunter написав:
  Xenon написав:Вангую что 6 месячное перемирие аккурат от 20 апреля (Пасха) до 26 октября (как уже заявляли и Порошенко и кто-то еще о вероятных выборах).
Видимо рашисты идут в железеый отказ чтото серьезное подписывать с Зеленским.
Перемирие подпишут на уровне Арахамии, еотом выборы, а потом уже с новым Президентом будет подписываться какой-то договор

Вряд ли за шесть недель дожмут: ГТС с приходом тепла уже не так актуальна. Разве что ПВО закончится...

Всі швидкі і капітулянтські прогнози вирішення війни, які я зустрічав в інфо просторі, базуються на фундаменті --- що рфія, якщо схоче, то вжууууух.
І, в принципі, можна б було взагалі навіть і на йоту не звертати на це уваги, але все ж таки Трамп пролепотів про рашка напружується лише на 20% (тобто може оте вжууууух))
Що чим да як не розкриває ніхто.

Тобто хоча б на йоту можна.

Поки є факт: оцим офіційним призупиненням допомоги та розвідданих Штати дистанціювались від війни.
Вже вийшли.

Ще: Трамп і Ко наявне не просто поспішають, а летять. Всі інші навпаки. І як Трамп збирається щось вирішити - ну загадка загадок.
Поки реальні якісь дії зробив тільки Трамп. Оці припинення.
Всі інші тільки здригають)) повітря словесно.
________________________________
*Міністерство аграрної політики та продовольства України і Китайська Народна Республіка підписали угоду, яка дасть можливість постачати до цієї країни рибу та горох. Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики, пише SEEDS.

Виробництво гороху в Україні демонструє стабільну динаміку. За дами Мінагрополітики, у 2023/2024 маркетинговому році воно становило 409 000 т, а у 2024/2025 прогнозується на рівні 476 000 т. Основними ринками збуту залишаються Туреччина, Індія, Італія, Малайзія, ОАЕ, а також Китай, який демонструє високі темпи зростання закупівель.

Внутрішній промисловий вилов риби у 2024 році становив 11 900 т, що на 6,2% більше, ніж у 2023-му. Вилов за межами юрисдикції України зріс майже вдвічі – до 19 900 т. Експортна вартість рибної продукції за рік зросла на 80,3% та досягла $56,3 млн.
https://www.seeds.org.ua/ukraina-postac ... x-ta-ribu/
Від Бер 7, 2025

Без української риби Китаю торба...
detroytred
 
Повідомлень: 23646
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 12:30

  prodigy написав:
  Banderlog написав:
Но будут ...
6 місячне перемирря для проведення виборів.


хер там, нічого не буде, лавров проти :mrgreen:[/quote] лавров теж за.
Єдине шо можуть наші це знову вчудити цирк на дроті.
Тому клоунів цього разу на переговорах не буде)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2201
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13127131281312913130
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 88851
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 263229
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 910076
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7833)
07.03.2025 11:29
Sense Bank (13745)
07.03.2025 11:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.