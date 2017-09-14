Додано: П'ят 07 бер, 2025 11:41

_hunter написав: Xenon написав: Вангую что 6 месячное перемирие аккурат от 20 апреля (Пасха) до 26 октября (как уже заявляли и Порошенко и кто-то еще о вероятных выборах).

Видимо рашисты идут в железеый отказ чтото серьезное подписывать с Зеленским.

Перемирие подпишут на уровне Арахамии, еотом выборы, а потом уже с новым Президентом будет подписываться какой-то договор Вангую что 6 месячное перемирие аккурат от 20 апреля (Пасха) до 26 октября (как уже заявляли и Порошенко и кто-то еще о вероятных выборах).Видимо рашисты идут в железеый отказ чтото серьезное подписывать с Зеленским.Перемирие подпишут на уровне Арахамии, еотом выборы, а потом уже с новым Президентом будет подписываться какой-то договор

Вряд ли за шесть недель дожмут: ГТС с приходом тепла уже не так актуальна. Разве что ПВО закончится... Вряд ли за шесть недель дожмут: ГТС с приходом тепла уже не так актуальна. Разве что ПВО закончится...

Всі швидкі і капітулянтські прогнози вирішення війни, які я зустрічав в інфо просторі, базуються на фундаменті --- що рфія, якщо схоче, то вжууууух.І, в принципі, можна б було взагалі навіть і на йоту не звертати на це уваги, але все ж таки Трамп пролепотів про рашка напружується лише на 20% (тобто може оте вжууууух))Що чим да як не розкриває ніхто.Тобто хоча б на йоту можна.Поки є факт: оцим офіційним призупиненням допомоги та розвідданих Штати дистанціювались від війни.Вже вийшли.Ще: Трамп і Ко наявне не просто поспішають, а летять. Всі інші навпаки. І як Трамп збирається щось вирішити - ну загадка загадок.Поки реальні якісь дії зробив тільки Трамп. Оці припинення.Всі інші тільки здригають)) повітря словесно.________________________________*Міністерство аграрної політики та продовольства України і Китайська Народна Республіка підписали угоду, яка дасть можливість постачати до цієї країни рибу та горох. Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики, пише SEEDS.Виробництво гороху в Україні демонструє стабільну динаміку. За дами Мінагрополітики, у 2023/2024 маркетинговому році воно становило 409 000 т, а у 2024/2025 прогнозується на рівні 476 000 т. Основними ринками збуту залишаються Туреччина, Індія, Італія, Малайзія, ОАЕ, а також Китай, який демонструє високі темпи зростання закупівель.Внутрішній промисловий вилов риби у 2024 році становив 11 900 т, що на 6,2% більше, ніж у 2023-му. Вилов за межами юрисдикції України зріс майже вдвічі – до 19 900 т. Експортна вартість рибної продукції за рік зросла на 80,3% та досягла $56,3 млн.Від Бер 7, 2025Без української риби Китаю торба...