Xenon написав:Вангую что 6 месячное перемирие аккурат от 20 апреля (Пасха) до 26 октября (как уже заявляли и Порошенко и кто-то еще о вероятных выборах). Видимо рашисты идут в железеый отказ чтото серьезное подписывать с Зеленским. Перемирие подпишут на уровне Арахамии, еотом выборы, а потом уже с новым Президентом будет подписываться какой-то договор
Xenon написав:Вангую что 6 месячное перемирие аккурат от 20 апреля (Пасха) до 26 октября (как уже заявляли и Порошенко и кто-то еще о вероятных выборах). Видимо рашисты идут в железеый отказ чтото серьезное подписывать с Зеленским. Перемирие подпишут на уровне Арахамии, еотом выборы, а потом уже с новым Президентом будет подписываться какой-то договор
Вряд ли за шесть недель дожмут: ГТС с приходом тепла уже не так актуальна. Разве что ПВО закончится...
Xenon написав:Вангую что 6 месячное перемирие аккурат от 20 апреля (Пасха) до 26 октября (как уже заявляли и Порошенко и кто-то еще о вероятных выборах). Видимо рашисты идут в железеый отказ чтото серьезное подписывать с Зеленским. Перемирие подпишут на уровне Арахамии, еотом выборы, а потом уже с новым Президентом будет подписываться какой-то договор
Вряд ли за шесть недель дожмут: ГТС с приходом тепла уже не так актуальна. Разве что ПВО закончится...
Всі швидкі і капітулянтські прогнози вирішення війни, які я зустрічав в інфо просторі, базуються на фундаменті --- що рфія, якщо схоче, то вжууууух. І, в принципі, можна б було взагалі навіть і на йоту не звертати на це уваги, але все ж таки Трамп пролепотів про рашка напружується лише на 20% (тобто може оте вжууууух)) Що чим да як не розкриває ніхто.
Тобто хоча б на йоту можна.
Поки є факт: оцим офіційним призупиненням допомоги та розвідданих Штати дистанціювались від війни. Вже вийшли.
Ще: Трамп і Ко наявне не просто поспішають, а летять. Всі інші навпаки. І як Трамп збирається щось вирішити - ну загадка загадок. Поки реальні якісь дії зробив тільки Трамп. Оці припинення. Всі інші тільки здригають)) повітря словесно. ________________________________ *Міністерство аграрної політики та продовольства України і Китайська Народна Республіка підписали угоду, яка дасть можливість постачати до цієї країни рибу та горох. Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики, пише SEEDS.
Виробництво гороху в Україні демонструє стабільну динаміку. За дами Мінагрополітики, у 2023/2024 маркетинговому році воно становило 409 000 т, а у 2024/2025 прогнозується на рівні 476 000 т. Основними ринками збуту залишаються Туреччина, Індія, Італія, Малайзія, ОАЕ, а також Китай, який демонструє високі темпи зростання закупівель.
Внутрішній промисловий вилов риби у 2024 році становив 11 900 т, що на 6,2% більше, ніж у 2023-му. Вилов за межами юрисдикції України зріс майже вдвічі – до 19 900 т. Експортна вартість рибної продукції за рік зросла на 80,3% та досягла $56,3 млн. https://www.seeds.org.ua/ukraina-postac ... x-ta-ribu/ Від Бер 7, 2025
рфія скоріше "за", тому що вони всеодно не будуть дотримуватися того рпв. При цьому вони виграють від того, що нам на цей час зупинять чи зменшать постачання зброї, а у них нічого не зменшиться і не зупинятиметься.
рфія скоріше "за", тому що вони всеодно не будуть дотримуватися того рпв. При цьому вони виграють від того, що нам на цей час зупинять чи зменшать постачання зброї, а у них нічого не зменшиться і не зупинятиметься.
нам вже зупинили чи зменшили. Далі ще почнуть підкармлювати опозицію та розшатувати більшість в парламенті
Політика нової адміністрації США стосовно Росії підштовхнула Європу до переосмислення своєї безпеки та підвищила популярність ідеї, якої Вашингтон прагнув уникнути: ядерної Німеччини, пише Wall Street Journal. Наступний ймовірний канцлер ФРН Фрідріх Мерц вважає, що Берліну варто почати переговори про розширення французьких і британських ядерних засобів стримування для прикриття Європи – про це він казав у інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
На запитання про те, чи треба Німеччині прагнути власного арсеналу, Мерц не виключив цього, але сказав, що "сьогодні в цьому потреби немає". Ця ремарка порушила тривале табу і продемонструвала, як сильно хитаються безпекові основи Німеччини і всієї Європи.
Німеччина після Другої світової війни, на відміну від Франції та Великої Британії, відмовилася від створення власної ядерної зброї і натомість вступила під "парасольку" США. Тактична американська ядерна зброя нині зберігається на авіабазі Büchel на заході Німеччини, і вона готова до розгортання німецькими повітряними силами в разі наказу американського президента.
а там ще й Японія є. ядерне озброєння Німеччини та Японії буде чудовим результатом російської "денацифікації" - росіяне все роблять через сраку