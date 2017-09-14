Німеччина після Другої світової війни, на відміну від Франції та Великої Британії, відмовилася від створення власної ядерної зброї і натомість вступила під "парасольку" США. Тактична американська ядерна зброя нині зберігається на авіабазі Büchel на заході Німеччини, і вона готова до розгортання німецькими повітряними силами в разі наказу американського президента.
Німеччина після 2СВ відмовилася ...
Що вони там в редакції курять? Наче програвша і опущена Німеччина щось сама вирішувала...
Президент України Володимир Зеленський наступного місяця планує візит у Південно-Африканську Республіку, де зустрінеться із президентом Сирілом Рамафосою, пише Bloomberg.
Візит українського лідера до Африки запланований на 10 квітня, повідомив виданню представник адміністрації президента ПАР Вінсент Магвенья.
"Цей візит є продовженням діалогу президента Рамафоси із президентом Путіним (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) і президентом Зеленським щодо всеосяжного мирного процесу, який може прокласти шлях до миру між Росією та Україною", - сказав Магвенья. https://www.unian.ua/politics/zelenskiy ... 37530.html