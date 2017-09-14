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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13128131291313013131

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 13:12

  Xenon написав:интересно, на кого это намек... ? :roll:

США пригрозили Києву розкрити випадки корупції при відмові від угоди щодо ресурсів - The Washington Post.


ну хоч щось добре з цього всього :)
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 13:13

  Shaman написав:Wall Street Journal: зближення Трампа з Росією підштовхує до роздумів над знаттям давнього табу – ядерного озброєння Німеччини
Німеччина після Другої світової війни, на відміну від Франції та Великої Британії, відмовилася від створення власної ядерної зброї і натомість вступила під "парасольку" США. Тактична американська ядерна зброя нині зберігається на авіабазі Büchel на заході Німеччини, і вона готова до розгортання німецькими повітряними силами в разі наказу американського президента.


Німеччина після 2СВ відмовилася ...

Що вони там в редакції курять?
Наче програвша і опущена Німеччина щось сама вирішувала...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 13:26

Який в дідька Трамп?! Рамафосі все порішає

Президент України Володимир Зеленський наступного місяця планує візит у Південно-Африканську Республіку, де зустрінеться із президентом Сирілом Рамафосою, пише Bloomberg.

Візит українського лідера до Африки запланований на 10 квітня, повідомив виданню представник адміністрації президента ПАР Вінсент Магвенья.

"Цей візит є продовженням діалогу президента Рамафоси із президентом Путіним (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) і президентом Зеленським щодо всеосяжного мирного процесу, який може прокласти шлях до миру між Росією та Україною", - сказав Магвенья.
https://www.unian.ua/politics/zelenskiy ... 37530.html
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 13:26

  Xenon написав:интересно, на кого это намек... ? :roll:

США пригрозили Києву розкрити випадки корупції при відмові від угоди щодо ресурсів - The Washington Post.



ахахаха, ржу
пусть еще расскажут, что янукович гопником был в молодости :mrgreen:
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 13:39

Дикий

ЗСУ близькі до звільнення великого міста: експерт прокоментував ситуацію на фронті.

Є покращення ситуації не тільки під Покровськом, але й на Харківщині та Курщині.
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 37383.html
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 14:02

  Xenon написав:интересно, на кого это намек... ? :roll:

США пригрозили Києву розкрити випадки корупції при відмові від угоди щодо ресурсів - The Washington Post.

к нашему сожалению при всех презах там на верху на любого пальцем покажи и не промахнёшся
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 14:09

Ракета компанії Ілона Маска SpaceX Starship вибухнула (https://x.com/SpaceX/status/1897803612098900131) за кілька хвилин після старту — це сталося вдруге.

У Starship пишуть, що проблемою став втрачений звʼязок з ракетою, і додають, що переглянуть дані цього тестового польоту, щоб щоб краще зрозуміти першопричину.

Через уламки Starship затримувалися рейси літаків у Маямі та Філадельфії.
Wirująświatła
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