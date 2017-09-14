ну хоч щось добре з цього всього
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 13:12
Додано: П'ят 07 бер, 2025 13:13
Німеччина після 2СВ відмовилася ...
Що вони там в редакції курять?
Наче програвша і опущена Німеччина щось сама вирішувала...
Додано: П'ят 07 бер, 2025 13:26
Який в дідька Трамп?! Рамафосі все порішає
Президент України Володимир Зеленський наступного місяця планує візит у Південно-Африканську Республіку, де зустрінеться із президентом Сирілом Рамафосою, пише Bloomberg.
Візит українського лідера до Африки запланований на 10 квітня, повідомив виданню представник адміністрації президента ПАР Вінсент Магвенья.
"Цей візит є продовженням діалогу президента Рамафоси із президентом Путіним (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) і президентом Зеленським щодо всеосяжного мирного процесу, який може прокласти шлях до миру між Росією та Україною", - сказав Магвенья.
Додано: П'ят 07 бер, 2025 13:26
Додано: П'ят 07 бер, 2025 13:39
Дикий
ЗСУ близькі до звільнення великого міста: експерт прокоментував ситуацію на фронті.
Є покращення ситуації не тільки під Покровськом, але й на Харківщині та Курщині.
Додано: П'ят 07 бер, 2025 14:02
Додано: П'ят 07 бер, 2025 14:09
Додано: П'ят 07 бер, 2025 14:27
Росіяни прорвалися через український рубіж оборони в районі Суджі
Відбувся прорив (українського – УП) району блокування. Якщо коротко, це територія, де наші підрозділи намагаються стримувати ворога, щоб не опинитися під загрозою часткового або повного оточення.
Це сталося не раптово, а поступово й планомірно. Ще до Нового року росіяни зайшли на Курилівку (село південніше Суджі – УП), де одна з наших бригад залишила позиції. Після цього противник накопичував сили й систематично проводив штурмові дії. Вчора та позавчора ( 6 та 5 березня – УП) зробили ривок – ось і результат".
Деталі: За словами співрозмовника УП з одного з підрозділів, що діє в цьому районі на Курщині, наразі Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію.
"Зараз ми намагаємося стабілізувати ситуацію, щоб противник не міг остаточно закрити шляхи сполучення".
ЗС РФ фактично перерізали логістику українського плацдарму в Курській області, — аналітики
Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що ЗС РФ зайшли на територію Сумської області.
"На Курському напрямку дуже важка ситуація. ЗС РФ зайшли до Сумської області. Російські війська рвуться у бік дороги на Суджу, щоб відрізати український плацдарм. Намагаються зайти до Журавки на Сумщині. Розширюють зону бойових дій у районі Новенького та Басівки. У районі Малої Локні надходять повідомлення про взяття під контроль противником Нової та Старої Сорочиці", — повідомив журналіст.
Додано: П'ят 07 бер, 2025 14:35
Додано: П'ят 07 бер, 2025 14:43
За смерть 39чол+поранення-90чол. всього лиш усунули командира батальйону і призначили винним тік-токера...
Росіяни просунулись біля Курилівки та Фиголівки, - DeepState
Ворожі війська мають просування в Курській та Харківській області.
генерал-мясник не понесе жодної відповідальності... стане генералісимусом
п.с. у Львові дуже активізувались людолови. Пакують як скажені
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