Додано: П'ят 07 бер, 2025 15:16

Цікава нарізка від Вереса.Вже як не комбата (одного з п'яти) в бригаді, а командира окремого полку з прямим підпорядкуванням К-чу:Цікаві моменти:- бажаючих вище даху;- перетягне майже увесь свій батальйон;- людей купа..., а навіть приміщень нема;- зато озброєнням-оснащенням вище голови... Поки не будуть готові на всі 100 і забезпечені від вогнегасника і по 2-3 радіостанції ... то в бій не підуть. Тільки якщо наказ;- має можливість переводів за тиждень по Сухопутці, до 2-3 з інших родів військ;- проблемою на старому місці було наявність ланки комбриг-осув... які більше брали, ніж давали;- тому під патронатом (якби не самого ВГК) буде дійсно чудова потужна частина.От тільки хто в тримати ділянки фронту буде? В окопах...Полк Вереса буде діяти з-за отих бригад...Ітого:1. Був відмінний підрозділ.З організацією, як в оркестрі.Один відбивав нападів більше, ніж всі інші 4 батальйони бригади разом узяті.2. Чому не зробити таким же оркестром всю бригаду?Верес каже, що від пропозицій на комбрига відмовився... бо відповідальність та типу не потягне.Але, гадаю, суть в іншому --- бригаду б йому дали нову...(Стосовно нового ж: інтерв'ю з ним років два тому --- я своїм пояснюю: навіщо нам ротація? Щоб потім після відпочинку на нові голі позиції... а тут в нас все вже влаштовано по вищому розряду...).Ну і підпорядкування бригади залишиться на осув. Коли тепер він напряму на К-ча.______________Це до чого?)))Да це класика нашої дійсності...Отаке розмежування: одні внизу (і по набору, і по забезпеченню), другі - взірець.Перших багато. Других мало.Тягар же основний тягнуть перші...Другі взірець результативності, ефективності.Як колись писав Мортимер: "Чудово, але вся Україна не вміститься в СКМ".