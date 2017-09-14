ЛАД написав:Что сегодня армии не ясно? Какие политические задачи в условиях войны надо поставить перед армией? Неужели есть какие-то вопросы к заданиям армии?
Вы не помните, какая реакция общества была на то заявление о 500 тыс.?
А я не розумію вас, що тут не зрозумілого після вже, як мінімум, третього розтлумачення алгоритму дій ЗСУ. Перше ще було Муженком декілька років тому.
Мова не пояснення і не думки в головах керівництва ЗСУ. Не про потребу їм якихось пояснень від політичного керівництва країни. А про офіційну чітку постановку завдань ЗСУ. Не загальних завдань а-ля "щоб всі жили добре", тобто завдання - захищати країну тощо, які визначені в Конституції, Доктрині, Статутах та ін. законах стосовно ЗС, а конкретні завдання -- звільнити отаку-то територію від ворога; вийти на кордон України на такому-то напрямку до такого-то часу. І т.д.
На підставі цього ГШ розраховує і видає потреби від інших для виконання цього завдання. І Залужний "заявляє" -- потрібно 500 тис. Зе: навіщо? За: для виконання оцього поставленого "вами" завдання.
Тобто Зе бере на себе відповідальність за мобілізацію 500 тис. На себе. А так виходить, що це За схотілося додатково 500 тис. Зе: нафуя? За: лупає очима у відповідь...
Військовим і не потрібно щось панімать. Вони повинні отримувати завдання -- як підставу для своїх подальших дій. Підставу.
Залужний по суті каже, що поки нема завдання, окрім загальновизначеного воюйте...захищайте країну. І тому під це отаке загальне завдання отак і виділяються ресурси для війська.
Я хорошо помню, как почти с самого начала войны Зеленского хвалили за то, что он не лезет в руководство войсками. А теперь вы говорите о том, что он обязан давать "конкретні завдання". Да, такие решения, как наступление на Курскую область должно принимать политическое руководство. И то после обсуждения с военными способны ли мы на такую операцию, хватит ли сил и вооружений. Но в основном решения о конкретных операциях должны принимать военные. Если им для такой операции не хватает ресурсов - людских или материальных - они должны выйти с предложениями к политическому руководству и согласовать свои желания с возможностями государства. И тогда не будет: "За: лупає очима у відповідь", - он сможет вполне конкретно ответить для какой операции и почему ему нужны такие ресурсы. Я вас спросил - вы помните, какая реакция общества была на то заявление о 500 тыс.? Мог Зеленский выполнить такое требование? Не мог. Я сильно сомневаюсь, что в 2023 или 2024 у нас такое количество призывали за год. Если, например, Залужный считал, что недостаточно ресурсов для серьёзного контрнаступления, то он обязан был настоять на своём. Да, я понимаю, что он обязан выполнять приказы ВГК, но он всё-таки не рядовой Успих, чтобы просто брать под козырёк: "Бу сделано!" Я не могу и не буду конкретно судить об армейских делах. Судить об этом по нашим СМИ - себя не уважать, по рассказам солдат или даже комбатов тоже не рискну, понимаю, что они не видят всю картину и могут чего-то не понимать. Но тем не менее общее впечатление, что в армии далеко не всё в порядке. Да и когда Главком к концу 2-го года войны пишет о том, что он в книжке Герасимова прочитал и понял какую-то общеизвестную истину, которую в моё время знал каждый лейтенант, это вызывает некоторое ... удивление.
Цікаві моменти: - бажаючих вище даху; - перетягне майже увесь свій батальйон; - людей купа..., а навіть приміщень нема; - зато озброєнням-оснащенням вище голови... Поки не будуть готові на всі 100 і забезпечені від вогнегасника і по 2-3 радіостанції ... то в бій не підуть. Тільки якщо наказ; - має можливість переводів за тиждень по Сухопутці, до 2-3 з інших родів військ; - проблемою на старому місці було наявність ланки комбриг-осув... які більше брали, ніж давали; - тому під патронатом (якби не самого ВГК) буде дійсно чудова потужна частина.
От тільки хто в тримати ділянки фронту буде? В окопах... Полк Вереса буде діяти з-за отих бригад...
Ітого: 1. Був відмінний підрозділ. З організацією, як в оркестрі. Один відбивав нападів більше, ніж всі інші 4 батальйони бригади разом узяті. 2. Чому не зробити таким же оркестром всю бригаду? Верес каже, що від пропозицій на комбрига відмовився... бо відповідальність та типу не потягне. Але, гадаю, суть в іншому --- бригаду б йому дали нову... (Стосовно нового ж: інтерв'ю з ним років два тому --- я своїм пояснюю: навіщо нам ротація? Щоб потім після відпочинку на нові голі позиції... а тут в нас все вже влаштовано по вищому розряду...). Ну і підпорядкування бригади залишиться на осув. Коли тепер він напряму на К-ча. ______________ Це до чого?))) Да це класика нашої дійсності... Отаке розмежування: одні внизу (і по набору, і по забезпеченню), другі - взірець. Перших багато. Других мало. Тягар же основний тягнуть перші... Другі взірець результативності, ефективності.
Як колись писав Мортимер: "Чудово, але вся Україна не вміститься в СКМ".
рфія скоріше "за", тому що вони всеодно не будуть дотримуватися того рпв. При цьому вони виграють від того, що нам на цей час зупинять чи зменшать постачання зброї, а у них нічого не зменшиться і не зупинятиметься.
про рвп домовляються військові: який тип зброї, на якій делянці фронту, з якого часу, хто має контролювати, якими засобами(це розписана детальна процедура на сотню сторінок)
політики(Зеленський тільки пропонують), Зеленський має знати наскільки це складна процедура(або не знає досі)
ніяких пропозицій від росіян, тому не треба толочити воду в ступі (я про Трампа)