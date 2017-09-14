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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 15:33
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
И при таком подходе о чём сможет договориться Залужный с Трампом?
вы считаете что у Зеленского с Трампом идеологические разногласия? Нет у Трампа нет никакой идеологии. Кроме склонности к абсолютизму/деспотии. Никто не должен оспаривать его могущество. Даже если он сейчас говорит одно, а завтра другое.
К Зе может быть и личная антипатия за его стиль "Черчилля спасающего Европу" за чужой счёт. Фраза "у вас нет карт" как раз об этом. Типа кончай блефовать и надень костюм, никакой ты не черчилль, ты лузер просящий подачку. Миротворцем Трамп хочет видеть себя, а зеленский-черчилль-победитель крутится в ногах как собачка и мешает мудрецу думать о великом.
В этой парадигме путин тоже не должен ему перечить, а это невозможно, путин обычный гопник, мошенник, кидала и террорист. Такие люди считают себя вправе нарушать любые договоренности, и если он пока еще не дерзит Си только от большой зависимости от Китая. От США зависимости нет, товарооборот с рф мизерный, на рынке энергоресурсов они вообще конкуренты. Союз Трамп-путин продлиться недолго, пока путин его не обманет. Далее обиженный Трамп либо возобновит политику Байдена, что нормально по отношению к гопнику, тоода Через полгода помощь возобновится. либо скажет что США проблемы Европы больше не интересуют.
1. Какая-то идеология всё же есть.
2. Личная антипатия, возможно, есть, но вряд ли это играет настолько уж существенную роль.
3. Черчилль тоже "просил подачку".
4. "Союза" Трампа/США с РФ пока нет и не уверен, что будет. Не надо преувеличивать. Поживём, увидим.
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 15:34
konstantin kirovograd написав: Xenon написав:
интересно, на кого это намек... ?
США пригрозили Києву розкрити випадки корупції при відмові від угоди щодо ресурсів - The Washington Post.
к нашему сожалению при всех презах там на верху на любого пальцем покажи
и не промахнёшся
згоден:
- Дональд Трамп
6 разів банкрот, шахрай, зраджував дружинам, патнерам, країні (ШІ Макса на 70-80% вважає Трампа російським агентом)
-Стів Віткофф
шахрай з нерухомістю (хабарник), еврей який кинув евреев
-Піт Гексед
(майор), під час ініугурації Банйдена був
одним із 12 солдатів, виведених із цієї місії[
, тобто не викликає довіри (м"якого кажучі йебанат)
-Марко Рубіо
(з хрестом на лобі, нажаль не зеленкою), вийшов з покаяннам за злочини(тобто допомогу Україні), назвав Українські війська proxy (для тих хто не в курсі-Хезбола є проксі Ірану, на їх гроші нападає на Ізраїль)
американці готуються до злочинів проти Українимир про який говорить шавка трампа рубио веде до знищення України і українців
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 15:47
Трамп -
тарифи це прекрасне слово
,
мабуть я назову свою доньку Тарифани
(каже ведучий в студії)
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