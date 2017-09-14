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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13130131311313213133

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 15:33

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:И при таком подходе о чём сможет договориться Залужный с Трампом?
вы считаете что у Зеленского с Трампом идеологические разногласия? Нет у Трампа нет никакой идеологии. Кроме склонности к абсолютизму/деспотии. Никто не должен оспаривать его могущество. Даже если он сейчас говорит одно, а завтра другое.

К Зе может быть и личная антипатия за его стиль "Черчилля спасающего Европу" за чужой счёт. Фраза "у вас нет карт" как раз об этом. Типа кончай блефовать и надень костюм, никакой ты не черчилль, ты лузер просящий подачку. Миротворцем Трамп хочет видеть себя, а зеленский-черчилль-победитель крутится в ногах как собачка и мешает мудрецу думать о великом.

В этой парадигме путин тоже не должен ему перечить, а это невозможно, путин обычный гопник, мошенник, кидала и террорист. Такие люди считают себя вправе нарушать любые договоренности, и если он пока еще не дерзит Си только от большой зависимости от Китая. От США зависимости нет, товарооборот с рф мизерный, на рынке энергоресурсов они вообще конкуренты. Союз Трамп-путин продлиться недолго, пока путин его не обманет. Далее обиженный Трамп либо возобновит политику Байдена, что нормально по отношению к гопнику, тоода Через полгода помощь возобновится. либо скажет что США проблемы Европы больше не интересуют.

1. Какая-то идеология всё же есть.
2. Личная антипатия, возможно, есть, но вряд ли это играет настолько уж существенную роль.
3. Черчилль тоже "просил подачку".
4. "Союза" Трампа/США с РФ пока нет и не уверен, что будет. Не надо преувеличивать. Поживём, увидим.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 15:34

  konstantin kirovograd написав:
  Xenon написав:интересно, на кого это намек... ? :roll:

США пригрозили Києву розкрити випадки корупції при відмові від угоди щодо ресурсів - The Washington Post.

к нашему сожалению при всех презах там на верху на любого пальцем покажи и не промахнёшся

згоден:
- Дональд Трамп 6 разів банкрот, шахрай, зраджував дружинам, патнерам, країні (ШІ Макса на 70-80% вважає Трампа російським агентом)

-Стів Віткофф шахрай з нерухомістю (хабарник), еврей який кинув евреев

-Піт Гексед (майор), під час ініугурації Банйдена був
одним із 12 солдатів, виведених із цієї місії[
, тобто не викликає довіри (м"якого кажучі йебанат)
-Марко Рубіо (з хрестом на лобі, нажаль не зеленкою), вийшов з покаяннам за злочини(тобто допомогу Україні), назвав Українські війська proxy (для тих хто не в курсі-Хезбола є проксі Ірану, на їх гроші нападає на Ізраїль)

американці готуються до злочинів проти України


мир про який говорить шавка трампа рубио веде до знищення України і українців
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 15:47

Трамп -
тарифи це прекрасне слово
,
мабуть я назову свою доньку Тарифани(каже ведучий в студії)

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