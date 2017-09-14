RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13131131321313313134>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 15:33

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:И при таком подходе о чём сможет договориться Залужный с Трампом?
вы считаете что у Зеленского с Трампом идеологические разногласия? Нет у Трампа нет никакой идеологии. Кроме склонности к абсолютизму/деспотии. Никто не должен оспаривать его могущество. Даже если он сейчас говорит одно, а завтра другое.

К Зе может быть и личная антипатия за его стиль "Черчилля спасающего Европу" за чужой счёт. Фраза "у вас нет карт" как раз об этом. Типа кончай блефовать и надень костюм, никакой ты не черчилль, ты лузер просящий подачку. Миротворцем Трамп хочет видеть себя, а зеленский-черчилль-победитель крутится в ногах как собачка и мешает мудрецу думать о великом.

В этой парадигме путин тоже не должен ему перечить, а это невозможно, путин обычный гопник, мошенник, кидала и террорист. Такие люди считают себя вправе нарушать любые договоренности, и если он пока еще не дерзит Си только от большой зависимости от Китая. От США зависимости нет, товарооборот с рф мизерный, на рынке энергоресурсов они вообще конкуренты. Союз Трамп-путин продлиться недолго, пока путин его не обманет. Далее обиженный Трамп либо возобновит политику Байдена, что нормально по отношению к гопнику, тоода Через полгода помощь возобновится. либо скажет что США проблемы Европы больше не интересуют.

1. Какая-то идеология всё же есть.
2. Личная антипатия, возможно, есть, но вряд ли это играет настолько уж существенную роль.
3. Черчилль тоже "просил подачку".
4. "Союза" Трампа/США с РФ пока нет и не уверен, что будет. Не надо преувеличивать. Поживём, увидим.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33410
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 15:34

  konstantin kirovograd написав:
  Xenon написав:интересно, на кого это намек... ? :roll:

США пригрозили Києву розкрити випадки корупції при відмові від угоди щодо ресурсів - The Washington Post.

к нашему сожалению при всех презах там на верху на любого пальцем покажи и не промахнёшся

згоден:
- Дональд Трамп 6 разів банкрот, шахрай, зраджував дружинам, патнерам, країні (ШІ Макса на 70-80% вважає Трампа російським агентом)

-Стів Віткофф шахрай з нерухомістю (хабарник), еврей який кинув евреев

-Піт Гексед (майор), під час ініугурації Банйдена був
одним із 12 солдатів, виведених із цієї місії[
, тобто не викликає довіри (м"якого кажучі йебанат)
-Марко Рубіо (з хрестом на лобі, нажаль не зеленкою), вийшов з покаяннам за злочини(тобто допомогу Україні), назвав Українські війська proxy (для тих хто не в курсі-Хезбола є проксі Ірану, на їх гроші нападає на Ізраїль)

американці готуються до злочинів проти України


мир про який говорить шавка трампа рубио веде до знищення України і українців
prodigy
 
Повідомлень: 11975
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3285 раз.
Подякували: 3324 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 15:47

Трамп -
тарифи це прекрасне слово
,
мабуть я назову свою доньку Тарифани(каже ведучий в студії)

prodigy
 
Повідомлень: 11975
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3285 раз.
Подякували: 3324 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 15:59

Добрався вже до Японії

*Отлично... наконец-то и Япония поймет, что стояние 80 лет РАКОМ перед теми, кто их ЯО отбомбил ... - это было патужна!
На очереди лохи из Южной Кореи...
Трамп... ты ВЕЛИК! Главное не тармази!

"У нас есть интересный договор с Японией, что мы должны защищать их, но они не должны защищать нас... Кто заключает эти сделки?" - заявил президент США.* (С)
______________________
Про Трампа влучно.
А от стосовно Штатів... да вони і створили умови, щоб що Японія, що Південна Корея стали процвітаючими державами.

Інша справа, що, гадаю, ті японці та корейці давно розрахувались за це.
detroytred
 
Повідомлень: 23657
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 15:59

  prodigy написав:
  wild.tomcat написав:Xenon

ну хоч щось добре з цього всього :)


кому добре? за поребриком? звідки пишешь?


із-за .уєбрика. кеп, шо, перебрав зранку шила і головою об кнехт звізданувся?
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1654
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 16:02



He's a Russian asset(Трамп)
prodigy
 
Повідомлень: 11975
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3285 раз.
Подякували: 3324 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 16:03

Може фейк?

* Уже даже не смешно... Их учителя - КРАСНОАРМЕЙЦЫ и те не додумались...

"МинКульт решил создать комиссию по проверке мощей преподобных в пещерах Киево-Печерской лавры. До 30 мая те должны осуществить проверку наличия останков святых в гробницах, а также "определить историческую и научную ценность". Результаты проверки будут засекречены. Все сведения в министерстве решили назвать «информацией с ограниченным доступом»... (С)
detroytred
 
Повідомлень: 23657
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 16:07

  detroytred написав:* Уже даже не смешно... Их учителя - КРАСНОАРМЕЙЦЫ и те не додумались...

"МинКульт решил создать комиссию по проверке мощей преподобных в пещерах Киево-Печерской лавры. До 30 мая те должны осуществить проверку наличия останков святых в гробницах, а также "определить историческую и научную ценность". Результаты проверки будут засекречены. Все сведения в министерстве решили назвать «информацией с ограниченным доступом»... (С)


ебанати...
все хто вірить в цю хрінь як мощі (це така дикість...релігія)
prodigy
 
Повідомлень: 11975
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3285 раз.
Подякували: 3324 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 16:07

  prodigy написав:- Дональд Трамп 6 разів банкрот

Уточню:
September 27 2016
Проверка фактов: Трамп объявлял о банкротстве четыре или шесть раз?

«Вы шесть раз объявляли о банкротстве бизнеса».
– Хиллари Клинтон

«Иногда – четыре раза – мы использовали определенные законы, которые там есть».
– Дональд Трамп

ПРОВЕРКА ФАКТОВ - Клинтон права.
...
Тадж-Махал Трампа открылся в апреле 1990 года в Атлантик-Сити, но шесть месяцев спустя «допустил дефолт по выплате процентов держателям облигаций, поскольку его финансы пошли в штопор», обнаружил Роберт О'Харроу из The Washington Post. В июле 1991 года Тадж-Махал Трампа подал заявление о банкротстве. Он не смог справиться с долгами двух других казино в Атлантик-Сити, и эти два объекта недвижимости объявили себя банкротами в 1992 году. Четвертый объект недвижимости, Plaza Hotel в Нью-Йорке, объявил себя банкротом в 1992 году после накопления долга.

PolitiFact раскрыл еще два банкротства, поданных после 1992 года, в общей сложности шесть. Trump Hotels and Casinos Resorts снова подали заявление о банкротстве в 2004 году, накопив около 1,8 млрд долларов долга. Trump Entertainment Resorts также объявили о банкротстве в 2009 году, после того как сильно пострадали во время рецессии 2008 года.

Трамп сказал репортерам Washington Post, что он посчитал первые три банкротства всего одним.

https://www.washingtonpost.com/politics ... six-times/

Имхо: своими действиями в качестве президента США (ссора со своими соседями Канадой и Мексикой, Европой, Китаем и др., любовью к *уйлу, ведь тот как-то назвал его "гением", что Трампу очень понравилось) он обанкротит (7-е и последнее банкротство) уже и само США.
yanyura
 
Повідомлень: 6350
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
 
7
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 16:09

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Я хорошо помню, как почти с самого начала войны Зеленского хвалили за то, что он не лезет в руководство войсками. А теперь вы говорите о том, что он обязан давать "конкретні завдання".

Якщо ви отак зрозуміли викладене мною, то що можу сказати))) "лезть в руководство войсками" - це одне, давати конкретні завдання (ставити стратегічні задачі-завдання ЗСУ) - це інше.


Мови про може чи не може Зе оті 500 тис. забезпечити, відношення до цього суспільства --- це вже з іншої опери. Це проблеми політичного керівництва.
Я взяв до розгляду проблеми саме військового.

На верхних уровнях управления (не на уровне рядового Успиха или комбата Вереса) задачи политического и военного руководства разделить достаточно сложно.
Не может Главком сказать ВГК: "Мне нужно дополнительно 500 тыс. человек, 1000 Хаймарсов и 500 Ф-16, а вы думайте, где их взять. А пока не дадите..."
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33410
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 13131131321313313134>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 88855
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 263242
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 910086
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7848)
07.03.2025 15:53
Sense Bank (13750)
07.03.2025 15:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.