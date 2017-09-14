ЛАД написав:И при таком подходе о чём сможет договориться Залужный с Трампом?
вы считаете что у Зеленского с Трампом идеологические разногласия? Нет у Трампа нет никакой идеологии. Кроме склонности к абсолютизму/деспотии. Никто не должен оспаривать его могущество. Даже если он сейчас говорит одно, а завтра другое.
К Зе может быть и личная антипатия за его стиль "Черчилля спасающего Европу" за чужой счёт. Фраза "у вас нет карт" как раз об этом. Типа кончай блефовать и надень костюм, никакой ты не черчилль, ты лузер просящий подачку. Миротворцем Трамп хочет видеть себя, а зеленский-черчилль-победитель крутится в ногах как собачка и мешает мудрецу думать о великом.
В этой парадигме путин тоже не должен ему перечить, а это невозможно, путин обычный гопник, мошенник, кидала и террорист. Такие люди считают себя вправе нарушать любые договоренности, и если он пока еще не дерзит Си только от большой зависимости от Китая. От США зависимости нет, товарооборот с рф мизерный, на рынке энергоресурсов они вообще конкуренты. Союз Трамп-путин продлиться недолго, пока путин его не обманет. Далее обиженный Трамп либо возобновит политику Байдена, что нормально по отношению к гопнику, тоода Через полгода помощь возобновится. либо скажет что США проблемы Европы больше не интересуют.
1. Какая-то идеология всё же есть. 2. Личная антипатия, возможно, есть, но вряд ли это играет настолько уж существенную роль. 3. Черчилль тоже "просил подачку". 4. "Союза" Трампа/США с РФ пока нет и не уверен, что будет. Не надо преувеличивать. Поживём, увидим.
США пригрозили Києву розкрити випадки корупції при відмові від угоди щодо ресурсів - The Washington Post.
к нашему сожалению при всех презах там на верху на любого пальцем покажи и не промахнёшся
згоден: - Дональд Трамп 6 разів банкрот, шахрай, зраджував дружинам, патнерам, країні (ШІ Макса на 70-80% вважає Трампа російським агентом)
-Стів Віткофф шахрай з нерухомістю (хабарник), еврей який кинув евреев
-Піт Гексед (майор), під час ініугурації Банйдена був
одним із 12 солдатів, виведених із цієї місії[
, тобто не викликає довіри (м"якого кажучі йебанат) -Марко Рубіо (з хрестом на лобі, нажаль не зеленкою), вийшов з покаяннам за злочини(тобто допомогу Україні), назвав Українські війська proxy (для тих хто не в курсі-Хезбола є проксі Ірану, на їх гроші нападає на Ізраїль)
американці готуються до злочинів проти України
мир про який говорить шавка трампа рубио веде до знищення України і українців
*Отлично... наконец-то и Япония поймет, что стояние 80 лет РАКОМ перед теми, кто их ЯО отбомбил ... - это было патужна! На очереди лохи из Южной Кореи... Трамп... ты ВЕЛИК! Главное не тармази!
"У нас есть интересный договор с Японией, что мы должны защищать их, но они не должны защищать нас... Кто заключает эти сделки?" - заявил президент США.* (С) ______________________ Про Трампа влучно. А от стосовно Штатів... да вони і створили умови, щоб що Японія, що Південна Корея стали процвітаючими державами.
Інша справа, що, гадаю, ті японці та корейці давно розрахувались за це.
* Уже даже не смешно... Их учителя - КРАСНОАРМЕЙЦЫ и те не додумались...
"МинКульт решил создать комиссию по проверке мощей преподобных в пещерах Киево-Печерской лавры. До 30 мая те должны осуществить проверку наличия останков святых в гробницах, а также "определить историческую и научную ценность". Результаты проверки будут засекречены. Все сведения в министерстве решили назвать «информацией с ограниченным доступом»... (С)
detroytred написав:* Уже даже не смешно... Их учителя - КРАСНОАРМЕЙЦЫ и те не додумались...
"МинКульт решил создать комиссию по проверке мощей преподобных в пещерах Киево-Печерской лавры. До 30 мая те должны осуществить проверку наличия останков святых в гробницах, а также "определить историческую и научную ценность". Результаты проверки будут засекречены. Все сведения в министерстве решили назвать «информацией с ограниченным доступом»... (С)
ебанати... все хто вірить в цю хрінь як мощі (це така дикість...релігія)
September 27 2016 Проверка фактов: Трамп объявлял о банкротстве четыре или шесть раз?
«Вы шесть раз объявляли о банкротстве бизнеса». – Хиллари Клинтон
«Иногда – четыре раза – мы использовали определенные законы, которые там есть». – Дональд Трамп
ПРОВЕРКА ФАКТОВ - Клинтон права. ... Тадж-Махал Трампа открылся в апреле 1990 года в Атлантик-Сити, но шесть месяцев спустя «допустил дефолт по выплате процентов держателям облигаций, поскольку его финансы пошли в штопор», обнаружил Роберт О'Харроу из The Washington Post. В июле 1991 года Тадж-Махал Трампа подал заявление о банкротстве. Он не смог справиться с долгами двух других казино в Атлантик-Сити, и эти два объекта недвижимости объявили себя банкротами в 1992 году. Четвертый объект недвижимости, Plaza Hotel в Нью-Йорке, объявил себя банкротом в 1992 году после накопления долга.
PolitiFact раскрыл еще два банкротства, поданных после 1992 года, в общей сложности шесть. Trump Hotels and Casinos Resorts снова подали заявление о банкротстве в 2004 году, накопив около 1,8 млрд долларов долга. Trump Entertainment Resorts также объявили о банкротстве в 2009 году, после того как сильно пострадали во время рецессии 2008 года.
Трамп сказал репортерам Washington Post, что он посчитал первые три банкротства всего одним.
Имхо: своими действиями в качестве президента США (ссора со своими соседями Канадой и Мексикой, Европой, Китаем и др., любовью к *уйлу, ведь тот как-то назвал его "гением", что Трампу очень понравилось) он обанкротит (7-е и последнее банкротство) уже и само США.
ЛАД написав:Я хорошо помню, как почти с самого начала войны Зеленского хвалили за то, что он не лезет в руководство войсками. А теперь вы говорите о том, что он обязан давать "конкретні завдання".
Якщо ви отак зрозуміли викладене мною, то що можу сказати))) "лезть в руководство войсками" - це одне, давати конкретні завдання (ставити стратегічні задачі-завдання ЗСУ) - це інше.
Мови про може чи не може Зе оті 500 тис. забезпечити, відношення до цього суспільства --- це вже з іншої опери. Це проблеми політичного керівництва. Я взяв до розгляду проблеми саме військового.
На верхних уровнях управления (не на уровне рядового Успиха или комбата Вереса) задачи политического и военного руководства разделить достаточно сложно. Не может Главком сказать ВГК: "Мне нужно дополнительно 500 тыс. человек, 1000 Хаймарсов и 500 Ф-16, а вы думайте, где их взять. А пока не дадите..."