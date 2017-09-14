Wirująświatła написав:

ЛАД написав: И при таком подходе о чём сможет договориться Залужный с Трампом? И при таком подходе о чём сможет договориться Залужный с Трампом?

вы считаете что у Зеленского с Трампом идеологические разногласия? Нет у Трампа нет никакой идеологии. Кроме склонности к абсолютизму/деспотии. Никто не должен оспаривать его могущество. Даже если он сейчас говорит одно, а завтра другое.К Зе может быть и личная антипатия за его стиль "Черчилля спасающего Европу" за чужой счёт. Фраза "у вас нет карт" как раз об этом. Типа кончай блефовать и надень костюм, никакой ты не черчилль, ты лузер просящий подачку. Миротворцем Трамп хочет видеть себя, а зеленский-черчилль-победитель крутится в ногах как собачка и мешает мудрецу думать о великом.В этой парадигме путин тоже не должен ему перечить, а это невозможно, путин обычный гопник, мошенник, кидала и террорист. Такие люди считают себя вправе нарушать любые договоренности, и если он пока еще не дерзит Си только от большой зависимости от Китая. От США зависимости нет, товарооборот с рф мизерный, на рынке энергоресурсов они вообще конкуренты. Союз Трамп-путин продлиться недолго, пока путин его не обманет. Далее обиженный Трамп либо возобновит политику Байдена, что нормально по отношению к гопнику, тоода Через полгода помощь возобновится. либо скажет что США проблемы Европы больше не интересуют.