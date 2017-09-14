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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13131131321313313134

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 16:12

Домовились? Все вирішили?

Bloomberg раскрывает детали вчерашней заявы Трампа о том, что он скрутит РФ в бараний рог и заставит на уступки:

"США готовят полный пакет санкций против энергетики России"... По словам министра, такая стратегия позволит усилить позиции США на переговорах и добиться нужных результатов...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 16:15

  prodigy написав:
  wild.tomcat написав:
  prodigy написав:wild.tomcat

кому добре? за поребриком? звідки пишешь?


із-за .уєбрика. кеп, шо, перебрав зранку шила і головою об кнехт звізданувся?


не знаю яке шило ти вживаєш, ти мені не подобаєшся, dumbass
I'm total abstainer


та мені якось від того що я тобі не подобаюся ні холодно ні спекотно. ти мені теж не подобаєшся. зявязуй квасити dumbass, хоча б зранку. людиною станеш.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 16:27

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  ЛАД написав:Я хорошо помню, как почти с самого начала войны Зеленского хвалили за то, что он не лезет в руководство войсками. А теперь вы говорите о том, что он обязан давать "конкретні завдання".

Якщо ви отак зрозуміли викладене мною, то що можу сказати))) "лезть в руководство войсками" - це одне, давати конкретні завдання (ставити стратегічні задачі-завдання ЗСУ) - це інше.


Мови про може чи не може Зе оті 500 тис. забезпечити, відношення до цього суспільства --- це вже з іншої опери. Це проблеми політичного керівництва.
Я взяв до розгляду проблеми саме військового.

На верхних уровнях управления (не на уровне рядового Успиха или комбата Вереса) задачи политического и военного руководства разделить достаточно сложно.
Не может Главком сказать ВГК: "Мне нужно дополнительно 500 тыс. человек, 1000 Хаймарсов и 500 Ф-16, а вы думайте, где их взять. А пока не дадите..."


Офіційно Главком це робить не прямо в лоба Зе, а через звернення до Міністерства Оборони.
Туди направляє запити на зброю, оснащення, людей.
Міноборони далі кому???
Отож.
Не військовим.
ГШУ-МОУ-КМУ-ВРУ-ПРЕЗИДЕНТ.

Міноборони це хто? Частина політичного керівництва.

Від оцієї вашої деталізації суть не міняється. Це офіційне визначене провадження.
А на отих нарадах напряму і в лоба...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 16:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Уже даже не смешно... Их учителя - КРАСНОАРМЕЙЦЫ и те не додумались...
"МинКульт решил создать комиссию по проверке мощей преподобных в пещерах Киево-Печерской лавры.

Не так давно була інфо, що частково мощі Іллі Муромця мпц, яка і далі печери контролює, передала за поребрик.
До начала российско-украинского конфликта в 2014 г. наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебидь) (ныне находится под домашним арестом по подозрению в оправдании агрессии против Украины и других преступлениях) активно раздавал и продавал частицы мощей киево-печерских святых, нарушая охранные обязательства перед украинским государством, взятые на себя лаврой. В частности, средний палец левой руки преподобного Илии Муромца оказался, благодаря Павлу, в Спасо-Преображенском монастыре РПЦ в Муроме, возрожденном в начале 1990-х. Попечителем монастыря был бывший премьер-министр России и бывший глава Службы внешней разведки Сергей Степашин, по чьей инициативе соорудили роскошную раку преподобного Илии, в центр которой и поместили средний палец.
Разного рода частицы мощей и чудотворные иконы в последующие года не раз привозили в зону боевых действий на Донбасс и на нынешнюю линию фронта. https://novayagazeta.eu/articles/2025/0 ... -moshchami
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 16:32

Безкутня жжьот

Усі ці рухи спрямовані на те, щоб посадити в крісло президента зручного, який поверне Україну до васалітету й не буде чинити опору. Поділену між США та росією Україну...

Не виключаю, що Зеленського спробують прибрати фізично...

- Ніяких виборів під час війни не можна допустити.
- Не варто сподіватися на допомогу США найближчі роки і ми маємо зняти себе з цієї голки шантажу, яка б не була ломка.
- Треба триматися і боротися доки в росії наберуть обертів процеси розпаду, а це вже 2026 рік.

Капітулювати зараз, капітулювати назавжди. Врятована знову росія знищить нас, не повторюючи помилок.
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detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 17:05

❗️Трамп предʼявив владі Канади, що не вважає дійсним договір 1908 року про кордон із США та хоче переглянути кордон між двома країнами, — NYT
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 17:09

  detroytred написав:Усі ці рухи спрямовані на те, щоб посадити в крісло президента зручного, який поверне Україну до васалітету й не буде чинити опору. Поділену між США та росією Україну...

Не виключаю, що Зеленського спробують прибрати фізично...

- Ніяких виборів під час війни не можна допустити.
- Не варто сподіватися на допомогу США найближчі роки і ми маємо зняти себе з цієї голки шантажу, яка б не була ломка.
- Треба триматися і боротися доки в росії наберуть обертів процеси розпаду, а це вже 2026 рік.

Капітулювати зараз, капітулювати назавжди. Врятована знову росія знищить нас, не повторюючи помилок.
https://t.me/s/marybezuhla


Ну і що вона "жжет " ?
Дурницю вона не сказала .
Як МИ всі бачимо , ЗСУ зменьшують допомогу навмисно .
Щоб всі прогнулись і почали виконувати умови "рудого чубчика " ну тому що він за один день зупинить війну ?
Ну не зупинив і не зупине .
Більш того , він щось сказав про сьогоднюшню ніч , про повітряну атаку ?
НІЧОГО .

Нам всім ТРЕБА ГОТУВАТИСЬ давати опір ворогу і не надіятись що хтось прийде та допоможе .
Не побачив в її словах щось недоречне .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 17:26

  flyman написав:Йщов 3й рік покращення переговорних позицій, тільки Трамп все спортив.

Типова гра політиків - головне знайти крайнього.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 17:27

wild.tomcat ти міряєш по собі dumbass? тоді ти і завязуй,
щоденнно працюю фізично і ментально,
раджу не роби проросійські вкиди,
ситуація занадто складна, dumbass :mrgreen:
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