ЛАД написав:Я хорошо помню, как почти с самого начала войны Зеленского хвалили за то, что он не лезет в руководство войсками. А теперь вы говорите о том, что он обязан давать "конкретні завдання".
Якщо ви отак зрозуміли викладене мною, то що можу сказати))) "лезть в руководство войсками" - це одне, давати конкретні завдання (ставити стратегічні задачі-завдання ЗСУ) - це інше.
Мови про може чи не може Зе оті 500 тис. забезпечити, відношення до цього суспільства --- це вже з іншої опери. Це проблеми політичного керівництва. Я взяв до розгляду проблеми саме військового.
На верхних уровнях управления (не на уровне рядового Успиха или комбата Вереса) задачи политического и военного руководства разделить достаточно сложно. Не может Главком сказать ВГК: "Мне нужно дополнительно 500 тыс. человек, 1000 Хаймарсов и 500 Ф-16, а вы думайте, где их взять. А пока не дадите..."
Офіційно Главком це робить не прямо в лоба Зе, а через звернення до Міністерства Оборони. Туди направляє запити на зброю, оснащення, людей. Міноборони далі кому??? Отож. Не військовим. ГШУ-МОУ-КМУ-ВРУ-ПРЕЗИДЕНТ.
Міноборони це хто? Частина політичного керівництва.
Від оцієї вашої деталізації суть не міняється. Це офіційне визначене провадження. А на отих нарадах напряму і в лоба...
detroytred написав:Уже даже не смешно... Их учителя - КРАСНОАРМЕЙЦЫ и те не додумались... "МинКульт решил создать комиссию по проверке мощей преподобных в пещерах Киево-Печерской лавры.
Не так давно була інфо, що частково мощі Іллі Муромця мпц, яка і далі печери контролює, передала за поребрик.
До начала российско-украинского конфликта в 2014 г. наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебидь) (ныне находится под домашним арестом по подозрению в оправдании агрессии против Украины и других преступлениях) активно раздавал и продавал частицы мощей киево-печерских святых, нарушая охранные обязательства перед украинским государством, взятые на себя лаврой. В частности, средний палец левой руки преподобного Илии Муромца оказался, благодаря Павлу, в Спасо-Преображенском монастыре РПЦ в Муроме, возрожденном в начале 1990-х. Попечителем монастыря был бывший премьер-министр России и бывший глава Службы внешней разведки Сергей Степашин, по чьей инициативе соорудили роскошную раку преподобного Илии, в центр которой и поместили средний палец. Разного рода частицы мощей и чудотворные иконы в последующие года не раз привозили в зону боевых действий на Донбасс и на нынешнюю линию фронта. https://novayagazeta.eu/articles/2025/0 ... -moshchami
Усі ці рухи спрямовані на те, щоб посадити в крісло президента зручного, який поверне Україну до васалітету й не буде чинити опору. Поділену між США та росією Україну...
Не виключаю, що Зеленського спробують прибрати фізично...
- Ніяких виборів під час війни не можна допустити. - Не варто сподіватися на допомогу США найближчі роки і ми маємо зняти себе з цієї голки шантажу, яка б не була ломка. - Треба триматися і боротися доки в росії наберуть обертів процеси розпаду, а це вже 2026 рік.
detroytred написав:Усі ці рухи спрямовані на те, щоб посадити в крісло президента зручного, який поверне Україну до васалітету й не буде чинити опору. Поділену між США та росією Україну...
Не виключаю, що Зеленського спробують прибрати фізично...
- Ніяких виборів під час війни не можна допустити. - Не варто сподіватися на допомогу США найближчі роки і ми маємо зняти себе з цієї голки шантажу, яка б не була ломка. - Треба триматися і боротися доки в росії наберуть обертів процеси розпаду, а це вже 2026 рік.
Ну і що вона "жжет " ? Дурницю вона не сказала . Як МИ всі бачимо , ЗСУ зменьшують допомогу навмисно . Щоб всі прогнулись і почали виконувати умови "рудого чубчика " ну тому що він за один день зупинить війну ? Ну не зупинив і не зупине . Більш того , він щось сказав про сьогоднюшню ніч , про повітряну атаку ? НІЧОГО .
Нам всім ТРЕБА ГОТУВАТИСЬ давати опір ворогу і не надіятись що хтось прийде та допоможе . Не побачив в її словах щось недоречне .