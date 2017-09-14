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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13132131331313413135

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 17:36

Макрон прозрел на решті

prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 18:27

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:...........
Якщо ви отак зрозуміли викладене мною, то що можу сказати))) "лезть в руководство войсками" - це одне, давати конкретні завдання (ставити стратегічні задачі-завдання ЗСУ) - це інше.


Мови про може чи не може Зе оті 500 тис. забезпечити, відношення до цього суспільства --- це вже з іншої опери. Це проблеми політичного керівництва.
Я взяв до розгляду проблеми саме військового.

На верхних уровнях управления (не на уровне рядового Успиха или комбата Вереса) задачи политического и военного руководства разделить достаточно сложно.
Не может Главком сказать ВГК: "Мне нужно дополнительно 500 тыс. человек, 1000 Хаймарсов и 500 Ф-16, а вы думайте, где их взять. А пока не дадите..."


Офіційно Главком це робить не прямо в лоба Зе, а через звернення до Міністерства Оборони.
Туди направляє запити на зброю, оснащення, людей.
Міноборони далі кому???
Отож.
Не військовим.
ГШУ-МОУ-КМУ-ВРУ-ПРЕЗИДЕНТ.

Міноборони це хто? Частина політичного керівництва.

Від оцієї вашої деталізації суть не міняється. Це офіційне визначене провадження.
А на отих нарадах напряму і в лоба...

Від оцієї вашої деталізації суть не міняється.
По сути Главком подчиняется ВГК, т.е. Президенту.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 18:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 18:43

❗️Україна розглядає вихід з Курської області, – Politico.

російський контрнаступ набирає обертів, ЗСУ під жорсткими атаками, пише видання.

https://www.politico.eu/article/russia- ... out-kursk/
Xenon
 
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