detroytred написав:ЛАД написав:detroytred написав:...........
Якщо ви отак зрозуміли викладене мною, то що можу сказати))) "лезть в руководство войсками" - це одне, давати конкретні завдання (ставити стратегічні задачі-завдання ЗСУ) - це інше.
Мови про може чи не може Зе оті 500 тис. забезпечити, відношення до цього суспільства --- це вже з іншої опери. Це проблеми політичного керівництва.
Я взяв до розгляду проблеми саме військового.
На верхних уровнях управления (не на уровне рядового Успиха или комбата Вереса) задачи политического и военного руководства разделить достаточно сложно.
Не может Главком сказать ВГК: "Мне нужно дополнительно 500 тыс. человек, 1000 Хаймарсов и 500 Ф-16, а вы думайте, где их взять. А пока не дадите..."
Офіційно Главком це робить не прямо в лоба Зе, а через звернення до Міністерства Оборони.
Туди направляє запити на зброю, оснащення, людей.
Міноборони далі кому???
Отож.
Не військовим.
ГШУ-МОУ-КМУ-ВРУ-ПРЕЗИДЕНТ.
Міноборони це хто? Частина політичного керівництва.
Від оцієї вашої деталізації суть не міняється. Це офіційне визначене провадження.
А на отих нарадах напряму і в лоба...
Від оцієї вашої деталізації суть не міняється.
По сути Главком подчиняется ВГК, т.е. Президенту.