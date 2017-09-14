Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Чому американцям не вигідно зупиняти постачання озброєння до України
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 19:34
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Чому американцям не вигідно зупиняти постачання озброєння до України
Додано: П'ят 07 бер, 2025 19:40
До чого тут підпорядкування?
Наче це хоч якось використовувалось в обгоренні. Ні, не торкатись цього.
Деталізація лише показала, що і офіційно (у визначеному порядку) Главком МОЖЕ сказать ВГК: "Мне нужно дополнительно 500 тыс. человек, 1000 Хаймарсов и 500 Ф-16, а вы думайте, где их взять. А пока не дадите..
І говорить.
Шляхом формування запитів по ланцюжку, який я навів.
Ключове і з чого почали -- виникне питання: а з якого дива (на яких підставах) тобі потрібні ....?
Для виконання якого завдання-задачі?
Бо схотілося чи що?))
Ось на це ГК і вказує --- ось для виконання оцього завдання.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 07 бер, 2025 19:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 07 бер, 2025 19:44
Чушь полная, при желании можно было давно устранить и Зеленского и всё монобольшинство в Раде. Все координаты есть в гугле, Гончаренко ведет постоянно прямые трансляции из Рады. Несколько Кинжалов.
А зачем, если вся эта братия выгодна путину. Хаос, бусификация, непрофессионализм.
А если вместо Зеленского будет дипломат и профессионал, вместо зеленой группировки - из свадебных фотографов, владельцев кафе пицца, бодибилдеров, проституток, придут реально грамотные и патриотичные люди.
Додано: П'ят 07 бер, 2025 19:51
Ось в цьому і "веселуха" на форумі.
Один учасник мені -- де жжьот?
Інший -- чушь полная.
Все норм. Головне тільки на образи не переходити.
Бо спектр думок, як показує оцей приклад, широчезний)))
Додано: П'ят 07 бер, 2025 19:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дожити до пенсії і не підозрювати про існування завдань без визначеного результату... це ще треба вміти
Найпростіше з таких завдань
Футбольний чемпіонат....
Перед кожною командою ставлять завдання.. при чому як мінімум дві-три отримують завдання перемогти в чемпіонаті.....
Тому в наших реаліях
1 Жоден Верховний ГК не може ставити завдання з чіткою датою і описом того що повинно бути зроблено
Просто уявіть
Ставить він завдання про вихід на якийсь кордно.. а є частини які перейшли цю межу, є частини які не дійшли..
і що робити?
А якщо ворог почує куди збираються-так для нього це ж пряма вказівка де готувати пастку
2 Тому політичний керівник поставить завдання розпливчато.. щось типу
На протязі 2025 року прийняти мірі по недопущенню захоплення ворогом наших територій з одночасним накопиченням резервів..і так далі...
Тому
Воєнпенс-я думав тільки економіка це твоя слабка сторона
а виявляється що й віськова справа в тебе не сильніше....
Додано: П'ят 07 бер, 2025 19:58
Если что есть полезное в путинской россии, это обязательство звездочкой помечать каждое сообщение иноагента. С этой стороны сразу видно, что пометка иноагент означает плюс-минус с натяжкой но порядочный человек.
Почему в украинском инфропросторе не помечать каждые сообщения половозрелого военнообязанного такой же звездочкой.
Почему Барда погиб, почему Ляшко воюет, почему Бессмертный дает интервью, пометка звёздочка - потому что третья степень геморроя. Понятно нет претензий. Почему Стерненко ухилянт. Звездочка. Он инвалид по зрению, ходит с собакой поводырем, нет вопросов. Почему Притула не воюет, тесть регионал Хомутынник, нет вопросов. Почему Бутусов, не считает нужным служить в ЗСУ, трое детей, нет вопросов, святое.
Почему пингвиноид Дикий не служит, звездочка, диабет третьей степени от ожирения, понимаю, нет вопросов. Почему разведчик Арестович не служит, звездочка, не дурак. Понятно, принимается.
Вот так надо обязательно помечать всех спикеров и военных экспертов.
Додано: П'ят 07 бер, 2025 20:13
Вы, случайно, не перепутали, как обычно, суть разговора? -- то, что розпливчато в вечерних небритых видосиках выходит -- оно никакого отношения к "завдання" не имеет. А то, что _является_ завдання -- оно под грифом... И если его узнают -- это настолько же плохо, как и любая другая военная тайна.
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 07 бер, 2025 20:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 07 бер, 2025 20:14
Додано: П'ят 07 бер, 2025 20:20
взаємно) якого ви туди лізите куди вас не кличуть?
Додано: П'ят 07 бер, 2025 20:22
Не тупи.
Загальні завдання-задачі ЗС є і визначені. Ти їх назвав "існування завдань без визначеного результату... ".
Але мова в Залужного не про них.
*2 Тому політичний керівник поставить завдання розпливчато.. щось типу
На протязі 2025 року прийняти мірі по недопущенню захоплення ворогом наших територій з одночасним накопиченням резервів..і так далі...* --- да хто ж заперечує, що це вже хоч трохи схоже на завдання (хоч вказано, що завдання - оборона. А не наступ).
Але все рівно це дуже розпливчасто.
Про це і мова.
Що Залужний вказав, що нема отаких чітких завдань для ЗС в жодному документі.
Ніде ви їх не знайдете.
І головне -- нема мети війни. ЗС не визначено саме мету саме оцієї війни. Ніде.
Доперло до тебе про що мова?
Що отакі лише слова - це пустишка.
Навіть від президента.
Для формування запитів і т.д. ГК-ГШ потрібні документи, фіксація.
На що необхідно посилатися.
Тому Залужному і залишалось лише лупати очима на питання навіщо тобі 500 тис.? Нового ніякого завдання не визначено. Всі в рамках загальних. То й в межах загальних і крутись.
Тобто ти, як завжди, скрутив єралашика, як тобі зручно схотілося. Тепер ще й у військовій сфері.
Лісом-лісом. Не лізь в моєму напрямку.
Ти банально перекручуєш.
Залужний вказав, що нема. Як на проблему.
І це ВГК співав типу а навіщо військовим ще 500 тис.
А ти свої єралашики почав тулити... Про футбол))
З.и. і не бреши про "а виявляється що й віськова справа в тебе не сильніше...." -- ти роками співав про протирання штанів тощо.
А тепер в тебе "а виявляється"?
Все на брехні, перекручуваннях, вигадках будуєш.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 07 бер, 2025 20:36, всього редагувалось 3 разів.
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