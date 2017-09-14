detroytred написав:Усі ці рухи спрямовані на те, щоб посадити в крісло президента зручного, який поверне Україну до васалітету й не буде чинити опору. Поділену між США та росією Україну...
Не виключаю, що Зеленського спробують прибрати фізично...
- Ніяких виборів під час війни не можна допустити. - Не варто сподіватися на допомогу США найближчі роки і ми маємо зняти себе з цієї голки шантажу, яка б не була ломка. - Треба триматися і боротися доки в росії наберуть обертів процеси розпаду, а це вже 2026 рік.
Ну і що вона "жжет " ? Дурницю вона не сказала . Як МИ всі бачимо , ЗСУ зменьшують допомогу навмисно . Щоб всі прогнулись і почали виконувати умови "рудого чубчика " ну тому що він за один день зупинить війну ? Ну не зупинив і не зупине . Більш того , він щось сказав про сьогоднюшню ніч , про повітряну атаку ? НІЧОГО .
Нам всім ТРЕБА ГОТУВАТИСЬ давати опір ворогу і не надіятись що хтось прийде та допоможе . Не побачив в її словах щось недоречне .
Жжьот - "Не виключаю, що Зеленського спробують прибрати фізично...".
Власне про це, як новину, було повідомлення. Все інше скопіював попутньо для показу контексту.
На всяк випадок поясню чому новина, отже ж раніше і так були замахи. Новина - що замахи саме в оцьому контесті. ______________ Стосовно Трамп сказав НІЧОГО - вище: *Трамп розгніваний через удари рф по Україні, коли він вимагає припинення вогню, – джерело Axios (https://www.axios.com/2025/03/07/trump- ... -fire-deal) у Білому дому.*
ЛАД написав:На верхних уровнях управления (не на уровне рядового Успиха или комбата Вереса) задачи политического и военного руководства разделить достаточно сложно. Не может Главком сказать ВГК: "Мне нужно дополнительно 500 тыс. человек, 1000 Хаймарсов и 500 Ф-16, а вы думайте, где их взять. А пока не дадите..."
Офіційно Главком це робить не прямо в лоба Зе, а через звернення до Міністерства Оборони. Туди направляє запити на зброю, оснащення, людей. Міноборони далі кому??? Отож. Не військовим. ГШУ-МОУ-КМУ-ВРУ-ПРЕЗИДЕНТ.
Міноборони це хто? Частина політичного керівництва.
Від оцієї вашої деталізації суть не міняється. Це офіційне визначене провадження. А на отих нарадах напряму і в лоба...
Від оцієї вашої деталізації суть не міняється. По сути Главком подчиняется ВГК, т.е. Президенту.
До чого тут підпорядкування? Наче це хоч якось використовувалось в обгоренні. Ні, не торкатись цього.
Деталізація лише показала, що і офіційно (у визначеному порядку) Главком МОЖЕ сказать ВГК: "Мне нужно дополнительно 500 тыс. человек, 1000 Хаймарсов и 500 Ф-16, а вы думайте, где их взять. А пока не дадите.. І говорить. Шляхом формування запитів по ланцюжку, який я навів.
Ключове і з чого почали -- виникне питання: а з якого дива (на яких підставах) тобі потрібні ....? Для виконання якого завдання-задачі? Бо схотілося чи що?))
Ось на це ГК і вказує --- ось для виконання оцього завдання.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 07 бер, 2025 19:48, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Жжьот - "Не виключаю, що Зеленського спробують прибрати фізично...".
Чушь полная, при желании можно было давно устранить и Зеленского и всё монобольшинство в Раде. Все координаты есть в гугле, Гончаренко ведет постоянно прямые трансляции из Рады. Несколько Кинжалов. А зачем, если вся эта братия выгодна путину. Хаос, бусификация, непрофессионализм. А если вместо Зеленского будет дипломат и профессионал, вместо зеленой группировки - из свадебных фотографов, владельцев кафе пицца, бодибилдеров, проституток, придут реально грамотные и патриотичные люди.
detroytred написав:Жжьот - "Не виключаю, що Зеленського спробують прибрати фізично...".
Чушь полная, при желании можно было давно устранить и Зеленского и всё монобольшинство в Раде. Все координаты есть в гугле, Гончаренко ведет постоянно прямые трансляции из Рады. Несколько Кинжалов. А зачем, если вся эта братия выгодна путину. Хаос, бусификация, непрофессионализм. А если вместо Зеленского будет дипломат и профессионал, вместо зеленой группировки - из свадебных фотографов, владельцев кафе пицца, бодибилдеров, проституток, придут реально грамотные и патриотичные люди.
Ось в цьому і "веселуха" на форумі. Один учасник мені -- де жжьот? Інший -- чушь полная.
Все норм. Головне тільки на образи не переходити. Бо спектр думок, як показує оцей приклад, широчезний)))
detroytred написав:Ось на це ГК і вказує --- ось для виконання оцього завдання.
Дожити до пенсії і не підозрювати про існування завдань без визначеного результату... це ще треба вміти Найпростіше з таких завдань Футбольний чемпіонат.... Перед кожною командою ставлять завдання.. при чому як мінімум дві-три отримують завдання перемогти в чемпіонаті.....
Тому в наших реаліях 1 Жоден Верховний ГК не може ставити завдання з чіткою датою і описом того що повинно бути зроблено Просто уявіть Ставить він завдання про вихід на якийсь кордно.. а є частини які перейшли цю межу, є частини які не дійшли.. і що робити? А якщо ворог почує куди збираються-так для нього це ж пряма вказівка де готувати пастку 2 Тому політичний керівник поставить завдання розпливчато.. щось типу На протязі 2025 року прийняти мірі по недопущенню захоплення ворогом наших територій з одночасним накопиченням резервів..і так далі...
Тому Воєнпенс-я думав тільки економіка це твоя слабка сторона а виявляється що й віськова справа в тебе не сильніше....
Если что есть полезное в путинской россии, это обязательство звездочкой помечать каждое сообщение иноагента. С этой стороны сразу видно, что пометка иноагент означает плюс-минус с натяжкой но порядочный человек. Почему в украинском инфропросторе не помечать каждые сообщения половозрелого военнообязанного такой же звездочкой. Почему Барда погиб, почему Ляшко воюет, почему Бессмертный дает интервью, пометка звёздочка - потому что третья степень геморроя. Понятно нет претензий. Почему Стерненко ухилянт. Звездочка. Он инвалид по зрению, ходит с собакой поводырем, нет вопросов. Почему Притула не воюет, тесть регионал Хомутынник, нет вопросов. Почему Бутусов, не считает нужным служить в ЗСУ, трое детей, нет вопросов, святое. Почему пингвиноид Дикий не служит, звездочка, диабет третьей степени от ожирения, понимаю, нет вопросов. Почему разведчик Арестович не служит, звездочка, не дурак. Понятно, принимается. Вот так надо обязательно помечать всех спикеров и военных экспертов.
detroytred написав:Ось на це ГК і вказує --- ось для виконання оцього завдання.
Дожити до пенсії і не підозрювати про існування завдань без визначеного результату... це ще треба вміти Найпростіше з таких завдань Футбольний чемпіонат.... Перед кожною командою ставлять завдання.. при чому як мінімум дві-три отримують завдання перемогти в чемпіонаті.....
Тому в наших реаліях 1 Жоден Верховний ГК не може ставити завдання з чіткою датою і описом того що повинно бути зроблено Просто уявіть Ставить він завдання про вихід на якийсь кордно.. а є частини які перейшли цю межу, є частини які не дійшли.. і що робити? А якщо ворог почує куди збираються-так для нього це ж пряма вказівка де готувати пастку 2 Тому політичний керівник поставить завдання розпливчато.. щось типу На протязі 2025 року прийняти мірі по недопущенню захоплення ворогом наших територій з одночасним накопиченням резервів..і так далі...
Вы, случайно, не перепутали, как обычно, суть разговора? -- то, что розпливчато в вечерних небритых видосиках выходит -- оно никакого отношения к "завдання" не имеет. А то, что _является_ завдання -- оно под грифом... И если его узнают -- это настолько же плохо, как и любая другая военная тайна.
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 07 бер, 2025 20:15, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:* Уже даже не смешно... Их учителя - КРАСНОАРМЕЙЦЫ и те не додумались...
"МинКульт решил создать комиссию по проверке мощей преподобных в пещерах Киево-Печерской лавры. До 30 мая те должны осуществить проверку наличия останков святых в гробницах, а также "определить историческую и научную ценность". Результаты проверки будут засекречены. Все сведения в министерстве решили назвать «информацией с ограниченным доступом»... (С)
ебанати... все хто вірить в цю хрінь як мощі (це така дикість...релігія)
взаємно) якого ви туди лізите куди вас не кличуть?