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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13133131341313513136

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 20:22

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ось на це ГК і вказує --- ось для виконання оцього завдання.
Дожити до пенсії і не підозрювати про існування завдань без визначеного результату... це ще треба вміти
Найпростіше з таких завдань
Футбольний чемпіонат....
Перед кожною командою ставлять завдання.. при чому як мінімум дві-три отримують завдання перемогти в чемпіонаті.....

Тому в наших реаліях
1 Жоден Верховний ГК не може ставити завдання з чіткою датою і описом того що повинно бути зроблено
Просто уявіть
Ставить він завдання про вихід на якийсь кордно.. а є частини які перейшли цю межу, є частини які не дійшли..
і що робити?
А якщо ворог почує куди збираються-так для нього це ж пряма вказівка де готувати пастку
2 Тому політичний керівник поставить завдання розпливчато.. щось типу
На протязі 2025 року прийняти мірі по недопущенню захоплення ворогом наших територій з одночасним накопиченням резервів..і так далі...

Тому
Воєнпенс-я думав тільки економіка це твоя слабка сторона
а виявляється що й віськова справа в тебе не сильніше....

Не тупи.
Загальні завдання-задачі ЗС є і визначені. Ти їх назвав "існування завдань без визначеного результату... ".
Але мова в Залужного не про них.

*2 Тому політичний керівник поставить завдання розпливчато.. щось типу
На протязі 2025 року прийняти мірі по недопущенню захоплення ворогом наших територій з одночасним накопиченням резервів..і так далі...* --- да хто ж заперечує, що це вже хоч трохи схоже на завдання (хоч вказано, що завдання - оборона. А не наступ).
Але все рівно це дуже розпливчасто.
Про це і мова.
Що Залужний вказав, що нема отаких чітких завдань для ЗС в жодному документі.
Ніде ви їх не знайдете.
І головне -- нема мети війни. ЗС не визначено саме мету саме оцієї війни. Ніде.

Доперло до тебе про що мова?
Що отакі лише слова - це пустишка.
Навіть від президента.
Для формування запитів і т.д. ГК-ГШ потрібні документи, фіксація.
На що необхідно посилатися.

Тому Залужному і залишалось лише лупати очима на питання навіщо тобі 500 тис.? Нового ніякого завдання не визначено. Всі в рамках загальних. То й в межах загальних і крутись.

Тобто ти, як завжди, скрутив єралашика, як тобі зручно схотілося. Тепер ще й у військовій сфері.

Лісом-лісом. Не лізь в моєму напрямку.
Ти банально перекручуєш.
Залужний вказав, що нема. Як на проблему.
І це ВГК співав типу а навіщо військовим ще 500 тис.
А ти свої єралашики почав тулити... Про футбол))

З.и. і не бреши про "а виявляється що й віськова справа в тебе не сильніше...." -- ти роками співав про протирання штанів тощо.
А тепер в тебе "а виявляється"?
Все на брехні, перекручуваннях, вигадках будуєш.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 07 бер, 2025 20:36, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 20:37

Неожиданно...
Я маю знати, чи хоче Україна врегулювати конфлікт. Якщо вони не хочуть врегулювання, ми йдемо звідти, — Трамп
_hunter
 
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