budivelnik написав:Дожити до пенсії і не підозрювати про існування завдань без визначеного результату... це ще треба вміти
Найпростіше з таких завдань
Футбольний чемпіонат....
Перед кожною командою ставлять завдання.. при чому як мінімум дві-три отримують завдання перемогти в чемпіонаті.....
Тому в наших реаліях
1 Жоден Верховний ГК не може ставити завдання з чіткою датою і описом того що повинно бути зроблено
Просто уявіть
Ставить він завдання про вихід на якийсь кордно.. а є частини які перейшли цю межу, є частини які не дійшли..
і що робити?
А якщо ворог почує куди збираються-так для нього це ж пряма вказівка де готувати пастку
2 Тому політичний керівник поставить завдання розпливчато.. щось типу
На протязі 2025 року прийняти мірі по недопущенню захоплення ворогом наших територій з одночасним накопиченням резервів..і так далі...
Тому
Воєнпенс-я думав тільки економіка це твоя слабка сторона
а виявляється що й віськова справа в тебе не сильніше....
Не тупи.
Загальні завдання-задачі ЗС є і визначені. Ти їх назвав "існування завдань без визначеного результату... ".
Але мова в Залужного не про них.
*2 Тому політичний керівник поставить завдання розпливчато.. щось типу
На протязі 2025 року прийняти мірі по недопущенню захоплення ворогом наших територій з одночасним накопиченням резервів..і так далі...* --- да хто ж заперечує, що це вже хоч трохи схоже на завдання (хоч вказано, що завдання - оборона. А не наступ).
Але все рівно це дуже розпливчасто.
Про це і мова.
Що Залужний вказав, що нема отаких чітких завдань для ЗС в жодному документі.
Ніде ви їх не знайдете.
І головне -- нема мети війни. ЗС не визначено саме мету саме оцієї війни. Ніде.
Доперло до тебе про що мова?
Що отакі лише слова - це пустишка.
Навіть від президента.
Для формування запитів і т.д. ГК-ГШ потрібні документи, фіксація.
На що необхідно посилатися.
Тому Залужному і залишалось лише лупати очима на питання навіщо тобі 500 тис.? Нового ніякого завдання не визначено. Всі в рамках загальних. То й в межах загальних і крутись.
Тобто ти, як завжди, скрутив єралашика, як тобі зручно схотілося. Тепер ще й у військовій сфері.
Лісом-лісом. Не лізь в моєму напрямку.
Ти банально перекручуєш.
Залужний вказав, що нема. Як на проблему.
І це ВГК співав типу а навіщо військовим ще 500 тис.
А ти свої єралашики почав тулити... Про футбол))
З.и. і не бреши про "а виявляється що й віськова справа в тебе не сильніше...." -- ти роками співав про протирання штанів тощо.
А тепер в тебе "а виявляється"?
Все на брехні, перекручуваннях, вигадках будуєш.