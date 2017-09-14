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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 20:22

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ось на це ГК і вказує --- ось для виконання оцього завдання.
Дожити до пенсії і не підозрювати про існування завдань без визначеного результату... це ще треба вміти
Найпростіше з таких завдань
Футбольний чемпіонат....
Перед кожною командою ставлять завдання.. при чому як мінімум дві-три отримують завдання перемогти в чемпіонаті.....

Тому в наших реаліях
1 Жоден Верховний ГК не може ставити завдання з чіткою датою і описом того що повинно бути зроблено
Просто уявіть
Ставить він завдання про вихід на якийсь кордно.. а є частини які перейшли цю межу, є частини які не дійшли..
і що робити?
А якщо ворог почує куди збираються-так для нього це ж пряма вказівка де готувати пастку
2 Тому політичний керівник поставить завдання розпливчато.. щось типу
На протязі 2025 року прийняти мірі по недопущенню захоплення ворогом наших територій з одночасним накопиченням резервів..і так далі...

Тому
Воєнпенс-я думав тільки економіка це твоя слабка сторона
а виявляється що й віськова справа в тебе не сильніше....

Не тупи.
Загальні завдання-задачі ЗС є і визначені. Ти їх назвав "існування завдань без визначеного результату... ".
Але мова в Залужного не про них.

*2 Тому політичний керівник поставить завдання розпливчато.. щось типу
На протязі 2025 року прийняти мірі по недопущенню захоплення ворогом наших територій з одночасним накопиченням резервів..і так далі...* --- да хто ж заперечує, що це вже хоч трохи схоже на завдання (хоч вказано, що завдання - оборона. А не наступ).
Але все рівно це дуже розпливчасто.
Про це і мова.
Що Залужний вказав, що нема отаких чітких завдань для ЗС в жодному документі.
Ніде ви їх не знайдете.
І головне -- нема мети війни. ЗС не визначено саме мету саме оцієї війни. Ніде.

Доперло до тебе про що мова?
Що отакі лише слова - це пустишка.
Навіть від президента.
Для формування запитів і т.д. ГК-ГШ потрібні документи, фіксація.
На що необхідно посилатися.

Тому Залужному і залишалось лише лупати очима на питання навіщо тобі 500 тис.? Нового ніякого завдання не визначено. Всі в рамках загальних. То й в межах загальних і крутись.

Тобто ти, як завжди, скрутив єралашика, як тобі зручно схотілося. Тепер ще й у військовій сфері.

Лісом-лісом. Не лізь в моєму напрямку.
Ти банально перекручуєш.
Залужний вказав, що нема. Як на проблему.
І це ВГК співав типу а навіщо військовим ще 500 тис.
А ти свої єралашики почав тулити... Про футбол))

З.и. і не бреши про "а виявляється що й віськова справа в тебе не сильніше...." -- ти роками співав про протирання штанів тощо.
А тепер в тебе "а виявляється"?
Все на брехні, перекручуваннях, вигадках будуєш.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 07 бер, 2025 20:36, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 20:25

freeze
Почему Притула не воюет


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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 20:37

Неожиданно...
Я маю знати, чи хоче Україна врегулювати конфлікт. Якщо вони не хочуть врегулювання, ми йдемо звідти, — Трамп
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 20:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Що отакі лише слова - це пустишка.
Як тільки до тебе допре, що АРМІЯ завжди просить БАГАТО... і це приводить до того , що ДЕРЖАВИ які пішли на повідку у АРМІЇ - просто розвалились так і не дійшовши до початку війни- СРСР тобі в приклад.

Тому
Поки Залужний- командуючий-доти він вимагає більше ніж йому треба... ( до речі може себе впізнаєш? ти ж в мирний час чому не зліпив боєздатну армію? -тобі ж просто цілий час недодавали.. то палива. то грошей.. то людей...)

Так от
Залужний( при всій до нього повазі) діє як стандартний чиновник який не хоче щоб його діяльність назвали .. працював на мінімалках..
тому й просить максимум-щоб мати відмазку чого не зробив.

Дійшло чи заскладно?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 20:39

  _hunter написав:Неожиданно...
Я маю знати, чи хоче Україна врегулювати конфлікт. Якщо вони не хочуть врегулювання, ми йдемо звідти, — Трамп

Пролунало прямо.

До цього були тільки співи про мету зупинити війну.
А тепер вже прямо - якщо..., то ми йдемо.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 20:40

  freeze написав:А если вместо Зеленского будет дипломат и профессионал, вместо зеленой группировки - из свадебных фотографов, владельцев кафе пицца, бодибилдеров, проституток, придут реально грамотные и патриотичные люди.


А они придут хоть когда-нибудь к власти в минимально достаточном количестве ?... таких вообще пропускает "предвыборная машина" до дня выборов ?.... :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 20:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:а виявляється що й віськова справа в тебе не сильніше...." -- ти роками співав про протирання штанів тощо.
А тепер в тебе "а виявляється"?
В тебе з логікою все нормально?
Я чітко писав
25 років мирного життя протирав штани і протер до такої степені що під час війни виявився нафік нікому не потрібним.. що зайвий раз підтверджує мою тезу-ні в економіці ні в військовій справі ти не знаєш нічого.
Те що ти балбес в економіці - пишу я
те що в знанні військової справі -показали дії тих хто приймає рішення кого призивати і тому для ТЦК напівалканавт Іван-в рази більш необхідніший для ЗСУ ніж ти.
все просто і логічно
один ти цього ні побачити ні зрозуміти не можеш.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 20:46

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Що отакі лише слова - це пустишка.
Як тільки до тебе допре, що АРМІЯ завжди просить БАГАТО... і це приводить до того , що ДЕРЖАВИ які пішли на повідку у АРМІЇ - просто розвалились так і не дійшовши до початку війни- СРСР тобі в приклад.

Тому
Поки Залужний- командуючий-доти він вимагає більше ніж йому треба... ( до речі може себе впізнаєш? ти ж в мирний час чому не зліпив боєздатну армію? -тобі ж просто цілий час недодавали.. то палива. то грошей.. то людей...)

Так от
Залужний( при всій до нього повазі) діє як стандартний чиновник який не хоче щоб його діяльність назвали .. працював на мінімалках..
тому й просить максимум-щоб мати відмазку чого не зробив.

Дійшло чи заскладно?

До чого цей єралашик?

Є твердження Залужного.
Не про нестачу чогось-когось.
А про відсутність визначення мети (цієї!) війни для ЗС.
Так і вказав -- ніде не знайдете. В жодному документі.

Це було і є предметом обговорення.
Ти знов)))))) намагаєшся підмінити предмет обговорення.
Хоч про *армія завжди просить більше*, то піднімай.
Ніхто і обговорювати не буде цю кеп-очевидність.

Але у виключення вкажу! --- саме на отой контрнаступ Залужний просив навіть НИЖЧЕ нормативів.
По буквах -- навіть нижче нормативів.

Лісом...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 20:52

  budivelnik написав:
  detroytred написав:а виявляється що й віськова справа в тебе не сильніше...." -- ти роками співав про протирання штанів тощо.
А тепер в тебе "а виявляється"?
В тебе з логікою все нормально?
Я чітко писав
25 років мирного життя протирав штани і протер до такої степені що під час війни виявився нафік нікому не потрібним.. що зайвий раз підтверджує мою тезу-ні в економіці ні в військовій справі ти не знаєш нічого.
Те що ти балбес в економіці - пишу я
те що в знанні військової справі -показали дії тих хто приймає рішення кого призивати і тому для ТЦК напівалканавт Іван-в рази більш необхідніший для ЗСУ ніж ти.
все просто і логічно
один ти цього ні побачити ні зрозуміти не можеш.

Ненормально в тебе з брехнею.

Ти знов банально будуєш на брехні.
В мене відстрочка.

Ти знов перейшов на пряму брехню на особисту адресу.
Пропоную перевірити (не інфо, а саме перевірити) --- йдемо з тобою в тцк і тобі покажуть перелік посад, які миттєво буде запропоновано мені.
Довгий список...

Ціна питання перевірки тебе на брехню - 10 куо.
Знов зілл'єшся? Від перевірки твоєї брехні на особисту адресу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 20:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А про відсутність визначення мети (цієї!) війни для ЗС.
Спробуй сформулювати МЕТУ війни..
от ти Зеленський-сформулюй так щоб і Залужного задовільнити і собі не зашкодити..
Як це робить пуйло з Лавровим-нам зрозуміло
Тепер ти спробуй
budivelnik
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