Додано: П'ят 07 бер, 2025 20:22

budivelnik написав: detroytred написав: Ось на це ГК і вказує --- ось для виконання оцього завдання. Ось на це ГК і вказує --- ось для виконання оцього завдання. Дожити до пенсії і не підозрювати про існування завдань без визначеного результату... це ще треба вміти

Найпростіше з таких завдань

Футбольний чемпіонат....

Перед кожною командою ставлять завдання.. при чому як мінімум дві-три отримують завдання перемогти в чемпіонаті.....



Тому в наших реаліях

1 Жоден Верховний ГК не може ставити завдання з чіткою датою і описом того що повинно бути зроблено

Просто уявіть

Ставить він завдання про вихід на якийсь кордно.. а є частини які перейшли цю межу, є частини які не дійшли..

і що робити?

А якщо ворог почує куди збираються-так для нього це ж пряма вказівка де готувати пастку

2 Тому політичний керівник поставить завдання розпливчато.. щось типу

На протязі 2025 року прийняти мірі по недопущенню захоплення ворогом наших територій з одночасним накопиченням резервів..і так далі...



Тому

Воєнпенс-я думав тільки економіка це твоя слабка сторона

а виявляється що й віськова справа в тебе не сильніше.... Дожити до пенсії і не підозрювати про існування завдань без визначеного результату... це ще треба вмітиНайпростіше з таких завданьФутбольний чемпіонат....Перед кожною командою ставлять завдання.. при чому як мінімум дві-три отримують завдання перемогти в чемпіонаті.....Тому в наших реаліях1 Жоден Верховний ГК не може ставити завдання з чіткою датою і описом того що повинно бути зробленоПросто уявітьСтавить він завдання про вихід на якийсь кордно.. а є частини які перейшли цю межу, є частини які не дійшли..і що робити?А якщо ворог почує куди збираються-так для нього це ж пряма вказівка де готувати пастку2 Тому політичний керівник поставить завдання розпливчато.. щось типуНа протязі 2025 року прийняти мірі по недопущенню захоплення ворогом наших територій з одночасним накопиченням резервів..і так далі...ТомуВоєнпенс-я думав тільки економіка це твоя слабка сторонаа виявляється що й віськова справа в тебе не сильніше....

Не тупи.Загальні завдання-задачі ЗС є і визначені. Ти їх назвав "існування завдань без визначеного результату... ".Але мова в Залужного не про них.*2 Тому політичний керівник поставить завдання розпливчато.. щось типуНа протязі 2025 року прийняти мірі по недопущенню захоплення ворогом наших територій з одночасним накопиченням резервів..і так далі...* --- да хто ж заперечує, що це вже хоч трохи схоже на завдання (хоч вказано, що завдання - оборона. А не наступ).Але все рівно це дуже розпливчасто.Про це і мова.Що Залужний вказав, що нема отаких чітких завдань для ЗС в жодному документі.Ніде ви їх не знайдете.І головне -- нема мети війни. ЗС не визначено саме мету саме оцієї війни. Ніде.Доперло до тебе про що мова?Що отакі лише слова - це пустишка.Навіть від президента.Для формування запитів і т.д. ГК-ГШ потрібні документи, фіксація.На що необхідно посилатися.Тому Залужному і залишалось лише лупати очима на питання навіщо тобі 500 тис.? Нового ніякого завдання не визначено. Всі в рамках загальних. То й в межах загальних і крутись.Тобто ти, як завжди, скрутив єралашика, як тобі зручно схотілося. Тепер ще й у військовій сфері.Лісом-лісом. Не лізь в моєму напрямку.Ти банально перекручуєш.Залужний вказав, що нема. Як на проблему.І це ВГК співав типу а навіщо військовим ще 500 тис.А ти свої єралашики почав тулити... Про футбол))З.и. і не бреши про "а виявляється що й віськова справа в тебе не сильніше...." -- ти роками співав про протирання штанів тощо.А тепер в тебе "а виявляється"?Все на брехні, перекручуваннях, вигадках будуєш.