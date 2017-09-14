У меня к Притуле нет особых претензий. Всё по закону. Но под каждым видео должна быть пометка со звездочкой - Персонаж не хочет служить в ЗСУ потому что трое детей. У меня были побратимы, которые имели пятеро детей, и это не мешало им служить. Я понимаю инвалид-колясочник -тут непреодолимые препятствия. А Притула вполне мог быть командиром роты. У меня больше вопросов к Стерненко, Бессмертным и прочим ухилянтам.
detroytred написав:А про відсутність визначення мети (цієї!) війни для ЗС.
Спробуй сформулювати МЕТУ війни.. от ти Зеленський-сформулюй так щоб і Залужного задовільнити і собі не зашкодити.. Як це робить пуйло з Лавровим-нам зрозуміло Тепер ти спробуй
А потім ти дивуєшся. Да не вигадую я своєї відсеб'ятини рівня кейнсів, залужних, президентів. І не збираюся.
А що ти тоді обговорюєш? Те що написав Залужний-я знаю й без тебе чи ти хвастаєшся тим що знаєш алфавіт?
detroytred написав:А ти мені пропонуєш. Я в них взнаю.
Ти ж не тільки взнаєш.. Ти ж пробуєш проаналізувати те що взнав... І після того як я тебе питаю Так що виплило з твого аналізу... ти починаєш заходити в круговий захаист і генерувати один і той самий набір ералашик згенерував відсебятіна....
І при цьому Ти на цей форум прийшов щоб поділитись своєю відсєбятіною по тим питанням які ТИ прочитав в ЗМІ або в інших розумних книжках....
Я починаю цікавитись -а що ж ти зрозумів з прочитаного? До яких висновків прийшов? А як можеш аргументувати свій прихід саме до цих висновків...
Що отримую у відповідь? дай 2000 або 10000 я розумний а тобі не дано читай кейнса/сміта/бальцеровича...
Тому мені приходиться періодично на цих сторінках трошки прикривати твою тягу до графоманства а також трошки здувати твої щоки щоб ти випадково не луснув від власної величі...
Да ти апріорі не стані побачити предмет обговорення, а лише рефлексуєш на мене, на якісь слова в моєму тесті; постійно намагаєшся підмінити предмет, про який йде мова; будуєш на вигадках, перекрученнях, брехні; складаєш єралашики; несеш дику відсеб'ятину --- да це роками відбувається.
Он напомнил, что Байдена критиковали за то, что военная помощь Украине была недостаточной и поступала слишком поздно, что он так и не сформулировал четкой стратегии кроме поддержки Украины "столько, сколько нужно". Наконец ему вменяли явное нежелание доводить ситуацию до полного военного поражения России.
"Эта критика была оправданной. Но по сравнению с тем, что делает его преемник в Овальном кабинете, теперь он выглядит настоящим гением", - пишет Мотыль. Видео дня
Аналитик отметил, что, несмотря на все недостатки его политики, Байден достиг трех важных целей: Украина устояла во время российского вторжения, Украина отвоевала значительную часть изначально утраченной территории, поддержкой Украины Байден подорвал военный потенциал России и ее геополитическое влияние в мире.
Президент США Дональд Трамп заявив, що вірить диктатору Володимиру Путіну щодо його бажання встановити мир, але визнав, що зараз РФ бомбить Україну. Про це він розповів під час спілкування з пресою у Білому домі.
"Я вірю йому [Путіну]. Я думаю, що ми дуже добре працюємо з Росією, але зараз вони до біса багато бомблять Україну", – заявив американський лідер.
Это вообще лечится ? Не тому деду приписывали деменцию, не тому ...