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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1313513136131371313813139>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 20:53

  detroytred написав:
  _hunter написав:Неожиданно...
Я маю знати, чи хоче Україна врегулювати конфлікт. Якщо вони не хочуть врегулювання, ми йдемо звідти, — Трамп

Пролунало прямо.

До цього були тільки співи про мету зупинити війну.
А тепер вже прямо - якщо..., то ми йдемо.

Вот потому и неожиданно: я ожидал, что с "этим" будут вот те пол-года возиться...
При этом:
Президент України не буде присутнім на зустрічі української та американської делегацій у вівторок, — Fox News
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 20:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ціна питання перевірки тебе на брехню - 10 куо.
За що ? За те що тобі надали відстрочку бо в тебе вавка в голові?
так для цього тобі й влк проходити не потрібно -це ж очевидно.

Тому в чому брехня?
от в мене відстрочка по здоровью... але вона не заважає мені працювати за тебе і ще з десяток таких як ти..
в тебе відстрочка від чого?
від зобовязань віддати те що отримав?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 20:55

  Hotab написав:freeze
Почему Притула не воюет


Теж троє дітей

У меня к Притуле нет особых претензий. Всё по закону. Но под каждым видео должна быть пометка со звездочкой - Персонаж не хочет служить в ЗСУ потому что трое детей. У меня были побратимы, которые имели пятеро детей, и это не мешало им служить. Я понимаю инвалид-колясочник -тут непреодолимые препятствия. А Притула вполне мог быть командиром роты.
У меня больше вопросов к Стерненко, Бессмертным и прочим ухилянтам.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 20:56

  budivelnik написав:
  detroytred написав:А про відсутність визначення мети (цієї!) війни для ЗС.
Спробуй сформулювати МЕТУ війни..
от ти Зеленський-сформулюй так щоб і Залужного задовільнити і собі не зашкодити..
Як це робить пуйло з Лавровим-нам зрозуміло
Тепер ти спробуй

А потім ти дивуєшся.

Да не вигадую я своєї відсеб'ятини рівня кейнсів, залужних, президентів. І не збираюся.

А ти мені пропонуєш.
Я в них взнаю.

Це ти що завгодно вигадувати і мастак.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 20:58

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ціна питання перевірки тебе на брехню - 10 куо.
За що ? За те що тобі надали відстрочку бо в тебе вавка в голові?
так для цього тобі й влк проходити не потрібно -це ж очевидно.

Тому в чому брехня?
от в мене відстрочка по здоровью... але вона не заважає мені працювати за тебе і ще з десяток таких як ти..
в тебе відстрочка від чого?
від зобовязань віддати те що отримав?

Обрізав за що -- за перевірку твоєї брехні на особисту адресу.

Тобто 20+ раз злився.

Лісом. Обтікай вчергове. Набрид. Навіть макати тебе набридає.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:04

  _hunter написав:Вот потому и неожиданно: я ожидал, что с "этим" будут вот те пол-года возиться...
При этом:
Президент України не буде присутнім на зустрічі української та американської делегацій у вівторок, — Fox News

Теж.
Очікував, що отакі прямі формулювання пролунають ще дуже не скоро.

Але.
Все ж таки вважаю, що ще є ймовірність (десь відсотків 20), що Трамп буде битися на боці України акі лев.
Змінити рішення (тим паче якого ще нема) йому без проблем.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:07

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:А про відсутність визначення мети (цієї!) війни для ЗС.
Спробуй сформулювати МЕТУ війни..
от ти Зеленський-сформулюй так щоб і Залужного задовільнити і собі не зашкодити..
Як це робить пуйло з Лавровим-нам зрозуміло
Тепер ти спробуй
А потім ти дивуєшся.
Да не вигадую я своєї відсеб'ятини рівня кейнсів, залужних, президентів. І не збираюся.
А що ти тоді обговорюєш?
Те що написав Залужний-я знаю й без тебе
чи ти хвастаєшся тим що знаєш алфавіт?
  detroytred написав:А ти мені пропонуєш.
Я в них взнаю.
Ти ж не тільки взнаєш..
Ти ж пробуєш проаналізувати те що взнав...
І після того як я тебе питаю
Так що виплило з твого аналізу...
ти починаєш заходити в круговий захаист і генерувати один і той самий набір
ералашик
згенерував
відсебятіна....

І при цьому
Ти на цей форум прийшов щоб поділитись
своєю відсєбятіною по тим питанням які ТИ прочитав в ЗМІ або в інших розумних книжках....

Я починаю цікавитись -а що ж ти зрозумів з прочитаного?
До яких висновків прийшов?
А як можеш аргументувати свій прихід саме до цих висновків...

Що отримую у відповідь?
дай 2000 або 10000
я розумний а тобі не дано
читай кейнса/сміта/бальцеровича...

Тому мені приходиться періодично на цих сторінках трошки прикривати твою тягу до графоманства
а також трошки здувати твої щоки щоб ти випадково не луснув від власної величі...
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:08

  _hunter написав:Неожиданно...
Я маю знати, чи хоче Україна врегулювати конфлікт. Якщо вони не хочуть врегулювання, ми йдемо звідти, — Трамп
Гарантії безпеки для України — це «легка частина», спочатку я хочу «закінчити» війну, — Трамп

Трамп зазначив, що його пріоритети інші, ніж у Європи.

У той час як Україна вимагає гарантій безпеки для досягнення угоди, Трамп хоче, щоб спершу припинилися бойові дії.

Перш ніж я навіть подумаю про це, я хочу врегулювати війну, завершити її.
на какой день до жирафа дойдёт что войну начал и хочет ее продолжения путин? капитулирует Украина, путин пойдёт дальше. Ла манш так ла манш.
  Wirująświatła написав:либо скажет что США проблемы Европы больше не интересуют.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:15

  budivelnik написав:А що ти тоді обговорюєш?

Анекдот року, десятиліття.

Да ти апріорі не стані побачити предмет обговорення, а лише рефлексуєш на мене, на якісь слова в моєму тесті; постійно намагаєшся підмінити предмет, про який йде мова; будуєш на вигадках, перекрученнях, брехні; складаєш єралашики; несеш дику відсеб'ятину --- да це роками відбувається.

Тому без пояснень. Кратко - лісом.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На фоне Трампа "слабый" Байден уже выглядит гением, - The Hill
Он напомнил, что Байдена критиковали за то, что военная помощь Украине была недостаточной и поступала слишком поздно, что он так и не сформулировал четкой стратегии кроме поддержки Украины "столько, сколько нужно". Наконец ему вменяли явное нежелание доводить ситуацию до полного военного поражения России.

"Эта критика была оправданной. Но по сравнению с тем, что делает его преемник в Овальном кабинете, теперь он выглядит настоящим гением", - пишет Мотыль.
Видео дня

Аналитик отметил, что, несмотря на все недостатки его политики, Байден достиг трех важных целей: Украина устояла во время российского вторжения, Украина отвоевала значительную часть изначально утраченной территории, поддержкой Украины Байден подорвал военный потенциал России и ее геополитическое влияние в мире.

Зато теперь есть решительный Трамп

Трамп: Вірю, що Путін хоче миру, але зараз Росія бомбить Україну
Президент США Дональд Трамп заявив, що вірить диктатору Володимиру Путіну щодо його бажання встановити мир, але визнав, що зараз РФ бомбить Україну. Про це він розповів під час спілкування з пресою у Білому домі.

"Я вірю йому [Путіну]. Я думаю, що ми дуже добре працюємо з Росією, але зараз вони до біса багато бомблять Україну", – заявив американський лідер.

Это вообще лечится ?
Не тому деду приписывали деменцию, не тому ...
pesikot
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