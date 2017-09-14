Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:07

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: А про відсутність визначення мети (цієї!) війни для ЗС. А про відсутність визначення мети (цієї!) війни для ЗС. Спробуй сформулювати МЕТУ війни..

от ти Зеленський-сформулюй так щоб і Залужного задовільнити і собі не зашкодити..

Як це робить пуйло з Лавровим-нам зрозуміло

Тепер ти спробуй Спробуй сформулювати МЕТУ війни..от ти Зеленський-сформулюй так щоб і Залужного задовільнити і собі не зашкодити..Як це робить пуйло з Лавровим-нам зрозумілоТепер ти спробуй А потім ти дивуєшся.

Да не вигадую я своєї відсеб'ятини рівня кейнсів, залужних, президентів. І не збираюся. А потім ти дивуєшся.Да не вигадую я своєї відсеб'ятини рівня кейнсів, залужних, президентів. І не збираюся.

detroytred написав: А ти мені пропонуєш.

Я в них взнаю. А ти мені пропонуєш.Я в них взнаю.

А що ти тоді обговорюєш?Те що написав Залужний-я знаю й без тебечи ти хвастаєшся тим що знаєш алфавіт?Ти ж не тільки взнаєш..Ти ж пробуєш проаналізувати те що взнав...І після того як я тебе питаюТак що виплило з твого аналізу...ти починаєш заходити в круговий захаист і генерувати один і той самий набірералашикзгенеруваввідсебятіна....І при цьомуТи на цей форум прийшов щоб поділитисьсвоєю відсєбятіною по тим питанням які ТИ прочитав в ЗМІ або в інших розумних книжках....Я починаю цікавитись -а що ж ти зрозумів з прочитаного?До яких висновків прийшов?А як можеш аргументувати свій прихід саме до цих висновків...Що отримую у відповідь?дай 2000 або 10000я розумний а тобі не даночитай кейнса/сміта/бальцеровича...Тому мені приходиться періодично на цих сторінках трошки прикривати твою тягу до графоманстваа також трошки здувати твої щоки щоб ти випадково не луснув від власної величі...