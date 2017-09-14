Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:28

detroytred написав: ти апріорі не стані побачити предмет обговорення, а лише рефлексуєш на мене ти апріорі не стані побачити предмет обговорення, а лише рефлексуєш на мене

Я рефлексую не на якийсь безтілесний нік власник якого має задатки графомана..Я рефлексую на ті шкідливі ( з моєї точки зору) ідеї які цей нік пробує розповсюджуватиі роблю це єдино правильним способомПропоную розповсюджувачу дискусію..Графоман , розуміючи що він ні бельммеса не розуміє в темах які пробує просунути - єдине що може зробити це заявляє що його опонент до нього причепився...Але вступитив дискусію-не в станіпо багатьом причинамодна з найголовніших причин-це повна відсутність будь-якого досвіду в діяльності яка заточена на кінцевий результат.ТомуТи так і не зміг описати що міг сказати Залужний-Зеленському чи яке Завдання міг поставити Зеленський для ЗСУ...Я змігописав тобі приклад ЗАВДАНЬ з невизначеним кінцевим результатомНайсмішніше те , що практично всі люди в процесі свого життя тільки те й роблять що вирішують завдання без гарантованого результату..І по результатам вирішення перших завдань -ставлять перед собою другі і так далі.ТомуЗаявка Залужного -дайте 500 000 - перетворює його в примітивного маніпулятора, так як він керуючи ЗСУ прекрасно знав якими реально доступними людськими ресурсами володіє Україна...Дивно що Залужний не вимагав Зірку Смерті...Томуяк тільки я бачу як якийсь чиновник маніпуляціями пробує застрахувати свій зад... - я його розумію але не підтримую.Так само і в результаті спілкування з ніком дейтротред..як тільки я бачу що він надув щоки - так відразу й вимкаюсьа якщо він сам себе закопує або веде милі бесіди з такими самими як сам-мене це не хвилює.Просто для себе проаналізуй свою й мою присутність на цих сторінкахБудеш здивований-ти пишеш на порядок більше.Якщо ж повірити твоєму его - то якщо я рефлексую на тебе -то кількість моїх відповідей повинна дорівнювати кількості твоїх повідомленьа цього нематому шапка наполеона тобі звичайно трошки перетиснула доступ кисню...але поки що не критично.