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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13136131371313813139>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:17

budivelnik detroytred . модерация...
А почему бы вам не перейти в ЛС и там все выяснить??
Ваши "простони" один к другому - мало интересны и только засоряют ветку
TUR
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:19

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Неожиданно...
Я маю знати, чи хоче Україна врегулювати конфлікт. Якщо вони не хочуть врегулювання, ми йдемо звідти, — Трамп
Гарантії безпеки для України — це «легка частина», спочатку я хочу «закінчити» війну, — Трамп

Трамп зазначив, що його пріоритети інші, ніж у Європи.

У той час як Україна вимагає гарантій безпеки для досягнення угоди, Трамп хоче, щоб спершу припинилися бойові дії.

Перш ніж я навіть подумаю про це, я хочу врегулювати війну, завершити її.
на какой день до жирафа дойдёт что войну начал и хочет ее продолжения путин? капитулирует Украина, путин пойдёт дальше. Ла манш так ла манш.
  Wirująświatła написав:либо скажет что США проблемы Европы больше не интересуют.

Якщо. Європа. Не запропонує. Йому. Достатньо! За захист. То да -- так і скаже: "США проблемы Европы больше не интересуют".

На нас обкатує.
Показує Європі, що буде, в такому разі.

Пу загонщик і не більше.
Поки.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:20

  detroytred написав:
  _hunter написав:Вот потому и неожиданно: я ожидал, что с "этим" будут вот те пол-года возиться...
При этом:
Президент України не буде присутнім на зустрічі української та американської делегацій у вівторок, — Fox News

Теж.
Очікував, що отакі прямі формулювання пролунають ще дуже не скоро.

Але.
Все ж таки вважаю, що ще є ймовірність (десь відсотків 20), що Трамп буде битися на боці України акі лев.
Змінити рішення (тим паче якого ще нема) йому без проблем.


НЕ БУДЕ .
.... не буде він битися на стороні України навіть за 00000,1 відсоток , хоча змінюй рішення хоч ні ,,,,

цей гребаний інтраверт буде виконовути тільки пропозіції варварів .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:23

  TUR написав:budivelnik detroytred . модерация...
А почему бы вам не перейти в ЛС и там все выяснить??
Ваши "простони" один к другому - мало интересны и только засоряют ветку

Сорян.
Вже припиняю.
Якщо не правий, то завжди визнаю.

Є така функція "ігнор".
Визволить вас від нецікавого та сміття на гілці.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трамп заявив, що у питанні досягнення миру йому легше мати справу з росією, ніж з Україноюhttps://www.slovoidilo.ua/2025/03/07/novyna/polityka/tramp-zayavyv-pytanni-dosyahnennya-myru-jomu-lehshe-maty-spravu-rosiyeyu-nizh-ukrayinoyu

...а казав що він сама неупереджуність
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:ти апріорі не стані побачити предмет обговорення, а лише рефлексуєш на мене
Я рефлексую не на якийсь безтілесний нік власник якого має задатки графомана..
Я рефлексую на ті шкідливі ( з моєї точки зору) ідеї які цей нік пробує розповсюджувати
і роблю це єдино правильним способом
Пропоную розповсюджувачу дискусію..
Графоман , розуміючи що він ні бельммеса не розуміє в темах які пробує просунути - єдине що може зробити це заявляє що його опонент до нього причепився...
Але вступитив дискусію-не в стані
по багатьом причинам
одна з найголовніших причин-це повна відсутність будь-якого досвіду в діяльності яка заточена на кінцевий результат.
Тому
Ти так і не зміг описати що міг сказати Залужний-Зеленському чи яке Завдання міг поставити Зеленський для ЗСУ...
Я зміг
описав тобі приклад ЗАВДАНЬ з невизначеним кінцевим результатом

Найсмішніше те , що практично всі люди в процесі свого життя тільки те й роблять що вирішують завдання без гарантованого результату..
І по результатам вирішення перших завдань -ставлять перед собою другі і так далі.
Тому
Заявка Залужного -дайте 500 000 - перетворює його в примітивного маніпулятора, так як він керуючи ЗСУ прекрасно знав якими реально доступними людськими ресурсами володіє Україна...
Дивно що Залужний не вимагав Зірку Смерті...
Тому
як тільки я бачу як якийсь чиновник маніпуляціями пробує застрахувати свій зад... - я його розумію але не підтримую.

Так само і в результаті спілкування з ніком дейтротред..
як тільки я бачу що він надув щоки - так відразу й вимкаюсь
а якщо він сам себе закопує або веде милі бесіди з такими самими як сам-мене це не хвилює.

Просто для себе проаналізуй свою й мою присутність на цих сторінках
Будеш здивований-ти пишеш на порядок більше.
Якщо ж повірити твоєму его - то якщо я рефлексую на тебе -то кількість моїх відповідей повинна дорівнювати кількості твоїх повідомлень
а цього нема
тому шапка наполеона тобі звичайно трошки перетиснула доступ кисню...але поки що не критично.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Є така функція "ігнор".

Я никого не добавляю в "игнор" даже если его риторика мне отвратительна...
А, вот пролистывать ваши дурные споры с Будивельником- напрягает слегка)
TUR
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:31

  TUR написав:budivelnik detroytred . модерация...
А почему бы вам не перейти в ЛС и там все выяснить??
Ваши "простони" один к другому - мало интересны и только засоряют ветку
Що за постійне перекладання відповідальності на когось?
Якщо Вам не подобається-навіщо Вам модератор чи зверненя до тих хто не подобається?
Кнопку ігнор -ніхто ж не відміняв...

Друге питання
Що вам одне подобається а інше ні-тоді труси хрестик
Або ігнор
або терпите.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:33

  TUR написав:
  detroytred написав:Є така функція "ігнор".

Я никого не добавляю в "игнор" даже если его риторика мне отвратительна...
А, вот пролистывать ваши дурные споры с Будивельником- напрягает слегка)
Дурна-це позиція того хто може ВИРІШИТИ питання, але для цього йому треба костилі .....
І поки ХТОСЬ за нього не вирішить доти він
як їжачок, буде колотись , плакати але жерти кактус...
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Що вам одне подобається а інше ні-тоді труси хрестик

Читайте выше что я написал. К вам это относится также в полной мере.
Крестик или трусы оставьте своей жене.
TUR
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