budivelnik detroytred . модерация...
А почему бы вам не перейти в ЛС и там все выяснить??
Ваши "простони" один к другому - мало интересны и только засоряют ветку
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:17
budivelnik detroytred . модерация...
А почему бы вам не перейти в ЛС и там все выяснить??
Ваши "простони" один к другому - мало интересны и только засоряют ветку
Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:19
Якщо. Європа. Не запропонує. Йому. Достатньо! За захист. То да -- так і скаже: "США проблемы Европы больше не интересуют".
На нас обкатує.
Показує Європі, що буде, в такому разі.
Пу загонщик і не більше.
Поки.
Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:20
НЕ БУДЕ .
.... не буде він битися на стороні України навіть за 00000,1 відсоток , хоча змінюй рішення хоч ні ,,,,
цей гребаний інтраверт буде виконовути тільки пропозіції варварів .
Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:23
Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Трамп заявив, що у питанні досягнення миру йому легше мати справу з росією, ніж з Україноюhttps://www.slovoidilo.ua/2025/03/07/novyna/polityka/tramp-zayavyv-pytanni-dosyahnennya-myru-jomu-lehshe-maty-spravu-rosiyeyu-nizh-ukrayinoyu
...а казав що він сама неупереджуність
Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я рефлексую не на якийсь безтілесний нік власник якого має задатки графомана..
Я рефлексую на ті шкідливі ( з моєї точки зору) ідеї які цей нік пробує розповсюджувати
і роблю це єдино правильним способом
Пропоную розповсюджувачу дискусію..
Графоман , розуміючи що він ні бельммеса не розуміє в темах які пробує просунути - єдине що може зробити це заявляє що його опонент до нього причепився...
Але вступитив дискусію-не в стані
по багатьом причинам
одна з найголовніших причин-це повна відсутність будь-якого досвіду в діяльності яка заточена на кінцевий результат.
Тому
Ти так і не зміг описати що міг сказати Залужний-Зеленському чи яке Завдання міг поставити Зеленський для ЗСУ...
Я зміг
описав тобі приклад ЗАВДАНЬ з невизначеним кінцевим результатом
Найсмішніше те , що практично всі люди в процесі свого життя тільки те й роблять що вирішують завдання без гарантованого результату..
І по результатам вирішення перших завдань -ставлять перед собою другі і так далі.
Тому
Заявка Залужного -дайте 500 000 - перетворює його в примітивного маніпулятора, так як він керуючи ЗСУ прекрасно знав якими реально доступними людськими ресурсами володіє Україна...
Дивно що Залужний не вимагав Зірку Смерті...
Тому
як тільки я бачу як якийсь чиновник маніпуляціями пробує застрахувати свій зад... - я його розумію але не підтримую.
Так само і в результаті спілкування з ніком дейтротред..
як тільки я бачу що він надув щоки - так відразу й вимкаюсь
а якщо він сам себе закопує або веде милі бесіди з такими самими як сам-мене це не хвилює.
Просто для себе проаналізуй свою й мою присутність на цих сторінках
Будеш здивований-ти пишеш на порядок більше.
Якщо ж повірити твоєму его - то якщо я рефлексую на тебе -то кількість моїх відповідей повинна дорівнювати кількості твоїх повідомлень
а цього нема
тому шапка наполеона тобі звичайно трошки перетиснула доступ кисню...але поки що не критично.
Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:31
Що за постійне перекладання відповідальності на когось?
Якщо Вам не подобається-навіщо Вам модератор чи зверненя до тих хто не подобається?
Кнопку ігнор -ніхто ж не відміняв...
Друге питання
Що вам одне подобається а інше ні-тоді труси хрестик
Або ігнор
або терпите.
Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:33
Дурна-це позиція того хто може ВИРІШИТИ питання, але для цього йому треба костилі .....
І поки ХТОСЬ за нього не вирішить доти він
як їжачок, буде колотись , плакати але жерти кактус...
Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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