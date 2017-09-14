Дурня - это то, что вы написали.
Мне интересны разные мнения участников форума. А вот "поливания помоями" не интересны
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:45
Ще раз
Те що Ви вважаєте помиями -я вважаю роботою.
Якщо наші враження розбігаються- то що заважає Вам поставити те що ви вважаєте помиями -в ігнор?
До речі
Саме за ОБОВЯЗОК людей самим приймати рішення і нести за ці прийняті рішення персональну відповідальність - я тут і пишу
і у випадку з ніком дейтротред - я пробую обмежити його позицію яку можна описати наступним чином
нічого не знаю але думку про це маю....
Тому ще раз
ПРИЙМІТЬ рішення самі по питанню читати чи ні певних дописувачів
а не навязуйте СВОЄ рішення іншим.
Чи Ваша пропозиція це не навязування вашого бачення на мою діяльність?
Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:45
На посошок))
Да ти сам, чудило, позначав, що часу, часу в тебе нема. Справи.
А так би рефлексив на кожне повідомлення.
Як приклад, ото коли з'явився час за хвороби, то строчив навіть на "обідку унітазу".
Тобто ти знов на брехні побудував.
Як і все інше.
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Модератори, я сам видалю.
На цьому гештальт з Будівельником закрито.
Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:51
Госсекретарь США Рубио и министр транспорта Даффи вступили в жесткую перепалку с Маском во время заседания кабинета министров. И Рубио, и Даффи обвинили Маска во лжи, — NYT...
Викинуть Маска чи ні?
Скоріше да.
Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мне пох.. ваша діяльність. Если она помогает Украине - респект. Если это словоблудие и спрятать таким образом своих сыновей от ВСУ - другое отношение.
Но не я вам судья.
А, вот, засырание ветки дурными разговорами - мне не нравится
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