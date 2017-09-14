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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13136131371313813139

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Дурна-це позиція того хто може ВИРІШИТИ питання, але для цього йому треба костилі .....

Дурня - это то, что вы написали.
Мне интересны разные мнения участников форума. А вот "поливания помоями" не интересны
TUR
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:45

  TUR написав:
  budivelnik написав:Дурна-це позиція того хто може ВИРІШИТИ питання, але для цього йому треба костилі .....
Дурня - это то, что вы написали.
Мне интересны разные мнения участников форума. А вот "поливания помоями" не интересны
Ще раз
Те що Ви вважаєте помиями -я вважаю роботою.
Якщо наші враження розбігаються- то що заважає Вам поставити те що ви вважаєте помиями -в ігнор?

До речі
Саме за ОБОВЯЗОК людей самим приймати рішення і нести за ці прийняті рішення персональну відповідальність - я тут і пишу
і у випадку з ніком дейтротред - я пробую обмежити його позицію яку можна описати наступним чином
нічого не знаю але думку про це маю....

Тому ще раз
ПРИЙМІТЬ рішення самі по питанню читати чи ні певних дописувачів
а не навязуйте СВОЄ рішення іншим.
Чи Ваша пропозиція це не навязування вашого бачення на мою діяльність?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:45

  budivelnik написав:Якщо ж повірити твоєму его - то якщо я рефлексую на тебе -то кількість моїх відповідей повинна дорівнювати кількості твоїх повідомлень
а цього нема
тому шапка наполеона тобі звичайно трошки перетиснула доступ кисню...але поки що не критично.

На посошок))
Да ти сам, чудило, позначав, що часу, часу в тебе нема. Справи.
А так би рефлексив на кожне повідомлення.
Як приклад, ото коли з'явився час за хвороби, то строчив навіть на "обідку унітазу".

Тобто ти знов на брехні побудував.
Як і все інше.
________________________
Модератори, я сам видалю.
На цьому гештальт з Будівельником закрито.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Модератори, я сам видалю.
Отже
знає собака чиє сало зіла.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:51

Госсекретарь США Рубио и министр транспорта Даффи вступили в жесткую перепалку с Маском во время заседания кабинета министров. И Рубио, и Даффи обвинили Маска во лжи, — NYT...

Викинуть Маска чи ні?
Скоріше да.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Чи Ваша пропозиція це не навязування вашого бачення на мою діяльність?

Мне пох.. ваша діяльність. Если она помогает Украине - респект. Если это словоблудие и спрятать таким образом своих сыновей от ВСУ - другое отношение.
Но не я вам судья.
А, вот, засырание ветки дурными разговорами - мне не нравится
TUR
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