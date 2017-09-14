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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:40
budivelnik написав:
Дурна-це позиція того хто може ВИРІШИТИ питання, але для цього йому треба костилі .....
Дурня - это то, что вы написали.
Мне интересны разные мнения участников форума. А вот "поливания помоями" не интересны
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TUR
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:45
TUR написав: budivelnik написав:
Дурна-це позиція того хто може ВИРІШИТИ питання, але для цього йому треба костилі .....
Дурня - это то, что вы написали.
Мне интересны разные мнения участников форума. А вот "поливания помоями" не интересны
Ще раз
Те що Ви вважаєте помиями -я вважаю роботою.
Якщо наші враження розбігаються- то що заважає Вам поставити те що ви вважаєте помиями -в ігнор?
До речі
Саме за ОБОВЯЗОК людей самим приймати рішення і нести за ці прийняті рішення персональну відповідальність - я тут і пишу
і у випадку з ніком дейтротред - я пробую обмежити його позицію яку можна описати наступним чиномнічого не знаю але думку про це маю....
Тому ще раз
ПРИЙМІТЬ рішення самі по питанню читати чи ні певних дописувачів
а не навязуйте СВОЄ рішення іншим.
Чи Ваша пропозиція це не навязування вашого бачення на мою діяльність?
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budivelnik
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:45
budivelnik написав:
Якщо ж повірити твоєму его - то якщо я рефлексую на тебе -то кількість моїх відповідей повинна дорівнювати кількості твоїх повідомлень
а цього нема
тому шапка наполеона тобі звичайно трошки перетиснула доступ кисню...але поки що не критично.
На посошок))
Да ти сам, чудило, позначав, що часу, часу в тебе нема. Справи.
А так би рефлексив на кожне повідомлення.
Як приклад, ото коли з'явився час за хвороби, то строчив навіть на "обідку унітазу".
Тобто ти знов на брехні побудував.
Як і все інше.
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Модератори, я сам видалю.
На цьому гештальт з Будівельником закрито.
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:46
detroytred написав:
Модератори, я сам видалю.
Отже
знає собака чиє сало зіла.
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budivelnik
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:51
Госсекретарь США Рубио и министр транспорта Даффи вступили в жесткую перепалку с Маском во время заседания кабинета министров. И Рубио, и Даффи обвинили Маска во лжи, — NYT...
Викинуть Маска чи ні?
Скоріше да.
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detroytred
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:56
budivelnik написав:
Чи Ваша пропозиція це не навязування вашого бачення на мою діяльність?
Мне пох.. ваша діяльність. Если она помогает Украине - респект. Если это словоблудие и спрятать таким образом своих сыновей от ВСУ - другое отношение.
Но не я вам судья.
А, вот, засырание ветки дурными разговорами - мне не нравится
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TUR
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 22:24
freeze написав: Hotab написав:freeze
Почему Притула не воюет
Теж троє дітей
У меня к Притуле нет особых претензий. Всё по закону. Но под каждым видео должна быть пометка со звездочкой - Персонаж не хочет служить в ЗСУ потому что трое детей. У меня были побратимы, которые имели пятеро детей, и это не мешало им служить. Я понимаю инвалид-колясочник -тут непреодолимые препятствия. А Притула вполне мог быть командиром роты.
У меня больше вопросов к Стерненко, Бессмертным и прочим ухилянтам.
Ви не розумієте, що ті експерти населенню ближчі за військових? )
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 22:55
TUR написав: budivelnik написав:
Чи Ваша пропозиція це не навязування вашого бачення на мою діяльність?
Мне пох.. ваша діяльність.
Аналогічно моє бачення до вашої думки.
Тому
може описувати як сильно нам щось не подобається
можемо приймати рішення
Рішення я описав
не подобається-ігнор
Не хочете ігнор - то що хочете від мене?
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 23:06
detroytred написав:
Якщо. Європа. Не запропонує. Йому. Достатньо! За захист. То да -- так і скаже: "США проблемы Европы больше не интересуют".
трамп человек-бабло. Ну есть же человек-паук. Почему человека-бабла не может быть?
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 23:10
TUR написав: budivelnik написав:
Чи Ваша пропозиція це не навязування вашого бачення на мою діяльність?
Мне пох.. ваша діяльність. Если она помогает Украине - респект. Если это словоблудие и спрятать таким образом своих сыновей от ВСУ - другое отношение.
Но не я вам судья.
А, вот, засырание ветки дурными разговорами - мне не нравится
можна поскаржитися на флуд, офтоп. я думаю, що чимало інших учасників вас підтримають. щонайменше повідомлення прорідять, а може і на мийку на якийсь час мислителів відправлять, якщо не розуміють люди, шо не всім прийнятно, коли гортаєш сторінки форуму, а там 90+% перепалка 2х учасників і та хз про що, ну то що ж...
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