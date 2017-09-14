budivelnik написав: Faceless написав:
Срач будівельника
Якщо модерація дозволяє срач
Значить модератори отримують задоволення від лайна
А так як те що роблю -срачем не вважаю..
То я піду погуляю , а ви й далі розбирайтесь у видах лайна.
Навчитесь боротись
- добре
Не навчитесь - яка мені різниця?
Ну дійсно який ти все ж таки обмежений.
Да очевидно ж, що Фейслесс лише в лапки не взяв формулювання "срач".
Бо очевидно ж, що мав на увазі.
А ти отак рефлекснув.
Ну навчись бачити предмет в тексті.
Інша справа, що набрид ти вже мені.
І нема, і не буде в мене з тобою "обмінів думками".
А от дописувачів не "хз що" чого я залюбки почитаю.
І обмежу підняття питань для обговорень.
Багато мене на гілці. Коли не правий, я визнаю.
Мені читати не менш цікаво, ніж кнопати.