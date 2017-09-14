Додано: Суб 08 бер, 2025 00:08

freeze написав: detroytred написав: Жжьот - "Не виключаю, що Зеленського спробують прибрати фізично...". Жжьот - "Не виключаю, що Зеленського спробують прибрати фізично...".

Чушь полная, при желании можно было давно устранить и Зеленского и всё монобольшинство в Раде. Все координаты есть в гугле, Гончаренко ведет постоянно прямые трансляции из Рады. Несколько Кинжалов.

А зачем, если вся эта братия выгодна путину. Хаос, бусификация, непрофессионализм.

А если вместо Зеленского будет дипломат и профессионал, вместо зеленой группировки - из свадебных фотографов, владельцев кафе пицца, бодибилдеров, проституток, придут реально грамотные и патриотичные люди. Чушь полная, при желании можно было давно устранить и Зеленского и всё монобольшинство в Раде. Все координаты есть в гугле, Гончаренко ведет постоянно прямые трансляции из Рады. Несколько Кинжалов.А зачем, если вся эта братия выгодна путину. Хаос, бусификация, непрофессионализм.А если вместо Зеленского будет дипломат и профессионал, вместо зеленой группировки - из свадебных фотографов, владельцев кафе пицца, бодибилдеров, проституток, придут реально грамотные и патриотичные люди.

Устранить президента не настолько просто.У нас уже за время независимости было 8 выборов в ВР. В 2014 после Майдана. Хоть одна Рада заслужила добрые слова? Почему вы считаете, что в этот раз будет иначе?Буду очень благодарен, если вы расскажете, чтоможет сделать "дипломат и профессионал", который придёт вместо Зеленского? Сможет найти поставщиков оружия, найти не "партнёров", а союзников, договориться, чтобы нас приняли в НАТО или дали какие-то другие гарантии от возможной агрессии в будущем, что-то ещё?Каким образом "дипломат и профессионал" сумеет провести мобилизацию без бусификации?Вполне допускаю, что вы как фронтовик лучше знаете его проколы. Так объясните, чтобы такие, как я, не выбрали его снова.Та же просьба к"у. Я так понимаю, что вы тоже против него.P.s. Вы уж слишком прямолинейны. При том, что ч далеко не поклонник Бутусова, он всё же, если не ошибаюсь, работает как военный корреспондент и реально часто и много бывает на фронте. Это тоже нужно.