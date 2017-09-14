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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 23:16
TUR написав:budivelnik detroytred . модерация...
А почему бы вам не перейти в ЛС и там все выяснить??
Ваши "простони" один к другому - мало интересны и только засоряют ветку
На них тримається ця гілка. Срач будівельника з червоним детройтом - краєугольна цегла кількох гілок форуму
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Faceless
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 23:23
Faceless написав:
Срач будівельника
Якщо модерація дозволяє срач
Значить модератори отримують задоволення від лайна
А так як те що роблю -срачем не вважаю..
То я піду погуляю , а ви й далі розбирайтесь у видах лайна.
Навчитесь боротись
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Не навчитесь - яка мені різниця?
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budivelnik
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 23:37
budivelnik написав: Faceless написав:
Срач будівельника
Якщо модерація дозволяє срач
Значить модератори отримують задоволення від лайна
А так як те що роблю -срачем не вважаю..
То я піду погуляю , а ви й далі розбирайтесь у видах лайна.
Навчитесь боротись
- добре
Не навчитесь - яка мені різниця?
Ну дійсно який ти все ж таки обмежений.
Да очевидно ж, що Фейслесс лише в лапки не взяв формулювання "срач".
Бо очевидно ж, що мав на увазі.
А ти отак рефлекснув, скльопав отакий єралашик про лайно.
Ну навчись бачити предмет в тексті.
І пригадай який це вже раз ти умови висуваєш))
Інша справа, що набрид ти вже мені.
І нема, і не буде в мене з тобою "обмінів думками".
А от дописувачів не "хз що" чого я залюбки почитаю.
І обмежу підняття питань для обговорень.
Багато мене на гілці. Коли не правий, я визнаю.
Мені читати думки-бачення інших не менш цікаво, ніж кнопати свої.
З.и. додам: гілка тримається ще на декількох учасниках.
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detroytred
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Додано: Суб 08 бер, 2025 00:08
freeze написав: detroytred написав:
Жжьот - "Не виключаю, що Зеленського спробують прибрати фізично...".
Чушь полная, при желании можно было давно устранить и Зеленского и всё монобольшинство в Раде. Все координаты есть в гугле, Гончаренко ведет постоянно прямые трансляции из Рады. Несколько Кинжалов.
А зачем, если вся эта братия выгодна путину. Хаос, бусификация, непрофессионализм.
А если вместо Зеленского будет дипломат и профессионал, вместо зеленой группировки - из свадебных фотографов, владельцев кафе пицца, бодибилдеров, проституток, придут реально грамотные и патриотичные люди.
Устранить президента не настолько просто.
У нас уже за время независимости было 8 выборов в ВР. В 2014 после Майдана. Хоть одна Рада заслужила добрые слова? Почему вы считаете, что в этот раз будет иначе?
Буду очень благодарен, если вы расскажете, что сегодня
может сделать "дипломат и профессионал", который придёт вместо Зеленского? Сможет найти поставщиков оружия, найти не "партнёров", а союзников, договориться, чтобы нас приняли в НАТО или дали какие-то другие гарантии от возможной агрессии в будущем, что-то ещё?
Каким образом "дипломат и профессионал" сумеет провести мобилизацию без бусификации?
Вполне допускаю, что вы как фронтовик лучше знаете его проколы. Так объясните, чтобы такие, как я, не выбрали его снова.
Та же просьба к Banderlog
"у. Я так понимаю, что вы тоже против него.
P.s. Вы уж слишком прямолинейны. При том, что ч далеко не поклонник Бутусова, он всё же, если не ошибаюсь, работает как военный корреспондент и реально часто и много бывает на фронте. Это тоже нужно.
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Додано: Суб 08 бер, 2025 00:41
Xenon написав:
Вангую что 6 месячное перемирие аккурат от 20 апреля (Пасха) до 26 октября (как уже заявляли и Порошенко и кто-то еще о вероятных выборах).
Видимо рашисты идут в железеый отказ чтото серьезное подписывать с Зеленским.
Перемирие подпишут на уровне Арахамии, еотом выборы, а потом уже с новым Президентом будет подписываться какой-то договор
С новьім Зеленским которьій вьіграет втрой срок ?
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Додано: Суб 08 бер, 2025 00:49
Це той жирний кабан який їзди в Антарктиду дивитися на пінгвінів та пити 120 пляшок шампанського і пропонував стріляти ухилянтам в коліно ? То дуже поважньій екперД.
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Додано: Суб 08 бер, 2025 01:10
TUR написав:budivelnik detroytred
. модерация...
А почему бы вам не перейти в ЛС и там все выяснить??
Ваши "простони" один к другому - мало интересны и только засоряют ветку
мене навчили додавати В ігнор лист , дуже зручно. Всім рекомендую не на всіх форумах є така фішка
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