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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13137131381313913140

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 23:16

Напад росії і білорусі на Україну

TUR написав:budivelnik detroytred . модерация...
А почему бы вам не перейти в ЛС и там все выяснить??
Ваши "простони" один к другому - мало интересны и только засоряют ветку
На них тримається ця гілка. Срач будівельника з червоним детройтом - краєугольна цегла кількох гілок форуму
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 23:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Срач будівельника
Якщо модерація дозволяє срач
Значить модератори отримують задоволення від лайна
А так як те що роблю -срачем не вважаю..
То я піду погуляю , а ви й далі розбирайтесь у видах лайна.
Навчитесь боротись
- добре
Не навчитесь - яка мені різниця?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 23:37

  budivelnik написав:
  Faceless написав:Срач будівельника
Якщо модерація дозволяє срач
Значить модератори отримують задоволення від лайна
А так як те що роблю -срачем не вважаю..
То я піду погуляю , а ви й далі розбирайтесь у видах лайна.
Навчитесь боротись
- добре
Не навчитесь - яка мені різниця?

Ну дійсно який ти все ж таки обмежений.
Да очевидно ж, що Фейслесс лише в лапки не взяв формулювання "срач".
Бо очевидно ж, що мав на увазі.
А ти отак рефлекснув, скльопав отакий єралашик про лайно.
Ну навчись бачити предмет в тексті.
І пригадай який це вже раз ти умови висуваєш))

Інша справа, що набрид ти вже мені.
І нема, і не буде в мене з тобою "обмінів думками".

А от дописувачів не "хз що" чого я залюбки почитаю.
І обмежу підняття питань для обговорень.
Багато мене на гілці. Коли не правий, я визнаю.
Мені читати думки-бачення інших не менш цікаво, ніж кнопати свої.

З.и. додам: гілка тримається ще на декількох учасниках.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 00:08

  freeze написав:
  detroytred написав:Жжьот - "Не виключаю, що Зеленського спробують прибрати фізично...".

Чушь полная, при желании можно было давно устранить и Зеленского и всё монобольшинство в Раде. Все координаты есть в гугле, Гончаренко ведет постоянно прямые трансляции из Рады. Несколько Кинжалов.
А зачем, если вся эта братия выгодна путину. Хаос, бусификация, непрофессионализм.
А если вместо Зеленского будет дипломат и профессионал, вместо зеленой группировки - из свадебных фотографов, владельцев кафе пицца, бодибилдеров, проституток, придут реально грамотные и патриотичные люди.

Устранить президента не настолько просто.

У нас уже за время независимости было 8 выборов в ВР. В 2014 после Майдана. Хоть одна Рада заслужила добрые слова? Почему вы считаете, что в этот раз будет иначе?

Буду очень благодарен, если вы расскажете, что сегодня может сделать "дипломат и профессионал", который придёт вместо Зеленского? Сможет найти поставщиков оружия, найти не "партнёров", а союзников, договориться, чтобы нас приняли в НАТО или дали какие-то другие гарантии от возможной агрессии в будущем, что-то ещё?
Каким образом "дипломат и профессионал" сумеет провести мобилизацию без бусификации?
Вполне допускаю, что вы как фронтовик лучше знаете его проколы. Так объясните, чтобы такие, как я, не выбрали его снова.
Та же просьба к Banderlog"у. Я так понимаю, что вы тоже против него.

P.s. Вы уж слишком прямолинейны. При том, что я далеко не поклонник Бутусова, он всё же, если не ошибаюсь, работает как военный корреспондент и реально часто и много бывает на фронте. Это тоже нужно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 08 бер, 2025 01:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 00:41

  Xenon написав:Вангую что 6 месячное перемирие аккурат от 20 апреля (Пасха) до 26 октября (как уже заявляли и Порошенко и кто-то еще о вероятных выборах).
Видимо рашисты идут в железеый отказ чтото серьезное подписывать с Зеленским.
Перемирие подпишут на уровне Арахамии, еотом выборы, а потом уже с новым Президентом будет подписываться какой-то договор

С новьім Зеленским которьій вьіграет втрой срок ? :D
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 00:49

  detroytred написав:ЗСУ близькі до звільнення великого міста: експерт прокоментував ситуацію на фронті.

Є покращення ситуації не тільки під Покровськом, але й на Харківщині та Курщині.
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 37383.html

Це той жирний кабан який їзди в Антарктиду дивитися на пінгвінів та пити 120 пляшок шампанського і пропонував стріляти ухилянтам в коліно ? То дуже поважньій екперД.
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 01:10

  TUR написав:budivelnik detroytred . модерация...
А почему бы вам не перейти в ЛС и там все выяснить??
Ваши "простони" один к другому - мало интересны и только засоряют ветку
мене навчили додавати В ігнор лист , дуже зручно. Всім рекомендую не на всіх форумах є така фішка
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 01:12

  yama написав:мене навчили додавати В ігнор лист , дуже зручно. Всім рекомендую не на всіх форумах є така фішка
я думал это дети с рождения умеют, а вас учили.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 02:37

  wild.tomcat написав:
  prodigy написав:
  wild.tomcat написав:Xenon

ну хоч щось добре з цього всього :)


кому добре? за поребриком? звідки пишешь?


із-за .уєбрика. кеп, шо, перебрав зранку шила і головою об кнехт звізданувся?

Коткин, офф, а шо такое шило?
Это типа "масандры" какое то средство для промывания и охлаждения магнетронов на новейших радарах 1965г.в. на суперсовременных торпедных катерах ЧФ?
барабашов
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