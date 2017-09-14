Якщо модерація дозволяє срач Значить модератори отримують задоволення від лайна А так як те що роблю -срачем не вважаю.. То я піду погуляю , а ви й далі розбирайтесь у видах лайна. Навчитесь боротись - добре Не навчитесь - яка мені різниця?
Якщо модерація дозволяє срач Значить модератори отримують задоволення від лайна А так як те що роблю -срачем не вважаю.. То я піду погуляю , а ви й далі розбирайтесь у видах лайна. Навчитесь боротись - добре Не навчитесь - яка мені різниця?
Ну дійсно який ти все ж таки обмежений. Да очевидно ж, що Фейслесс лише в лапки не взяв формулювання "срач". Бо очевидно ж, що мав на увазі. А ти отак рефлекснув, скльопав отакий єралашик про лайно. Ну навчись бачити предмет в тексті. І пригадай який це вже раз ти умови висуваєш))
Інша справа, що набрид ти вже мені. І нема, і не буде в мене з тобою "обмінів думками".
А от дописувачів не "хз що" чого я залюбки почитаю. І обмежу підняття питань для обговорень. Багато мене на гілці. Коли не правий, я визнаю. Мені читати думки-бачення інших не менш цікаво, ніж кнопати свої.
З.и. додам: гілка тримається ще на декількох учасниках.
detroytred написав:Жжьот - "Не виключаю, що Зеленського спробують прибрати фізично...".
Чушь полная, при желании можно было давно устранить и Зеленского и всё монобольшинство в Раде. Все координаты есть в гугле, Гончаренко ведет постоянно прямые трансляции из Рады. Несколько Кинжалов. А зачем, если вся эта братия выгодна путину. Хаос, бусификация, непрофессионализм. А если вместо Зеленского будет дипломат и профессионал, вместо зеленой группировки - из свадебных фотографов, владельцев кафе пицца, бодибилдеров, проституток, придут реально грамотные и патриотичные люди.
Устранить президента не настолько просто.
У нас уже за время независимости было 8 выборов в ВР. В 2014 после Майдана. Хоть одна Рада заслужила добрые слова? Почему вы считаете, что в этот раз будет иначе?
Буду очень благодарен, если вы расскажете, что сегодня может сделать "дипломат и профессионал", который придёт вместо Зеленского? Сможет найти поставщиков оружия, найти не "партнёров", а союзников, договориться, чтобы нас приняли в НАТО или дали какие-то другие гарантии от возможной агрессии в будущем, что-то ещё? Каким образом "дипломат и профессионал" сумеет провести мобилизацию без бусификации? Вполне допускаю, что вы как фронтовик лучше знаете его проколы. Так объясните, чтобы такие, как я, не выбрали его снова. Та же просьба к Banderlog"у. Я так понимаю, что вы тоже против него.
P.s. Вы уж слишком прямолинейны. При том, что я далеко не поклонник Бутусова, он всё же, если не ошибаюсь, работает как военный корреспондент и реально часто и много бывает на фронте. Это тоже нужно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 08 бер, 2025 01:29, всього редагувалось 1 раз.
Xenon написав:Вангую что 6 месячное перемирие аккурат от 20 апреля (Пасха) до 26 октября (как уже заявляли и Порошенко и кто-то еще о вероятных выборах). Видимо рашисты идут в железеый отказ чтото серьезное подписывать с Зеленским. Перемирие подпишут на уровне Арахамии, еотом выборы, а потом уже с новым Президентом будет подписываться какой-то договор