|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 08 бер, 2025 07:55
Banderlog написав: freeze написав: Hotab написав:
Теж троє дітей
У меня к Притуле нет особых претензий. Всё по закону. Но под каждым видео должна быть пометка со звездочкой - Персонаж не хочет служить в ЗСУ потому что трое детей. У меня были побратимы, которые имели пятеро детей, и это не мешало им служить. Я понимаю инвалид-колясочник -тут непреодолимые препятствия. А Притула вполне мог быть командиром роты.
У меня больше вопросов к Стерненко, Бессмертным и прочим ухилянтам.
Ви не розумієте, що ті експерти населенню ближчі за військових? )
Відсвічувати в теплік може і дніпропетровський паразит на «економічно активному населенню» (який спочатку пише «працюють на мене», а потім стидливо видаляє) . А от зібрати мільйони гривень на мавіки чи баггі , використовуючи своє імʼя, зможе якраз Притула та інші. Питання довіри/недовіри саме до Притули не розглядаю, кому довіряти кожен може собі знайти на свій смак.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14336
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 381 раз.
- Подякували: 2323 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Суб 08 бер, 2025 08:18
ЛАД написав: freeze написав: detroytred написав:
Жжьот - "Не виключаю, що Зеленського спробують прибрати фізично...".
Чушь полная, при желании можно было давно устранить и Зеленского и всё монобольшинство в Раде. Все координаты есть в гугле, Гончаренко ведет постоянно прямые трансляции из Рады. Несколько Кинжалов.
А зачем, если вся эта братия выгодна путину. Хаос, бусификация, непрофессионализм.
А если вместо Зеленского будет дипломат и профессионал, вместо зеленой группировки - из свадебных фотографов, владельцев кафе пицца, бодибилдеров, проституток, придут реально грамотные и патриотичные люди.
Устранить президента не настолько просто.
У нас уже за время независимости было 8 выборов в ВР. В 2014 после Майдана. Хоть одна Рада заслужила добрые слова? Почему вы считаете, что в этот раз будет иначе?
Буду очень благодарен, если вы расскажете, что сегодня
может сделать "дипломат и профессионал", который придёт вместо Зеленского? Сможет найти поставщиков оружия, найти не "партнёров", а союзников, договориться, чтобы нас приняли в НАТО или дали какие-то другие гарантии от возможной агрессии в будущем, что-то ещё?
Каким образом "дипломат и профессионал" сумеет провести мобилизацию без бусификации?
Вполне допускаю, что вы как фронтовик лучше знаете его проколы. Так объясните, чтобы такие, как я, не выбрали его снова.
Та же просьба к Banderlog
"у. Я так понимаю, что вы тоже против него.
P.s. Вы уж слишком прямолинейны. При том, что я далеко не поклонник Бутусова, он всё же, если не ошибаюсь, работает как военный корреспондент и реально часто и много бывает на фронте. Это тоже нужно.
ніколи і не був за нього. Не нравиться він мені, лічна нєпріязнь)
Шо зможе дипломат? Для початку оговоритись про рпв. Розумію що хочеться щоб було добре, но не буде. Після війни буде ще гірше, особливо в "глибокому" тилу.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 2206
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 08 бер, 2025 08:28
TUR написав:budivelnik detroytred
. модерация...
А почему бы вам не перейти в ЛС и там все выяснить??
Ваши "простони" один к другому - мало интересны и только засоряют ветку
Ставите обох в ігнор і вся історія. Мож комусь їх научний диспут і цікаво читати.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 2206
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 08 бер, 2025 08:36
барабашов написав: wild.tomcat написав: prodigy написав:
кому добре? за поребриком? звідки пишешь?
із-за .уєбрика. кеп, шо, перебрав зранку шила і головою об кнехт звізданувся?
Коткин, офф, а шо такое шило?
Это типа "масандры" какое то средство для промывания и охлаждения магнетронов на новейших радарах 1965г.в. на суперсовременных торпедных катерах ЧФ?
Шило то чистий спирт з перцем
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35468
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1470 раз.
- Подякували: 8145 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Суб 08 бер, 2025 08:46
budivelnik написав:
Заявка Залужного -дайте 500 000 - перетворює його в примітивного маніпулятора, так як він керуючи ЗСУ прекрасно знав якими реально доступними людськими ресурсами володіє Україна...
Знав, мабуть, що в України є мільйони елоїв. Яких треба струснути. Перетворити на людей...
А для цього треба було забрати їх у військо (і замінити попередніх). Мобілізувати, коли це ще було простіше зробити. Коли мільйони “корисних ідіотів” ще не роздули вкинуту московією антиТЦК істерію. А нині вони пищать як люблять “корисні копалин”. Хоча вже колективно вирішили за них не воювати...
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 2543
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 08 бер, 2025 09:01
Faceless
Шило то чистий спирт з перцем
Мені здається це все ж щось типу технічної спиртовмісної рідини по типу тієї ж Масандри , шасі, і інших багатьох назв , які були в різних кінцях ссср і в різних галузях носили свої назви. В кінці 90-х потрапивши на Більбек я чув ці слова ще від старих пілотів чи тєхнарів , хоча самі рідини залишились десь з радянськими Міг25 за полярним кругом, але це були люди, які очевидно ще встигли їх відхлєбнути свого часу. Зараз цією лексикою оперують застряглі в совку, з магнітронами 65 року в сальній голові. З двигунами V8 часів коли бочка жижи по 5 долпряв була в сша. це окрема публіка, яка ментально входить глибоко в старість, живе спогадами з радянського кіно, хоча можливості триматись "свіжим" начебто вдосталь.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14336
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 381 раз.
- Подякували: 2323 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Суб 08 бер, 2025 09:29
Добрий ранок .
Всіх жінок поздоровляю з СВЯТОМ !
Бажаю ВАМ ЗДОРОВ'Я і КОХАННЯ !
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5181
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4138 раз.
- Подякували: 4536 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|29
|88862
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|263259
|
|
|6076
|910106
|
|