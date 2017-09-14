декількі принесли на 1000% користі армії в тилу, не ворто так їх багном мазати до того, наявність людини в армії ще не свідчить що він дійсно воює
вчора військовий написав про затрмку бойових і про те як командири використовують кумів, братів, сватів, друзів за 20км від нуля (але ті справно і вчасно отримають бойові виплати і навіть медалі регулярно)
Фриз, лити багно на відомих волонтерів (які поставили на фронт дронів( у 2022-23 автовок,і різної амуниції) навіть більше ніж держава, при допомоги нас небайдужих українців)-це вибачте, тупість.
Wirująświatła написав:jump когда я спросил кто из военного руководства ответит за эту авантюру - сообщение потёрли. для них война шахматы, а люди пешки. одним больше одним меньше.
Найпростіше лежачи на дивані критикувати, постити романтичні пісні і нібуя не робити. Дуже важко зробити помилку. А так то не існує людей, підрозділів, зброіних сил якоїсь країни у яких все завжди як сплановано, нема втрат і суцільний успішний успіх. Давай пісні!
freeze написав:У меня больше вопросов к Стерненко, Бессмертным и прочим ухилянтам.
Роман Безсмертний без 6 міс 60 років-то таке, Україні після зеленої команди будуть ще потрібні досвідчені дипломати? чи на це не варто розраховувати?, народ вибере популистів Зеленського на другий термін?
фонд Стерненко за поставив до ЗСУ 157984 дрона, це по 12 тисяч кожний місяць (по 400 на день), на дрони Сергій почав активно тільки з грудня 2023(коли дрони стали дійно міцною зброєю на нулі) всіх хто в ютубі дає пояснення телеканалам(щоб була окрема думка від телемарофону(який не дивися після 26 лютого 2022) треба в армію, ким? замполитами чи психологами?
чи були у вас замполити в бригаді і який рівень у них фахової підготовки на ваш погляд?
prodigy написав: те що релігія -це опіум для народу тобі теж потрібно пояснювати?
хєрня це комуністична. Но й в комуністів вистачило розуму підчас війни не вести релігійних воєн. Вже порядок в своїх рядах навели? Що до церкви лізите з грязними рилами?
Дві третини українців підтримують санкції проти Порошенка, Коломойського та інших олігархів і держзрадників, – соцопитування
«65,2% українців впевнені, що Порошенко, Коломойський, Медведчук та інші олігархи ідержзрадники отримали санкції заслужено. Більшість вважає, що підсанкційні мають повернути державі все вкрадене.
«Окрім того, 50,1% українців переконані, що зняття санкцій можливе лише після понесення вказаними політиками та олігархами юридичної відповідальності зокрема і кримінальної. Водночас лише 6% опитаних – не проти скасування санкцій.Проти участі підсанкційних політиків у виборах у майбутньому висловилися 68,9% українців», – йдеться у результатах національного соцдослідження.
Примітно, що кожен п’ятий українець не готовий пробачити Порошенку, Медведчуку і Коломойському заподіяну державі шкоду та вважає недопустимим зняття санкцій навіть за умови понесення ними кримінальної відповідальності.
Як відомо, 13 лютого були запроваджені санкції проти низки олігархів та політиків. Зокрема, Порошенка звинувачували у лобіюванні Харківських угод (ЧФ в Криму); фінансуванні терористів (купівля вугілля з ОРДЛО); торгівлі у війну з росією (Липецька фабрика, завод «Богдан» в рф тощо); спільному з Медведчуком та росіянами незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо.
Раніше повідомлялося, що Порошенко потрапив у скандал: його зловили на тому, що підозрюваний у держзраді політик лише за два тижні 2025 року вивів з України 1 мільярд 48 мільйонів гривень та ще 986 млн грн переписав на синів-ухилянтів, які переховуються в Лондоні від ЗСУ, а потім його зупинили санкції https://t.me/c/1198589840/111111
у 1925 помер патріарх Тихон(рпц припинило існування) сталін придумав обновленцев, до яких люди не ходили бо не довіряли,в 1935 частково їх розстріляли, частково в ГУЛАГ після 1937 з церквою сталін покінчив
сталін з абакумовим "відродили" церков у серпні 1943, духовенство було відсутне-12 тисяч молодих лейтенантів мгб по наказу сталіна вдягли ряси і почали "служити", продовжуй співпрацю з фсбношною церкву, телепень
реально мені тебе жаль, бо так і помрешь тупим
5го березня 2025р в селі 20км від Херсона померла рідна сестра мого батька (восени вона була легко поранена після атаки артилерією), похоронили вночі без гроба(бо немає де взяти), ніхто не відспівував(бо попів рпц немає там де могуть вбити) до того поліція наказала вести в херсон на розтин (78років жінці), все по закону.
Hotab написав:Найпростіше лежачи на дивані критикувати, постити романтичні пісні і нібуя не робити. Дуже важко зробити помилку. А так то не існує людей, підрозділів, зброіних сил якоїсь країни у яких все завжди як сплановано, нема втрат і суцільний успішний успіх.
заметь я ничего не говорю про потери на нашей территории, они есть и вероятно высокие. Но эти потери вынужденные, а не прихоть руководства.
То что происходит в курской области потери не вынужденные, ничем не обоснованные, чистая авантюра обменять кусок области на нашу территорию. А если путин не согласится тогда что? Задавим их количеством? Сделаем вид, что ничего не случилось? Лучше бы эти части защищали участки где идут бои, а не ввязывались в авантюру заранее обреченную на провал.
У меня много материала по курской области, там далеко не всё так радужно, про риск окружения я знал ещё месяц назад. русские натянули докуя резервов (пишут 30 тыс) и при соотношении 1 к 5 скорее всего зайдут с сумской области.
Wirująświatła виходити з Курської області негайно, щоб потім не втратити людей, політична складова була чудова, операція спрацювала зараз треба зберегти найкращі підрозділи 93ї, 95х і хто там ще залишився