RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13140131411314213143

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 10:52

  prodigy написав:Banderlog

ти реально тупий хлопець,

а мені тебе не жаль) розказуєш басні про то в чому поняття зеленого не маєш. Хочете релігійну війну почати? Щоб знову в Україні хмельницький обявився? Чи може хочеш щоб православні фронт покинули як це зробили протестанти і іудеї?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2209
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 10:55

  Banderlog написав:
  prodigy написав:Banderlog

ти реально тупий хлопець,

а мені тебе не жаль) розказуєш басні про то в чому поняття зеленого не маєш. Хочете релігійну війну почати? Щоб знову в Україні хмельницький обявився? Чи може хочеш щоб православні фронт покинули як це зробили протестанти і іудеї?

Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28800
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 11:05

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:jump когда я спросил кто из военного руководства ответит за эту авантюру - сообщение потёрли. для них война шахматы, а люди пешки. одним больше одним меньше.

А так то не існує людей, підрозділів, зброіних сил якоїсь країни у яких все завжди як сплановано, нема втрат і суцільний успішний успіх.

Так-то оно, конечено -- так. Но, например, открывать двери головой -- не самая оптимальная стратегия, наверное?.. :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 9353
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 11:17

  _hunter написав:
  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:jump когда я спросил кто из военного руководства ответит за эту авантюру - сообщение потёрли. для них война шахматы, а люди пешки. одним больше одним меньше.

А так то не існує людей, підрозділів, зброіних сил якоїсь країни у яких все завжди як сплановано, нема втрат і суцільний успішний успіх.

Так-то оно, конечено -- так. Но, например, открывать двери головой -- не самая оптимальная стратегия, наверное?.. :roll:

Для тех кто траву перед приездом генерала-ревизора красит и каждое утро гуталином зубной щёткой плац натирает силами отделения "слоников" - оптимальная
Для того чтобы "Бурю в пустыне" спланировать и главное провести правильно - извилина должна быть не одна, от фуражки, и вверху.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4918
З нами з: 16.06.15
Подякував: 289 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 11:25

  prodigy написав:
  Hotab написав:freeze
Почему Притула не воюет


Теж троє дітей


декількі принесли на 1000% користі армії в тилу, не ворто так їх багном мазати
до того, наявність людини в армії ще не свідчить що він дійсно воює

вчора військовий написав про затрмку бойових і про те як командири використовують кумів, братів, сватів, друзів за 20км від нуля
(але ті справно і вчасно отримають бойові виплати і навіть медалі регулярно)

Фриз, лити багно на відомих волонтерів (які поставили на фронт дронів( у 2022-23 автовок,і різної амуниції) навіть більше ніж держава, при допомоги нас небайдужих українців)-це вибачте, тупість.

а) эти зяти хомутынников с "видклиеною та прыварэною ситчаткою" наверно и спутник за свои(хомутынника) гроши покупали
б) 20% собранных денег по оф.отчётам можно списать на текущие расходы, и это без покупок через три прокладки и списания на "летучих мышей"
Или новые авто по 100-300куе с 23года только хозяева коллцентров покупают?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4918
З нами з: 16.06.15
Подякував: 289 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 11:25

  барабашов написав:Для тех кто траву перед приездом генерала-ревизора красит
это раньше траву красили, а сейчас курят.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28800
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 11:25

Wirująświatła
заметь я ничего не говорю про потери на нашей территории, они есть и вероятно высокие. Но эти потери вынужденные, а не прихоть руководства


Неможливо відбитись від собаки лише прикриваючи долонями відкриті ділянки тіла, не намагаючись вдарити її в ніс. Вже той факт, що з твоїх слів кацапам довелось створити угрупування 5:1 (з технікою) для вирішення проблеми курщини говорить про досягнуті генштабом цілі;: цих «5» нема під Запоріжжям. Дозволь людям більш компетентним займатись стратегічним плануванням
Німеччина вже готується , Хантер займає почесне місце в оперативному відділі Бундесферу.
Или новые авто по 100-300куе с 23года


Хоч після 55 купи вже собі нереалізовану мрію! Чи не через повідомлення «машини за 100 куо». Тобі мабуть нестерпно жити такому фрустрованому,
Hotab
 
Повідомлень: 14338
З нами з: 15.02.09
Подякував: 381 раз.
Подякували: 2323 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 11:36

хвороба лівизни

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
те що релігія -це опіум для народу тобі теж потрібно пояснювати? :mrgreen:

хєрня це комуністична.
Но й в комуністів вистачило розуму підчас війни не вести релігійних воєн.
Вже порядок в своїх рядах навели? Що до церкви лізите з грязними рилами?

Дві третини українців підтримують санкції проти Порошенка, Коломойського та інших олігархів і держзрадників, – соцопитування
  
«65,2% українців впевнені, що Порошенко, Коломойський, Медведчук та інші олігархи ідержзрадники отримали санкції заслужено. Більшість вважає, що підсанкційні мають повернути державі все вкрадене.
 
«Окрім того, 50,1% українців переконані, що зняття санкцій можливе лише після понесення вказаними політиками та олігархами юридичної відповідальності зокрема і кримінальної. Водночас лише 6% опитаних – не проти скасування санкцій.Проти участі підсанкційних політиків у виборах у майбутньому висловилися 68,9% українців»,
– йдеться у результатах національного соцдослідження.
 
Примітно, що кожен п’ятий українець не готовий пробачити Порошенку, Медведчуку і Коломойському заподіяну державі шкоду та вважає недопустимим зняття санкцій навіть за умови понесення ними кримінальної відповідальності.
 
Як відомо, 13 лютого були запроваджені санкції проти низки олігархів та політиків. Зокрема, Порошенка звинувачували у лобіюванні Харківських угод (ЧФ в Криму); фінансуванні терористів (купівля вугілля з ОРДЛО); торгівлі у війну з росією (Липецька фабрика, завод «Богдан» в рф тощо); спільному з Медведчуком та росіянами незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо.
 
Раніше повідомлялося, що Порошенко потрапив у скандал: його зловили на тому, що підозрюваний у держзраді політик лише за два тижні 2025 року вивів з України 1 мільярд 48 мільйонів гривень та ще 986 млн грн переписав на синів-ухилянтів, які переховуються в Лондоні від ЗСУ, а потім його зупинили санкції https://t.me/c/1198589840/111111

«Землю — крестьянам! Фабрики — рабочим! Мир — народам! Вся власть — Советам!»
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38713
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 13140131411314213143
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 88863
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 263260
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 910112
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7854)
08.03.2025 10:05
ПриватБанк (4669)
08.03.2025 09:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.