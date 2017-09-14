а мені тебе не жаль) розказуєш басні про то в чому поняття зеленого не маєш. Хочете релігійну війну почати? Щоб знову в Україні хмельницький обявився? Чи може хочеш щоб православні фронт покинули як це зробили протестанти і іудеї?
а мені тебе не жаль) розказуєш басні про то в чому поняття зеленого не маєш. Хочете релігійну війну почати? Щоб знову в Україні хмельницький обявився? Чи може хочеш щоб православні фронт покинули як це зробили протестанти і іудеї?
Wirująświatła написав:jump когда я спросил кто из военного руководства ответит за эту авантюру - сообщение потёрли. для них война шахматы, а люди пешки. одним больше одним меньше.
А так то не існує людей, підрозділів, зброіних сил якоїсь країни у яких все завжди як сплановано, нема втрат і суцільний успішний успіх.
Так-то оно, конечено -- так. Но, например, открывать двери головой -- не самая оптимальная стратегия, наверное?..
Для тех кто траву перед приездом генерала-ревизора красит и каждое утро гуталином зубной щёткой плац натирает силами отделения "слоников" - оптимальная Для того чтобы "Бурю в пустыне" спланировать и главное провести правильно - извилина должна быть не одна, от фуражки, и вверху.
декількі принесли на 1000% користі армії в тилу, не ворто так їх багном мазати до того, наявність людини в армії ще не свідчить що він дійсно воює
вчора військовий написав про затрмку бойових і про те як командири використовують кумів, братів, сватів, друзів за 20км від нуля (але ті справно і вчасно отримають бойові виплати і навіть медалі регулярно)
Фриз, лити багно на відомих волонтерів (які поставили на фронт дронів( у 2022-23 автовок,і різної амуниції) навіть більше ніж держава, при допомоги нас небайдужих українців)-це вибачте, тупість.
а) эти зяти хомутынников с "видклиеною та прыварэною ситчаткою" наверно и спутник за свои(хомутынника) гроши покупали б) 20% собранных денег по оф.отчётам можно списать на текущие расходы, и это без покупок через три прокладки и списания на "летучих мышей" Или новые авто по 100-300куе с 23года только хозяева коллцентров покупают?
заметь я ничего не говорю про потери на нашей территории, они есть и вероятно высокие. Но эти потери вынужденные, а не прихоть руководства
Неможливо відбитись від собаки лише прикриваючи долонями відкриті ділянки тіла, не намагаючись вдарити її в ніс. Вже той факт, що з твоїх слів кацапам довелось створити угрупування 5:1 (з технікою) для вирішення проблеми курщини говорить про досягнуті генштабом цілі;: цих «5» нема під Запоріжжям. Дозволь людям більш компетентним займатись стратегічним плануванням Німеччина вже готується , Хантер займає почесне місце в оперативному відділі Бундесферу.
Или новые авто по 100-300куе с 23года
Хоч після 55 купи вже собі нереалізовану мрію! Чи не через повідомлення «машини за 100 куо». Тобі мабуть нестерпно жити такому фрустрованому,
prodigy написав: те що релігія -це опіум для народу тобі теж потрібно пояснювати?
хєрня це комуністична. Но й в комуністів вистачило розуму підчас війни не вести релігійних воєн. Вже порядок в своїх рядах навели? Що до церкви лізите з грязними рилами?
Дві третини українців підтримують санкції проти Порошенка, Коломойського та інших олігархів і держзрадників, – соцопитування
«65,2% українців впевнені, що Порошенко, Коломойський, Медведчук та інші олігархи ідержзрадники отримали санкції заслужено. Більшість вважає, що підсанкційні мають повернути державі все вкрадене.
«Окрім того, 50,1% українців переконані, що зняття санкцій можливе лише після понесення вказаними політиками та олігархами юридичної відповідальності зокрема і кримінальної. Водночас лише 6% опитаних – не проти скасування санкцій.Проти участі підсанкційних політиків у виборах у майбутньому висловилися 68,9% українців», – йдеться у результатах національного соцдослідження.
Примітно, що кожен п’ятий українець не готовий пробачити Порошенку, Медведчуку і Коломойському заподіяну державі шкоду та вважає недопустимим зняття санкцій навіть за умови понесення ними кримінальної відповідальності.
Як відомо, 13 лютого були запроваджені санкції проти низки олігархів та політиків. Зокрема, Порошенка звинувачували у лобіюванні Харківських угод (ЧФ в Криму); фінансуванні терористів (купівля вугілля з ОРДЛО); торгівлі у війну з росією (Липецька фабрика, завод «Богдан» в рф тощо); спільному з Медведчуком та росіянами незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо.
Раніше повідомлялося, що Порошенко потрапив у скандал: його зловили на тому, що підозрюваний у держзраді політик лише за два тижні 2025 року вивів з України 1 мільярд 48 мільйонів гривень та ще 986 млн грн переписав на синів-ухилянтів, які переховуються в Лондоні від ЗСУ, а потім його зупинили санкції https://t.me/c/1198589840/111111
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