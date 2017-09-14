Banderlog написав:

prodigy написав:

те що релігія -це опіум для народу тобі теж потрібно пояснювати? те що релігія -це опіум для народу тобі теж потрібно пояснювати?

хєрня це комуністична.Но й в комуністів вистачило розуму підчас війни не вести релігійних воєн.Вже порядок в своїх рядах навели? Що до церкви лізите з грязними рилами?Дві третини українців підтримують санкції проти Порошенка, Коломойського та інших олігархів і держзрадників, – соцопитування«65,2% українців впевнені, що Порошенко, Коломойський, Медведчук та інші олігархи ідержзрадники отримали санкції заслужено. Більшість вважає, що підсанкційні мають повернути державі все вкрадене.«Окрім того, 50,1% українців переконані, що зняття санкцій можливе лише після понесення вказаними політиками та олігархами юридичної відповідальності зокрема і кримінальної. Водночас лише 6% опитаних – не проти скасування санкцій.Проти участі підсанкційних політиків у виборах у майбутньому висловилися 68,9% українців»,– йдеться у результатах національного соцдослідження.Примітно, що кожен п’ятий українець не готовий пробачити Порошенку, Медведчуку і Коломойському заподіяну державі шкоду та вважає недопустимим зняття санкцій навіть за умови понесення ними кримінальної відповідальності.Як відомо, 13 лютого були запроваджені санкції проти низки олігархів та політиків. Зокрема, Порошенка звинувачували у лобіюванні Харківських угод (ЧФ в Криму); фінансуванні терористів (купівля вугілля з ОРДЛО); торгівлі у війну з росією (Липецька фабрика, завод «Богдан» в рф тощо); спільному з Медведчуком та росіянами незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо.Раніше повідомлялося, що Порошенко потрапив у скандал: його зловили на тому, що підозрюваний у держзраді політик лише за два тижні 2025 року вивів з України 1 мільярд 48 мільйонів гривень та ще 986 млн грн переписав на синів-ухилянтів, які переховуються в Лондоні від ЗСУ, а потім його зупинили санкції