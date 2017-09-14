RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13142131431314413145>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 11:46

_hunter
А когда эти «5» появятся під Запоріжжям -- это как будет? -- роздосягнулы цілі? :roll:


Коли то буде (якщо буде взагалі) німецькому бігунцю закриють допомогу (бо гроші Шольцу треба шукати на оборону ) , і бігунця відправлять під Запоріжжя. «win-win”
Hotab
 
Повідомлень: 14339
З нами з: 15.02.09
Подякував: 381 раз.
Подякували: 2323 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 11:55

  Hotab написав:freeze
Почему Притула не воюет


Теж троє дітей

Яким чином це заважає цих дітей захищати? Усі ухиляння «в законі» нічим не краще, ніж ті, хто чесно каже, що воювати не хоче/боіться.
АндрейМ
 
Повідомлень: 427
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 11:56

  _hunter написав:А когда эти «5» появятся під Запоріжжям -- это как будет? -- роздосягнулы цілі?
так далеко никто не думает.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28802
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 11:58

  АндрейМ написав:
  Hotab написав:freeze
Почему Притула не воюет


Теж троє дітей

Яким чином це заважає цих дітей захищати? Усі ухиляння «в законі» нічим не краще, ніж ті, хто чесно каже, що воювати не хоче/боіться.

навідкладав личинок і майже шляхтич
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38719
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 11:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Яким чином це заважає цих дітей захищати? Усі ухиляння «в законі» нічим не краще, ніж ті, хто чесно каже, що воювати не хоче/боіться.
Може уточнимо терміни?
Для мене
якщо людина в тилу робить більше ніж середньостатистичний по Україні-значить вона боєць економічного фронту
якщо ж людина в тилу крутить фігвами - то вона засранець....

А легально вона це робить чи не легально -яка фіг різниця?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25835
З нами з: 15.01.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 11:59

  Hotab написав:_hunter
А когда эти «5» появятся під Запоріжжям -- это как будет? -- роздосягнулы цілі? :roll:


Коли то буде (якщо буде взагалі) німецькому бігунцю закриють допомогу (бо гроші Шольцу треба шукати на оборону ) , і бігунця відправлять під Запоріжжя. «win-win”

поізносівшегося з не тим ВОС в батальон Аліканте
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38719
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 12:10

Життєствержний Славко

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38719
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 12:26

  prodigy написав:5го березня 2025р в селі 20км від Херсона померла рідна сестра мого батька (восени вона була легко поранена після атаки артилерією), похоронили вночі без гроба(бо немає де взяти), ніхто не відспівував(бо попів рпц немає там де могуть вбити)
до того поліція наказала вести в херсон на розтин (78років жінці), все по закону.

20 км від Херсона це шо?
В тому селі можливо ніколи й не було рпц, можлибо був єдиний батюшка припустимо УПЦ.
Те шо везти на розтин, можливо жінка ніколи не хворіла, нема ніяких медичних довідок, нема лікаря, який хоч шось би підтвердив, тоді так.
Без труни за звичаями я не скажу чи це вірно так хоронить, але можна було труну купить будь-де і передать родичам у те село.
Water
 
Повідомлень: 2866
З нами з: 06.03.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 12:29

  Hotab написав:_hunter
А когда эти «5» появятся під Запоріжжям -- это как будет? -- роздосягнулы цілі? :roll:


Коли то буде (якщо буде взагалі)

Ясно-понятно: "приказа думать головой - не было" :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 9356
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 12:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:То что происходит в курской области потери не вынужденные, ничем не обоснованные, чистая авантюра обменять кусок области на нашу территорию. А если путин не согласится тогда что?
Це був доволі розумний розрахунок, не для обміну територій, а для запобігання схиляння України до "перемир'я" під загрозою припинення військової допомоги. Тоді ще ніхто не міг передбачити, наскільки .... виявиться нове керівництво США.
У разі реальних перемовин Росії потрібно було б домовлятись про статус не тільки українських, але й власних територій, на що б її керівництво ніколи не погодилося б, і Заходу довелося б визнати її нездатність до перемовин.
Зараз, коли США відкрито вже грають на боці Путіна, сенсу дійсно не так багато. Навпроти, можна продемонструвати бажання України до миру, і зробити "жест доброї волі". Трампу буде нічим крити, хоча сумніваюся, що його це йому якось додасть розуму.
M-Audio
 
Повідомлень: 3315
З нами з: 23.03.11
Подякував: 625 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 13142131431314413145>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 88869
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 263260
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 910114
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7858)
08.03.2025 11:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.