|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 08 бер, 2025 11:46
_hunter
А когда эти «5» появятся під Запоріжжям -- это как будет? -- роздосягнулы цілі?
Коли то буде (якщо буде взагалі) німецькому бігунцю закриють допомогу (бо гроші Шольцу треба шукати на оборону ) , і бігунця відправлять під Запоріжжя. «win-win”
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14339
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 381 раз.
- Подякували: 2323 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Суб 08 бер, 2025 11:55
Hotab написав:freeze
Почему Притула не воюет
Теж троє дітей
Яким чином це заважає цих дітей захищати? Усі ухиляння «в законі» нічим не краще, ніж ті, хто чесно каже, що воювати не хоче/боіться.
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 427
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 08 бер, 2025 11:56
_hunter написав:
А когда эти «5» появятся під Запоріжжям -- это как будет? -- роздосягнулы цілі?
так далеко никто не думает.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 28802
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2430 раз.
- Подякували: 3423 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Суб 08 бер, 2025 11:58
АндрейМ написав: Hotab написав:freeze
Почему Притула не воюет
Теж троє дітей
Яким чином це заважає цих дітей захищати? Усі ухиляння «в законі» нічим не краще, ніж ті, хто чесно каже, що воювати не хоче/боіться.
навідкладав личинок і майже шляхтич
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38719
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2807 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 08 бер, 2025 11:59
АндрейМ написав:
Яким чином це заважає цих дітей захищати? Усі ухиляння «в законі» нічим не краще, ніж ті, хто чесно каже, що воювати не хоче/боіться.
Може уточнимо терміни?
Для мене
якщо людина в тилу робить більше ніж середньостатистичний по Україні-значить вона боєць економічного фронту
якщо ж людина в тилу крутить фігвами - то вона засранець....
А легально вона це робить чи не легально -яка фіг різниця?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25835
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 08 бер, 2025 11:59
Hotab написав:_hunter
А когда эти «5» появятся під Запоріжжям -- это как будет? -- роздосягнулы цілі?
Коли то буде (якщо буде взагалі) німецькому бігунцю закриють допомогу (бо гроші Шольцу треба шукати на оборону ) , і бігунця відправлять під Запоріжжя. «win-win”
поізносівшегося з не тим ВОС в батальон Аліканте
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38719
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2807 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 08 бер, 2025 12:10
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38719
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2807 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 08 бер, 2025 12:26
prodigy написав:
5го березня 2025р в селі 20км від Херсона померла рідна сестра мого батька (восени вона була легко поранена після атаки артилерією), похоронили вночі без гроба(бо немає де взяти), ніхто не відспівував(бо попів рпц немає там де могуть вбити)
до того поліція наказала вести в херсон на розтин (78років жінці), все по закону.
20 км від Херсона це шо?
В тому селі можливо ніколи й не було рпц, можлибо був єдиний батюшка припустимо УПЦ.
Те шо везти на розтин, можливо жінка ніколи не хворіла, нема ніяких медичних довідок, нема лікаря, який хоч шось би підтвердив, тоді так.
Без труни за звичаями я не скажу чи це вірно так хоронить, але можна було труну купить будь-де і передать родичам у те село.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 2866
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 08 бер, 2025 12:29
Hotab написав:_hunter
А когда эти «5» появятся під Запоріжжям -- это как будет? -- роздосягнулы цілі?
Коли то буде (якщо буде взагалі)
Ясно-понятно: "приказа думать головой - не было"
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9356
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 08 бер, 2025 12:32
Wirująświatła написав:
То что происходит в курской области потери не вынужденные, ничем не обоснованные, чистая авантюра обменять кусок области на нашу территорию. А если путин не согласится тогда что?
Це був доволі розумний розрахунок, не для обміну територій, а для запобігання схиляння України до "перемир'я" під загрозою припинення військової допомоги. Тоді ще ніхто не міг передбачити, наскільки .... виявиться нове керівництво США.
У разі реальних перемовин Росії потрібно було б домовлятись про статус не тільки українських, але й власних територій, на що б її керівництво ніколи не погодилося б, і Заходу довелося б визнати її нездатність до перемовин.
Зараз, коли США відкрито вже грають на боці Путіна, сенсу дійсно не так багато. Навпроти, можна продемонструвати бажання України до миру, і зробити "жест доброї волі". Трампу буде нічим крити, хоча сумніваюся, що його це йому якось додасть розуму.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3315
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 625 раз.
- Подякували: 482 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|29
|88869
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|263260
|
|
|6076
|910114
|
|