навідкладав личинок і майже шляхтич[/quote]
А якщо дама з Кампусу трійню негрітять народить опісля відрядження у Хартум, то, незважаючи на громадянсьтво бабуіноотца, вона списується із резерву ВПС та може знятись з обліку?
|
|
|
Додано: Суб 08 бер, 2025 12:52
навідкладав личинок і майже шляхтич[/quote]
А якщо дама з Кампусу трійню негрітять народить опісля відрядження у Хартум, то, незважаючи на громадянсьтво бабуіноотца, вона списується із резерву ВПС та може знятись з обліку?
Додано: Суб 08 бер, 2025 12:54
Ну т.е. войска уже - не дожидаясь окружения - пора выводить? 🤔 И, в принципе, это можно было бы делать ещё в самом начале окружения?
Додано: Суб 08 бер, 2025 13:26
Додано: Суб 08 бер, 2025 13:40
а ще кажуть нацистів в Україні нема кожен поважаючий себе Українець після 24.02.2024 мав би прагнути одягнутися так
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|