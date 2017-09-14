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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13142131431314413145

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 12:52

  flyman написав:
  АндрейМ написав:
  Hotab написав:[b]


Теж троє дітей

Яким чином це заважає цих дітей захищати? Усі ухиляння «в законі» нічим не краще, ніж ті, хто чесно каже, що воювати не хоче/боіться.

навідкладав личинок і майже шляхтич[/quote]
А якщо дама з Кампусу трійню негрітять народить опісля відрядження у Хартум, то, незважаючи на громадянсьтво бабуіноотца, вона списується із резерву ВПС та може знятись з обліку?
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 12:54

  M-Audio написав:
  Wirująświatła написав:То что происходит в курской области потери не вынужденные, ничем не обоснованные, чистая авантюра обменять кусок области на нашу территорию. А если путин не согласится тогда что?

Зараз ... сенсу дійсно не так багато. Навпроти, можна продемонструвати бажання України до миру, і зробити "жест доброї волі".

Ну т.е. войска уже - не дожидаясь окружения - пора выводить? 🤔 И, в принципе, это можно было бы делать ещё в самом начале окружения?
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 13:26

США запретили Лондону делиться разведданными с Украиной, что сделало ракеты Storm Shadow «бесполезными».
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 13:40

  барабашов написав:За что я люблю Чернигов, так это за незламних софорумчан:
https://t.me/kindzadza_chat/111771

а ще кажуть нацистів в Україні нема :mrgreen: кожен поважаючий себе Українець після 24.02.2024 мав би прагнути одягнутися так :mrgreen:
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